Σάσα Μπάστα: H κόρη της είναι ίδια η μαμά της - Η πρώτη μέρα στο Δημοτικό

Σάσα Μπάστα: Όσα είχε πει για την κόρη της και τον σύζυγό της/ βίντεο Super Kατερίνα 20/1/25

Μια «γλυκιά» ανάρτηση για την κόρη της, που ξεκίνησε σήμερα το Δημοτικό σχολείο, έκανε η Σάσα Μπάστα στο instagram.

Η Ειρήνη είναι μαθήτρια της Α΄ δημοτικού και η μαμά της τής ευχήθηκε τα καλύτερα για το νέο κεφάλαιο που ξεκινά σήμερα στη ζωή της.

«Σήμερα ξεκίνησε ένα καινούριο κεφάλαιο… η πρώτη μέρα στην Α’ Δημοτικού! ✨ Η καρδιά μου χτυπάει δυνατά – μισή από περηφάνια, μισή από συγκίνηση. Καλή αρχή κοριτσάκι μου, να γεμίσεις τη σχολική σου διαδρομή με χαμόγελα, φίλους και όνειρα που θα σε πάνε μακριά!», έγραψε στη λεζάντα των φωτογραφιών η τραγουδίστρια.

H κόρη της Σάσας Μπάστα ξεκίνησε σήμερα το Δημοτικό σχολείο/ instagram

Στη μία ποζάρει αγκαλιά με την κόρη της, η οποία είναι ίδια η μαμά της! Στη δεύτερη φωτογραφία, η 6χρονη Ειρήνη χαμογελά στον φακό, πιθανόν στο προαύλιο του σχολείου, κρατώντας χέρι χέρι κάποια φίλη της.

Σάσα Μπάστα - Δημήτρης Κουσαθανάς με την κόρη τους στη Μύκονο, την Ανάσταση του 2025/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Η Σάσα Μπάστα έφερε στον κόσμο την κόρη της με τον επιχειρηματία, που δραστηριοποιείται στη Μύκονο, Δημήτρη Κουσαθανά, τον Ιανουάριο του 2019.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε με θρησκευτικό γάμο στη Μύκονο τον Οκτώβριο του 2019 και την ίδια μέρα, πραγματοποίησαν τη βάπτιση της κόρης τους, που πήρε το όνομα Ειρήνη- Αλεξάνδρα.