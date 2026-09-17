Υπόθεση Μαζωνάκη: Πρόσωπο - κλειδί ο υπνοθεραπευτής

Η συνεργασία του μετη γιατρό  στο δεύτερο «κρυφό» ιατρείο της

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Υπόθεση Μαζωνάκη: Ο υπνοθεραπευτής και το δεύτερο ιατρείο στο Κολωνάκι (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο υπνοθεραπευτής είναι πρόσωπο-κλειδί στην υπόθεση Μαζωνάκη, καθώς είχε επικοινωνία με τη γιατρό κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.
  • Η φωτογραφία του Μαζωνάκη εστάλη από τη γιατρό στον υπνοθεραπευτή, ο οποίος είχε ραντεβού μαζί του λίγες ώρες πριν την επέμβαση.
  • Ο υπνοθεραπευτής και η γιατρός φέρεται να είχαν στενές σχέσεις και συνεργάζονταν, στέλνοντας πελάτες ο ένας στον άλλον.
  • Η υπόθεση περιλαμβάνει και σεμινάριο υπνοθεραπείας που διαφήμιζε ο υπνοθεραπευτής στο γραφείο του ζευγαριού στην Πατριάρχου Ιωακείμ.
  • Ο υπνοθεραπευτής θα καταθέσει ως μάρτυρας στον ανακριτή για να διευκρινίσει τη σχέση του με τη γιατρό και τον Μαζωνάκη.

Πρόσωπο-«κλειδί» φαίνεται να είναι ο υπνοθεραπευτής, που είχε επικοινωνία με τη γιατρό όσο ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε πλασμαφαίρεση. Στα χέρια του φαίνεται να κρατά ένα κομμάτι του παζλ για το πώς έφτασε ο τραγουδιστής στην καρέκλα του μοιραίου μηχανήματος. 

Καραβοκύρη για υπνωτιστή Μαζωνάκη - Η βιωματική εμπειρία της δημοσιογράφου

Το ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Γύγου για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star κάνει αποκαλύψεις για τη φωτογραφία που έλαβε ο υπνοθεραπευτής, αλλά και για τη σχέση του με την κατηγορούμενη.

Ο υπνοθεραπευτής που σε λίγες ώρες από τώρα θα βρεθεί στον ανακριτή ως μάρτυρας για να φωτίσει τα σκοτεινά σημεία της επικοινωνίας του με τη γιατρό, προχώρησε σε μια μακροσκελή ανάρτηση στο Facebook, στην οποία ανέφερε:  

«Αυτή η ανθρωποφαγία που έχω υποστεί αυτές τις ώρες είναι τουλάχιστον βιασμός. Ένας υπνοθεραπευτής δεν αντιμετωπίζει τους ενδιαφερόμενους ως ασθενείς. Αν ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί κάποια διάγνωση ή κάποιου άλλου είδους θεραπεία μπορεί να απευθυνθεί στην ιατρική κοινότητα, σε ψυχιάτρους ή σε ψυχολόγους».

Μαζωνάκης: Τι είπε ο υπνοθεραπευτής για τη σχέση τους και τη φωτογραφία

Μία ώρα μετά την ανάρτηση, ο ίδιος έσπευσε να την σβήσει. Σε παλαιότερα βίντεο του όμως έλεγε: 

«Υπάρχουν κάποιοι ακαδημαϊκοί οι οποίοι δεν αποδέχονται καν την ύπαρξη της ύπνωσης, οι άνθρωποι αυτοί είναι στον κόσμο τους».  

Ποια είναι η σύνδεση υπνοθεραπευτή, 56χρονης γιατρού και Μαζωνάκη 

Ο υπνωτιστής έλαβε φωτογραφία με τον τραγουδιστή από τη γιατρό την ώρα που ο Μαζωνάκης έκανε τη πλασμαφαίρεση.

Η δικαιολογία που δίνει στην Κατερίνα Ρίστα είναι:  

«Εγώ είχα ραντεβού με το Μαζωνάκη στις 5 η ώρα, αυτό είναι όλο. Και λέω τελείωσε η διαδικασία; Προχωράει; Αυτό. Μετά έγιναν όλα τα ευτράπελα 5 η ώρα εγώ τον περίμενα εδώ και ο άλλος πέθαινε…». 

Οι ισχυρισμοί του υπνοθεραπευτή για το ρεντεβού με τον Μαζωνάκη

Οι ισχυρισμοί του υπνοθεραπευτή για το ρεντεβού με τον Μαζωνάκη  

Τη Δευτέρα ο υπνωτιστής είχε ραντεβού με τον τραγουδιστή. Την Τρίτη ο Μαζωνάκης πάει στο ιατρείο της 56χρονης. Την Τετάρτη στις 13.55 ο Μαζωνάκης περνάει ξανά την πόρτα του ιατρείου στην Καρνεάδου για να κάνει την θεραπεία. Το απόγευμα της ίδιας μέρας είχε ραντεβού για ύπνωση στην Κηφισιά. 

