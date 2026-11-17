Την πιο όμορφη περίοδο της ζωής της διανύει τους τελευταίους μήνες η Σάσα Μπάστα, αφού σε λίγο καιρό θα κρατά στην αγκαλιά της το δεύτερο παιδί της, καρπό του έρωτά της με τον σύζυγό της, Δημήτρη Κουσαθανά.

Η τραγουδίστρια, που απολαμβάνει κάθε στιγμή της εγκυμοσύνης της, μοιράστηκε το πρωί της Τρίτης 17 Νοεμβρίου ένα νέο στιγμιότυπο με τους ακολούθους της στα social media. Στη φωτογραφία ποζάρει μπροστά στον καθρέφτη, δείχνοντας με χαρά τη φουσκωμένη της κοιλίτσα.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα, σε συνέντευξή της στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, είχε αποκαλύψει τόσο το φύλο όσο και το όνομα της μικρής: «Είναι κορίτσι και είναι η Φανή – Εφραιμία. Μέχρι πριν με ρωτούσαν αν κάνω ένα δεύτερο παιδί, τώρα που η κόρη μου κλείνει τα 8 χρόνια και τώρα μου λένε: “Να σας ζήσει, είσαι σίγουρη;” Με κοροϊδεύουν, δεν παίζει. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Η κόρη μου, Ειρήνη, νομίζει ότι εκείνη είναι η μαμά και εγώ απλά θα το γεννήσω».

Η Σάσα Μπάστα και ο επιχειρηματίας Δημήτρης Κουσαθανάς παντρεύτηκαν το 2018 και έναν χρόνο αργότερα, το 2019, απέκτησαν την πρώτη τους κόρη, Ειρήνη, που αποτελεί το κέντρο του κόσμου τους. Η ίδια έχει δηλώσει επανειλημμένα πόσο ευτυχισμένη την κάνει ο ρόλος της μητέρας, φροντίζοντας πάντα να κρατά την οικογενειακή της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.