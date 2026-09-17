Αποκλειστικό Star: Το μηχάνημα κατέγραφε την πίεση του Μαζωνάκη στα ύψη

Το αρχείο του υπολογιστή περιλαμβάνει λεπτό προς λεπτό τις μετρήσεις

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νέα στοιχεία για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη αποκαλύπτουν λάθη από τους γιατρούς κατά τη διάρκεια της θεραπείας του.
  • Το μηχάνημα κατέγραψε σημαντική άνοδο της φλεβικής πίεσης του τραγουδιστή, που έπρεπε να είχε οδηγήσει σε άμεση διακοπή της θεραπείας.
  • Ο συναγερμός του μηχανήματος ενεργοποιήθηκε πέντε φορές, αλλά οι γιατροί δεν αντέδρασαν κατάλληλα.
  • Οι γιατροί αγνόησαν βασικές ιατρικές οδηγίες σχετικά με την φλεβική πίεση, με τραγικά αποτελέσματα.
  • Η έλλειψη εκπαίδευσης των γιατρών στο συγκεκριμένο μηχάνημα συνέβαλε στην τραγωδία.

Νέα στοιχεία παρουσιάζονται σχετικά με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και συγκεκριμένα για τα δεδομένα που καταγράφηκαν από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο του Κολωνακίου, τα οποία αποκαλύπτουν τα μοιραία λάθη που έκαναν οι γιατροί.

Θάνατος Μαζωνάκη: Στάματησε την απεργία πείνας ο γιατρός

Σύμφωνα με την έκθεση έμπειρου αστυνομικού που εξέτασε τα αρχεία του μηχανήματος και εξασφάλισε η Βαλεντίνη Καραγεωργίου για το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star, στον υπολογιστή έχουν καταγραφεί λεπτό προς λεπτό οι μετρήσεις των ζωτικών παραμέτρων του δημοφιλούς τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Αποκλειστικό Star: Το μηχάνημα κατέγραφε την πίεση του Μαζωνάκη στα ύψη

Ιδιαίτερη ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τιμές της φλεβικής πίεσης του Γιώργου Μαζωνάκη. Στο σχετικό διάγραμμα που παρουσιάστηκε στο δελτίο φαίνεται να έχει καταγραφεί σημαντική άνοδος της φλεβικής πίεσης του τραγουδιστή σε διαφορετικά στάδια της θεραπείας.

Θάνατος Μαζωνάκη: «Έχω υποστεί βιασμό», λέει ο ψυχοθεραπευτής

Η συγκεκριμένη ένδειξη θα έπρεπε να έχει γίνει αντιληπτή από τον γιατρό και να είχε οδηγήσει σε άμεση διακοπή της θεραπείας, όμως κάτι τέτοιο δε συνέβη με τα τραγικά αποτελέσματα που ακολούθησαν. 

Αποκλειστικό Star: Το μηχάνημα κατέγραφε την πίεση του Μαζωνάκη στα ύψη

Θάνατος Μαζωνάκη: Ο συναγερμός χτύπησε πέντε φορές

Κομβικό στοιχείο της έκθεσης είναι και οι καταγραφές του συναγερμού του μηχανήματος.

Ο συναγερμός ενεργοποιήθηκε πέντε φορές, με το αρχείο να καταγράφει και τις ώρες κατά τις οποίες χτύπησε.

Θάνατος Μαζωνάκη: Μόνοι, σε ειδικά κελιά στις φυλακές Κορυδαλλού οι γιατροί

Όπως εξήγησε η Βαλεντίνη Καραγεωργίου είναι απαραίτητο ο γιατρός που κάνει την πλασμαφαίρεση να έχει εκπαιδευτεί πάνω στο συγκεκριμένο μηχάνημα και να αναγνωρίζει αμέσως τι σημαίνουν οι ενδείξεις. 

Αποκλειστικό Star: Το μηχάνημα κατέγραφε την πίεση του Μαζωνάκη στα ύψη

Κάτι που δεν συνέβη, με αποτέλεσμα ο τραγουδιστής να πεθάνει στην καρέκλα, χωρίς η γιατρός ή η νοσηλεύτρια να καταλάβουν κάτι.

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Στην περίπτωση του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με τη δημοσιογράφο του Star, οι γιατροί αγνόησαν βασικές ιατρικές οδηγίες που λένε ότι η φλεβική πίεση μπορεί να σημαίνει ότι ο οργανισμός δεν μπορεί να διαχειριστεί οποιαδήποτε μεταβολή στο αίμα.

Αν δεν είχαν ενεργήσει κατά αυτόν τον τρόπο, ίσως ο γνωστός τραγουδιστής να ήταν ακόμα στη ζωή. 

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