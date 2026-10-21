Έγκυος ξανά η Σάσα Μπάστα: Οι φωτογραφίες με φουσκωμένη κοιλίτσα

Πώς αποκάλυψε η γνωστή performer τη δεύτερη εγκυμοσύνη της

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Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: NDP
Σάσα Μπάστα: «Ο ερχομός της κόρης μου με έκανε άλλον άνθρωπο» / Βίντεο: Alpha

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σάσα Μπάστα ανακοίνωσε μέσω social media ότι είναι έγκυος με το δεύτερο παιδί της.
  • Η performer έχει ήδη μία 7χρονη κόρη, την Ειρήνη, που ζητούσε αδελφάκι.
  • Δημοσίευσε φωτογραφίες με τη φουσκωμένη κοιλίτσα της στο Instagram.
  • Η 38χρονη δήλωσε ότι η μητρότητα την έχει αλλάξει και την έχει κάνει πιο επικοινωνιακή.
  • Στο παρελθόν, είχε προσπαθήσει να κρατήσει την πρώτη της εγκυμοσύνη μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η Σάσα Μπάστα αποκάλυψε μέσω μίας ανάρτησής της στα social media ότι περιμένει το δεύτερο παιδί της, μαζί με τον σύζυγό της, Δημήτρη Κουσαθανά. 

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Η γνωστή performer, η οποία έχει μία κόρη 7 χρόνων, επιβεβαίωσε τις φήμες που κυκλοφορούσαν το τελευταίο διάστημα για τη δεύτερη εγκυμοσύνη της, δημοσιεύοντας δύο φωτογραφίες στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram. 

«Μια εμφάνιση με διπλή σημασία… 🤍✨ Κάποιες όμορφες στιγμές κρύβουν περισσότερα απ’ όσα δείχνουν.…Η πιο όμορφη παρουσία δεν φαίνεται πάντα στις φωτογραφίες🕊️❤️», έγραψε δείχνοντας τη φουσκωμένη κοιλίτσα της στο πλατό της εκπομπής Τhe 2Νight Show, όπου ήταν καλεσμένη.

Η Σάσα Μπάστα διανύει μία ακόμη όμορφο περίοδο στη ζωή της, καθώς η οικογένειά της πρόκειται να μεγαλώσει. Σε πρόσφατες δηλώσεις της η 38χρονη performer δεν είχε κρύψει την επιθυμία της να αποκτήσει ακόμη ένα παιδί: «Βασικά η κόρη μου με έχει κάνει έναν άλλον άνθρωπο. Πιο πολύ μπορώ να επικοινωνώ πλέον με τα παιδιά παρά με τους μεγάλους», ανέφερε προσθέτοντας ότι η 7χρονη κόρη της, Ειρήνη, της ζητούσε επίμονα ένα αδελφάκι. «Προφανώς και μου ζητάει αδερφάκι. Πιστεύω όταν είναι η κατάλληλη ώρα, καλώς να έρθει», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

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«Η κόρη είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Το ζω όλο στο έπακρο. Με βλέπεις πώς χαμογελάω όταν μιλάω για εκείνη. Νομίζω πως έχω αργήσει πάρα πολύ και το δεύτερο», είπε αναφέρει στη super Κατερίνα για τη μητρότητα και το ενδεχόμενο να αποκτήσει δεύτερο παιδί.

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«Ήταν πολύ αστείο. Κάθε εβδομάδα έλεγαν “είναι έγκυος, είναι έγκυος”, αλλά δεν ήξεραν καν ότι είμαι σε σχέση. Με είχαν καλέσει σε συνέντευξη και ήμουν πέντε μηνών έγκυος και με ρωτούσαν “στα άμεσα σχέδιά σας θα θέλατε να κάνετε ένα παιδάκι;”. Τι να τους έλεγα εγώ τώρα; Ότι είμαι πέντε μηνών έγκυος;», είχε αποκαλύψει η Σάσα Μπάστα για την πρώτη εγκυμοσύνη της, την οποία προσπαθούσε να κρατήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. 

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