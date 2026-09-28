«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το πω; Τόσες υπάρχουν!»

Η ηθοποιός είχε δώσει συνέντευξη στην εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη

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Celebrities & Gossip Νεα
Πρώτη Δημοσίευση: 28.03.24, 14:57
Δείτε όσα είχε πει η Ελένη Προκοπίου στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα τον Μάρτιο του 2024

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Είχε μια τεράστια καριέρα τόσο στο θέατρο όσο και στον κινηματογράφο. Η Ελένη Προκοπίου έκανε το ντεμπούτο της το 1960 και μέχρι το 1972 έλαβε μέρος σε συνολικά 23 ταινίες στις οποίες το ταλέντο της στον χορό την έκανε να ξεχωρίσει. 

Ελένη Προκοπίου: Έχασε τον σύζυγό της, Αντώνη Συρίγο

Μετά από 52 χρόνια, και συγκεκριμένα τον Μάρτιο του 2024 η ηθοποιός και χορεύτρια, έσπασε τη σιωπή της και μίλησε στις Αλήθειες με τη Ζήνα και τον Νίκο Νικόλιζα για την καριέρα της στον χορό και το θέατρο. 

«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το πω; Τόσες υπάρχουν!»

«Ήμουν του θεάτρου κι αυτές τις 23 ταινίες που έκανα της έκανα γιατί με πίεσαν να τις κάνω. Έκανα την ταινία του Κούνδουρου που έγινε χαμός κάποια εποχή, όπως και στο Ραντεβού στον Αέρα. Τους θυμάμαι όλους και τους αγαπούσα όλους. Ήμουν ήσυχο παιδάκι», είχε πει η μεγάλη ηθοποιός για την κινηματογραφική της πορεία.

Το 1972 παντρεύεται τον Αντώνη Συρίγο. Εξαφανίστηκε από το θέατρο μιας καθώς ήθελε να κάνει ένα παιδί. «Πέρασα καλά με αυτόν τον άνθρωπο», δήλωσε σχετικά, ενώ είχε μίλησε και για την κόρη της που με δυσκολίες έφερε στη ζωή.  

Είναι η εγγονή ηθοποιού του παλιού ελληνικού κινηματογράφου!

«Τώρα πια έχω μεστώσει, δεν μπορώ να πω ότι μου λείπει. Το να πάω να δω μια ωραία παράσταση μου αρέσει», απάντησε σε σχέση με το αν της λείπει το σανίδι. Αυτός που της έλειπε ήταν ο Βαγγέλης Σειληνός που ήταν από τους κινηματογραφικούς της παρτενέρ. 

«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το πω; Τόσες υπάρχουν!»

«Δεν είπα ποτέ είμαι η Ελένη Προκοπίου! Γιατί να το πω; Τόσες υπάρχουν!», είχε εξηγήσει σε άλλο σημείο. Κλείνοντας, είχε τονίσει ότι ο κόσμος θα ήθελε να τη θυμάται από τη μικρή της ηλικία και τις ταινίες που έχει κάνει.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

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ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
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ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
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