Σάσα Μπάστα: H κόρη της είναι ίδια η μαμά της - Η πρώτη μέρα στο Δημοτικό

«Η καρδιά μου χτυπάει δυνατά – μισή από περηφάνια, μισή από συγκίνηση»

Μια «γλυκιά» ανάρτηση για την κόρη της, που ξεκίνησε σήμερα το Δημοτικό σχολείο, έκανε η Σάσα Μπάστα στο instagram.

Σάσα Μπάστα: «Θα ήθελα να υποδυθώ την Ελένη Μενεγάκη σε μια ταινία»

Η Ειρήνη είναι μαθήτρια της Α΄ δημοτικού και η μαμά της τής ευχήθηκε τα καλύτερα για το νέο κεφάλαιο που ξεκινά σήμερα στη ζωή της.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sasa Basta (@sasa_basta_)

«Σήμερα ξεκίνησε ένα καινούριο κεφάλαιο… η πρώτη μέρα στην Α’ Δημοτικού! ✨ Η καρδιά μου χτυπάει δυνατά – μισή από περηφάνια, μισή από συγκίνηση. Καλή αρχή κοριτσάκι μου, να γεμίσεις τη σχολική σου διαδρομή με χαμόγελα, φίλους και όνειρα που θα σε πάνε μακριά!», έγραψε στη λεζάντα των φωτογραφιών η τραγουδίστρια.

H κόρη της Σάσας Μπάστα ξεκίνησε σήμερα το Δημοτικό σχολείο/ instagram

H κόρη της Σάσας Μπάστα ξεκίνησε σήμερα το Δημοτικό σχολείο/ instagram

Στη μία ποζάρει αγκαλιά με την κόρη της, η οποία είναι ίδια η μαμά της! Στη δεύτερη φωτογραφία, η 6χρονη Ειρήνη χαμογελά στον φακό, πιθανόν στο προαύλιο του σχολείου, κρατώντας χέρι χέρι κάποια φίλη της. 

Σάσα Μπάστα - Δημήτρης Κουσαθανάς με την κόρη τους στη Μύκονο, την Ανάσταση του 2025/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Σάσα Μπάστα - Δημήτρης Κουσαθανάς με την κόρη τους στη Μύκονο, την Ανάσταση του 2025/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Σάσα Μπάστα: Mας ξεναγεί στο ανακαινισμένο της σπίτι!

Η Σάσα Μπάστα έφερε στον κόσμο την κόρη της με τον επιχειρηματία, που δραστηριοποιείται στη Μύκονο, Δημήτρη Κουσαθανά, τον Ιανουάριο του 2019.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sasa Basta (@sasa_basta_)

Το ζευγάρι παντρεύτηκε με θρησκευτικό γάμο στη Μύκονο τον Οκτώβριο του 2019 και την ίδια μέρα, πραγματοποίησαν τη βάπτιση της κόρης τους, που πήρε το όνομα Ειρήνη- Αλεξάνδρα. 

Back to Top