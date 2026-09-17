Ούτε μία μέρα δεν κράτησε ο γιατρός που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη την απεργία πείνας και δίψας που είχε ανακοινώσει. Η σύζυγός του από την άλλη, εγκαταστάθηκε ήδη στο κελί της Ειρήνης Μουρτζούκου.

Ήδη από τα ξημερώματα έσπασε την απεργία πείνας και δίψας ο γιατρός και το δήλωσε επίσημα στη φυλακή. Αφού έγιναν όλα τα διαδικαστικά, πέρασε τη συνέντευξη που τον ενημέρωσαν τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει.

Τότε μεταφέρθηκε στην ΣΤ’ πτέρυγα στο κελί του μαζί με προφυλακισμένους αστυνομικούς. Όλοι είναι σε καθεστώς προστασίας.

Ενημερώθηκα επίσης ότι ζήτησε να κάνει μπάνιο.Εξασφαλίσαμε και κάποια πρώτα λόγια που είπε όταν μπήκε στην πτέρυγά του :

«Το ιατρείο μου συστεγάζεται με της γυναίκας μου, εγώ ποτέ δεν είχα ασθενή τον Γιώργο Μαζωνάκη, δεν ξέρω γιατί είμαι εδώ. Ήταν θέμα χρόνου να φύγει ο Γιώργος Μαζωνάκης, το θέμα είναι σε ποιον θα έσκαγε η βόμβα», ήταν κάποια από τα πρώτα λόγια του όταν μπήκε στην πτέρυγά του, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Κατερίνας Ρίστα στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star.

Υπόθεση Μαζωνάκη: Οι πρώτες ώρες της γιατρού στη φυλακή

Από την άλλη, η γιατρός δεν είναι τόσο ψύχραιμη, όπως δεν ήταν και στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών που έκλαιγε συνέχεια.

Πέρασε τη συνέντευξη από τη διευθύντρια και τον αρχιφύλακα. Ενημερώθηκε για τη λειτουργία της φυλακής και ρώτησε:

Τι ώρες μπορεί να έχει επισκεπτήριο

Ποιες μέρες μπορούν να έρθουν οι άνθρωποί της

Πώς μπορούν να της καταθέσουν χρήματα

Η γιατρός είναι σε προστασία μαζί με κατηγορούμενες για κακοποιήσεις παιδιών και θα προαυλίζεται μαζί τους και μόνο, καθώς το κλίμα μέσα στις γυναικείες φυλακές είναι πολύ βαρύ. Δε θέλουν ούτε να την βλέπουν οι κρατούμενες.

Υπόθεση Μαζωνάκη: Σε προσβολή εντάλματος κράτησης προχωρα ο δικηγόρος των γιατρών

Ο δικηγόρος του ζεύγους Νίκος Αγαπηνός θα προχωρήσει σε προσβολή του εντάλματος προσωρινής κράτησης, αλλά μόνο για τον άνδρα.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, θα χρησιμοποιήσει ως μάρτυρα έναν άνδρα 67 ετών που φέρεται να εξέταζε ο γιατρός εκείνη τη μέρα, τις κρίσιμες ώρες, όπως ο ίδιος έχει ισχυριστεί.

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