Η Σάσα Μπάστα, σε μία αποκαλυπτική συνέντευξη, μίλησε για τη δεύτερη εγκυμοσύνη της, τη μητρότητα, τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε η οικογένειά της όταν ήταν παιδί, ενώ αποκάλυψε το φύλο και το όνομα του δεύτερου παιδιού που περιμένει.

Η γνωστή τραγουδίστρια, διανύει μία από τις πιο ξεχωριστές και ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της, αφού σε λίγους μήνες θα κρατήσει στην αγκαλιά της τη δεύτερη κόρη της, όπως δήλωσε στην εκπομπή «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, αποκαλύπτοντας το φύλο, αλλά και το όνομα που θα πάρει η μικρή: «Είναι κορίτσι και είναι η Φανή – Εφραιμία. Μέχρι πριν με ρωτούσαν αν κάνω ένα δεύτερο παιδί, τώρα που κόρη μου κλείνει τα 8 χρόνια και τώρα μου λένε: “Να σας ζήσει, είσαι σίγουρη;” Με κοροϊδεύουν, δεν παίζει. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Η κόρη μου, Ειρήνη νομίζει ότι εκείνη είναι η μαμά και εγώ απλά θα το γεννήσω», είπε για το δεύτερο κορίτσι που περιμένει.

Η Σάσα Μπάστα με την 8χρονη κόρη της, Ειρήνη / Instagram.com

Η Σάσα Μπάστα η οποία αυτή τη στιγμή διανύει τον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης της, έχει επιλέξει τα τελευταία χρόνια να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η γνωστή τραγουδίστρια ετοιμάζεται να γίνει μητέρα για δεύτερη φορά και μίλησε γι' αυτή την ευτυχισμένη περίοδο που διανύει.

Παράλληλα, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στη δύσκολη περιπέτεια που αντιμετώπισε στην αρχή της εγκυμοσύνης της, εξηγώντας πώς η βαθιά πίστη της στον Άγιο Εφραίμ τη βοήθησε να βρει τη δύναμη να ξεπεράσει όσα βίωσε. Αυτό που εύχεται για τη μεγαλύτερη κόρη της είναι: «Θέλω να είναι καλός άνθρωπος, κάθε γονιός κάνει αυτό που θεωρεί σωστό. Θέλω να είναι καλό παιδί η Ειρήνη και θέλω να το μεταδώσει και στην αδελφή της», είπε κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της.

Τέλος, η Σάσα Μπάστα αναφέρθηκε στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε η οικογένειά της όταν εκείνη ήταν ακόμα παιδί και στη δημοσιότητα που ήρθε μετέπειτα: «Δεν είχαμε να φάμε. Αγκαλιαζόμασταν για να ζεσταθούμε. Στην τηλεόραση δεν υπήρχαν λεφτά. Μετά ήρθαν τα εξώφυλλα, εκεί που πήρα τα περισσότερα λεφτά ήταν στο Playboy».

Υπενθυμίζουμε ότι η Σάσα Μπάστα ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας το 2018, παντρεύοντας τον εκλεκτό της καρδιάς της, τον επιχειρηματία Δημήτρη Κουσαθανά, με τον οπίο είναι αχώριστοι και έχουν δημιουργήσει μία υπέροχη οικογένεια, η οποία σύντομα θα μεγαλώσει, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του ζευγαριού.

Η δυο τους έχουν αποκτήσει ήδη μία κόρη, την Ειρήνη, η οποία ήρθε στον κόσμο το 2019 και αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά τους.

Η γνωστή τραγουδίστρια έχει αναφερθεί αρκετές φορές στο πώς η μητρότητα έχει αλλάξει προς το καλύτερο την καθημερινότητά της, ενώ επιλέγει παράλληλα να προστατεύει την προσωπική ζωή της από τη δημόσια έκθεση.