Η Κένταλ Τζένερ απάντησε στη φήμη που τη συνοδεύει εδώ και χρόνια, ξεκαθαρίζοντας στο νέο τρέιλερ της 8ης σεζόν του The Kardashians ότι δεν είχε ερωτική σχέση με την Κάρα Ντελεβίν. Το απόσπασμα δημοσιοποιήθηκε την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου και επαναφέρει στο προσκήνιο τη στενή σχέση των δύο μοντέλων, η οποία είχε γίνει αντικείμενο συζήτησης από τα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας.

Η αναφορά προκύπτει στη διάρκεια σκηνής όπου η Κέιτλιν Τζένερ ρωτά την κόρη της: «Αφού ποτέ δε μαθαίνω τίποτα, πώς πάει η ερωτική σου ζωή;». Αμέσως μετά, η Κένταλ Τζένερ εμφανίζεται σε προσωπική συνέντευξη και λέει: «Υπάρχει σίγουρα μια φήμη ότι η Κάρα κι εγώ είχαμε σχέση, κάτι που δεν είναι αλήθεια».

Το θέμα συνεχίζεται σε άλλο σημείο του τρέιλερ, στα παρασκήνια ενός fashion event, όπου η Κένταλ Τζένερ βρίσκεται μαζί με την Κάρα Ντελεβίν και επιλέγει να σχολιάσει τη φήμη με χιούμορ. «Παρεμπιπτόντως, δεν έχω τίποτα εναντίον του να κάνω σεξ με την Κάρα», δηλώνει, με την Ντελεβίν να αντιδρά με γέλια. Στη συνέχεια προσθέτει: «Ποτέ μη λες ποτέ, σωστά;».

Τι δείχνει το τρέιλερ του The Kardashians

Το σχετικό απόσπασμα περιλαμβάνεται στο πρώτο υλικό προώθησης της νέας σεζόν του The Kardashians, η οποία κάνει πρεμιέρα στις 8 Οκτωβρίου 2026. Όπως αναφέρεται στις πηγές, η σειρά θα προβληθεί στο Disney+ και στο Hulu.

Το τρέιλερ δείχνει ότι τα νέα επεισόδια θα κινηθούν πιο έντονα γύρω από προσωπικά ζητήματα της οικογένειας Καρντάσιαν-Τζένερ. Εκτός από την αναφορά της Κένταλ Τζένερ στην προσωπική της ζωή, εμφανίζεται η Κλόε Καρντάσιαν να ετοιμάζεται να επιστρέψει στα ραντεβού, η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν να δίνει βάρος στην οικογένειά της και η Κιμ Καρντάσιαν να αντιμετωπίζει ζητήματα υγείας.

Στην επίσημη περιγραφή της νέας σεζόν, το νέο κεφάλαιο της οικογένειας περιστρέφεται γύρω από την αγάπη, την επανεκκίνηση και όσα ακολουθούν στη ζωή τους, με νέες σχέσεις, προσωπικές αλλαγές και παλιές πληγές που επιχειρούν να αφήσουν πίσω τους.

Πώς ξεκίνησαν οι φήμες για την Τζένερ και τη Ντελεβίν

Οι εικασίες για τη σχέση των δύο μοντέλων δεν εμφανίστηκαν πρόσφατα. Η Κένταλ Τζένερ και η Κάρα Ντελεβίν γνωρίστηκαν και ήρθαν πολύ κοντά το 2014, όταν και οι δύο είχαν έντονη παρουσία στη διεθνή μόδα.

Η στενή τους φιλία είχε καταγραφεί ήδη από τότε από το Vogue, ενώ το 2015 η Τζένερ είχε περιγράψει ότι στην πρώτη κοινή τους φωτογράφιση «κόλλησαν» αμέσως και δεν μπορούσαν να σταματήσουν να γελούν. Οι συχνές κοινές εμφανίσεις τους και η οικειότητα που έδειχναν δημόσια τροφοδότησαν επί χρόνια τα σενάρια περί ερωτικής σχέσης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Κένταλ Τζένερ είχε βρεθεί και άλλες φορές στο επίκεντρο εικασιών γύρω από τη σεξουαλικότητά της. Αναφέρεται επίσης ότι στις αρχές του 2026 μίλησε για το θέμα σε συνέντευξή της στο podcast In Your Dreams του Owen Thiele.