«Πρώτη φορά τον είδα δύο μέρες πριν πεθάνει. Ζήταγε βοήθεια ο άνθρωπος, είχε ανάγκη από βοήθεια» δήλωσε ο υπνοθεραπευτής Νάσσος Κομιανός 

Το χρονικό των ραντεβού και της γνωριμίας με τον Γ. Μαζωνάκη

Το χρονικό των ραντεβού και της γνωριμίας με τον  Γ. Μαζωνάκη  

Ο υπνοθεραπευτής, πριν ξεκινήσει τη συνεδρία φαίνεται να θέτει μια κρίσιμη προϋπόθεση:  

«Ούτε καφέ ούτε ποτό ούτε μ(...). Απαράδεκτο. Πας να ανοίξεις το κουτί της ψυχής σου κάπου δεν πας τοξικός, δεν πας φορτωμένος με τοξίνες». 

Το ερωτημα είναι αν εκείνος ήταν το πρόσωπο που έστειλε στο ιατρείο της 56χρονης τον Μαζωνάκη για να «καθαρίσει» με πλασμαφαίρεση και να τον παραλάβει απαλλαγμένο από τοξίνες. 

Η  σχέση του υπνοθεραπευτή με τη γιατρό 

Όπως φαίνεται να προκύπτει ο υπνωτιστής με τη 56χρονη έκαναν ανταλλαγές πελατών. Έβγαζαν φωτογραφίες μαζί και με άλλους συνεργάτες. Όταν έβρισκαν πρόσφορο έδαφος ο ένας φαίνεται να έστελνε πελάτες στον άλλον.

Όπως επίσης προκύπτει από το ρεπορτάζ, ο υπνοθεραπευτής είχε στενή σχέση με την προφυλακισμένη γιατρό. Σύστηνε μάλιστα πελάτες ο ένας στον άλλον. Το ζευγάρι των γιατρών διατηρούσε και άλλο χώρο στο Κολωνάκι, συγκεκριμένα στην Πατριάρχου Ιωακείμ, το οποίο δήλωναν και ως αντιπροσωπεία των μηχανημάτων που εισήγαγαν. Εκεί ο υπνοθεραπευτής έδινε διαλέξεις. 

Στο «κρυφό» ιατρείο του ζευγαριού έκανε σεμινάρια ο υπνοθεραπευτής 

Υπόθεση Μαζωνάκη: Πρόσωπο - κλειδί ο υπνοθεραπευτής

Το ρεπορτάζ του Β. Γκούμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μ. Ζαχαρέα για το «κρυφό» ιατρείο του ζευγαριού των γιατρών στο Κολωνάκι   

Όπως ανέφερε από το συγκεκριμένο σημείο ο Βαγγέλης Γκούμας, στο αποκαλυπτικό του ρεπορτάζ, το γραφείο της Πατριάρχου Ιωακείμ στο Κολωνάκι, ήταν γραφείο που το ζευγάρι των ιατρών χρησιμοποιούσε και ως δεύτερο  ιατρείο και ως αντιπροσωπεία  νοτιοκορεάτικης εταιρίας ιατρικών μηχανημάτων. 

Ο Βαγγέλης Γκούμας στο κρυφό ιατρείο

Ο Βαγγέλης Γκούμας στο κρυφό ιατρείο 

Ο ψυχοθεραπευτής τον Σεπτέμβρη του 2025 διαφήμιζε σε επαγγελματικό του ιστότοπο ότι θα πραγματοποιούσε σεμινάριο υπνοθεραπείας, στο καινούργιο και ανακαινισμένο «ολιστικό» γραφείο του ζευγαριού, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Μάλιστα βάζει πρώτα το όνομα της γυναίκας χαρακτηρίζοντας την και Δόκτορα, και δεύτερο το όνομα του παθολόγου.

Η πρόσκληση για το σεμινάριο του υπνοθεραπευτή

Η πρόσκληση για το σεμινάριο του υπνοθεραπευτή  

Στο σεμινάριο αναφέρεται  η διεύθυνση και ο όροφος,  ενώ το κόστος συμμετοχής ζαλίζει:  350 ευρώ το άτομο, για σεμινάριο ύπνωσης, με τον χαρακτηριστικό τίτλο «η λειτουργία του ύπνου και η μαγεία των ονείρων». Τη φωτογραφία του Μαζωνάκη δεν την έστειλαν απλά σε έναν φίλο, γνωστό τους, αλλά σε έναν άνθρωπο που όπως φαίνεται πια είχαν συνεργασία.

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