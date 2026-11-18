Στάθης Μαντζώρος: Πήρε εξιτήριο μετά από 17 μήνες- Όσα είπε η σύζυγός του για την κατάσταση της υγείας του/ Το Πρωινό

Εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν επί 17 μήνες πήρε ο ηθοποιός Στάθης Μαντζώρος, μετά το εγκεφαλικό που υπέστη. Ακόμη, δεν επικοινωνεί, όμως η σύζυγός του αντιλαμβάνεται ότι αντιδρά σε κάποια ερεθίσματα και πως την αναγνωρίζει. Τα δυο ανήλικα παιδιά τους δεν τον είχαν δει όσο καιρό νοσηλευόταν.

«Ο Στάθης ξεπέρασε τη λοίμωξη που είχε τελευταία. Σήμερα πρόκειται να βγούμε από το νοσοκομείο και να πάμε στο σπίτι. Κάνουμε ότι μπορούμε με φυσικοθεραπείες, λογοθεραπείες για να βγει η τραχειοστομία και να πάμε σε κέντρο αποκατάστασης. Ο Στάθης δίνει τη δική του μάχη εδώ και 17 μήνες», είπε η σύζυγος του ηθοποιού, Αντωνία Καλαντζή, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Στάθης Μαντζώρος με τη σύζυγό του, το 2022/ NDP

«Νιώθω ότι με αναγνωρίζει. Προσπαθεί να αντιδράσει κινώντας το χέρι του, όταν του μιλάω και όταν τον βάζω και ακούει και βλέπει βιντεάκια με τα παιδιά μας. Θέλω πολύ να δει τα παιδιά μας. Δεν τον έχουν δει όλους αυτούς τους μήνες», αποκάλυψε η ίδια.

«Είναι πολύ μεγάλο το κόστος στο σπίτι, αλλά ακόμα μεγαλύτερο είναι το κόστος για ένα κέντρο αποκατάστασης. Ευχαριστώ τον κόσμο και όλους τους ηθοποιούς που στέκονται δίπλα μας όλο αυτό το δύσκολο διάστημα για εμάς. Εύχομαι και προσεύχομαι να τελειώσει όλο αυτό το κακό όνειρο και να είναι ο Στάθης πάλι κοντά μας», είπε κλείνοντας.

Αλίνα Κοτσοβούλου- Σάντυ Χατζηιωάννου- Στρατής Χατζησταματίου- Στάθης Μαντζώρος, τον Σεπτέμβριο του 2023/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Ο ηθοποιός που έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τον ρόλο του «Παντελή Αγγελάκη» στη σειρά «Σασμός» υπέστη σοβαρό αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο τον Ιούνιο του 2025. Βρισκόταν στο χωριό του, στον Άγιο Δημήτριο Βοιωτίας και μετά από κάποιες αγροτικές εργασίες, επέστρεψε στο σπίτι του στην Αθήνα. Λίγες ώρες αργότερα κατέρρευσε.

Η σύζυγός του τον βρήκε στο μπάνιο κι ευτυχώς ήταν άμεση η μεταφορά του στο νοσοκομείο. Η κατάστασή του ήταν κρίσιμη και παρέμεινε για κάποιο διάστημα σε κώμα. Ωστόσο, κατάφερε να ξεπεράσει τον κίνδυνο. Η σύζυγός του και η οικογένειά του είναι στο πλευρό του.