Την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους βιώνουν η Anne Hathaway και ο σύζυγός της, Adam Shulman, καθώς έγιναν γονείς για τρίτη φορά!

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός και ο αγαπημένος της καλωσόρισαν το νέο μέλος της οικογένειάς τους, κρατώντας πάντως χαμηλούς τόνους. Το ζευγάρι, που ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας το 2012, έχει ήδη αποκτήσει δύο γιους, τον 10χρονο Jonathan και τον 6χρονο Jack, οι οποίοι απέκτησαν πλέον μικρό αδελφάκι (ή μήπως... αδελφούλα;).

Η Anne Hathaway απαστράπτουσα με φουσκωμένη κοιλίτσα / AP Evan Agostini

Οι παπαράτσι στη Νέα Υόρκη και το... ροζ σκουφάκι

Παρότι οι ίδιοι δεν έχουν κάνει ακόμη κάποια επίσημη ανάρτηση στα social media για τον ερχομό του μωρού, ο φωτογραφικός φακός τούς «τσάκωσε» στους δρόμους της Νέα Υόρκης. Η διάσημη σταρ απαθανατίστηκε σε βόλτα της με φιλικό της πρόσωπο, έχοντας το νεογέννητο προστατευμένο από τα φλας σε μάρσιπο.

Λεπτομέρεια που «πρόδωσε» τους θαυμαστές και πυροδότησε τις φήμες; Το ροζ σκουφάκι που φορούσε το μωρό, κάνοντας πολλούς να μιλούν για την άφιξη ενός κοριτσιού! Μέχρι στιγμής, πάντως, το φύλο, το όνομα και η ακριβής ημερομηνία γέννησης παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό.

Η Anne Hathaway με τον σύζυγό της, Adam Shulman / AP Daniel Cole

Η «έκπληξη» του Ιουνίου και οι δυσκολίες του παρελθόντος

Η Anne Hathaway είχε μοιραστεί τα ευχάριστα νέα της εγκυμοσύνης της τον περασμένο Ιούνιο, δημοσιεύοντας ένα εντυπωσιακό βίντεο στο Instagram όπου πόζαρε με λευκό φόρεμα και φουσκωμένη κοιλιά. Μάλιστα, καλεσμένη στην εκπομπή του Seth Meyers, είχε αποκαλύψει με χιούμορ ότι η εγκυμοσύνη αυτή ήταν μια γλυκιά έκπληξη, χαρακτηρίζοντας το μωρό «buzzer-beater» (της τελευταίας στιγμής).

Η ίδια, πάντως, δεν έχει κρύψει στο παρελθόν τις δύσκολες στιγμές που βίωσε, μιλώντας ανοιχτά για τα προβλήματα γονιμότητας και την οδυνηρή αποβολή που είχε περάσει το 2015, κάνοντας τη σημερινή της ευτυχία ακόμη πιο μεγάλη.

Ο ερχομός του τρίτου της παιδιού έρχεται να «κλείσει» με τον πιο μαγικό τρόπο μια χρονιά-φωτιά για την καριέρα της, αφού μέσα στο 2026 η ηθοποιός πρωταγωνίστησε σε μερικά από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά projects της χρονιάς, όπως το πολυαναμενόμενο The Devil Wears Prada 2 (επιστρέφοντας ως Andy Sachs), το The Odyssey του Christopher Nolan, το Verity, το The End of Oak Street και το Mother Mary.