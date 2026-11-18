Ένα ιδιαίτερο αντικείμενο με άρωμα Ιταλίας έφερε στο Cash or Trash η Νατάσα.
Μια αποστολή με άρωμα James Bond ανεβάζει την ανδρεναλίνη στο Cash or Trash
Όπως είπε χαρακτηριστικά το απέκτησε σε ένα ωραία ταξίδι που πήγε όμως επέλεξε να το πουλήσει γιατί όταν τα πράγματα τελειώνουν δεν θέλει να έχει αναμνηστικά.
Ο Θάνος Λούδος διαπίστωσε φθορές στο αντικείμενο όμως το βρήκε πολύ καλό. Η Νατάσα ανέφερε πως θα το αποχωριζόταν με 250 ενώ ο Θάνος Λούδος εκτίμησε ότι το αντικείμενο κάνει 80 ευρώ.
Ο Θάνος Λούδος εκτίμησε πως το ντέφι κάνει 80 ευρώ
Κατάφερε τελικά η Νατάσα να το πουλήσει;
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