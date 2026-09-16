Νέα στοιχεία έρχονται στο φως από τις πολύωρες απολογίες των δύο γιατρών που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν όσα φέρεται να είπε ο σύζυγος της γιατρού που έκανε την πλασμαφαίρεση στον τραγουδιστή, μετά την απόφαση της προφυλάκισής του, αλλά και οι ισχυρισμοί και των δύο γιατρών σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες επιχειρήθηκε η μεταφορά του Γιώργου Μαζωνάκη στο ασθενοφόρο.

Θάνατος Μαζωνάκη: «Έμπλεξα λόγω της γυναίκας μου, αλλά τη λατρεύω»

Ο σύζυγος της γιατρού του Γιώργου Μαζωνάκη παρέμεινε περίπου τέσσερις ώρες στο ανακριτικό γραφείο και απολογούταν για όσα συνέβησαν την επίμαχη μέρα στο ιατρείο του στην οδό Καρνεάδου.

O γιατρός φέρεται να ισχυρίστηκε ότι έμπλεξε λόγω της συζύγου του, αλλά δεν τον πειράζει γιατί τη λατρεύει

Σύμφωνα πληροφορίες φέρεται να επανέλαβε τη θέση του ότι ενημερώθηκε για το περιστατικό μετά τις 16:00 και επιχείρησε να αποδείξει ότι δεν είχε συμμετοχή στη θεραπεία πλασμαφαίρεσης του τραγουδιστή.

Μάλιστα, φέρεται να επικαλέστηκε συγκεκριμένη χρονική ένδειξη στις 16:06, που όπως υποστήριξε, συνταγογραφούσε φάρμακο σε άλλον ασθενή.

Ο ίδιος φέρεται να είπε ότι έμπλεξε χωρίς λόγο λόγω της γυναίκας του, αλλά ότι αυτό δεν τον πειράζει γιατί «τη λατρεύει».

Μετά δε την ανακοίνωση της απόφασης για την προφυλάκισή του, ο γιατρός φέρεται να είπε στον ανακριτή και τον εισαγγελέα ότι θα προχωρήσει σε απεργία πείνας και δίψας.

Θάνατος Μαζωνάκη: Έριξαν τις ευθύνες στο ΕΚΑΒ

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δύο κατηγορούμενοι φέρεται να προσπάθησαν να ρίξουν τις ευθύνες στο πλήρωμα του ΕΚΑΒ.

Οι δύο γιατροί φέρονται να προσπάθησαν να ρίξουν την ευθύνη για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στο πλήρωμα του ΕΚΑΒ

Όπως φέρονται να υποστήριξαν, ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή στις 16:15, ενώ το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 16:21 και το ασθενοφόρο έφτασε στο ιατρείο στις 16:26, χωρίς να υπάρχει φορείο.

Κατά την εκδοχή που φέρονται να παρουσίασαν στον ανακριτή, οι διασώστες μετέφεραν τον τραγουδιστή σε κάθισμα προκειμένου να τον κατεβάσουν από το ιατρείο προς το ασθενοφόρο και γι’ αυτό διακόπηκε η ΚΑΡΠΑ.

Θάνατος Μαζωνάκη: «Είμαι καλή γιατρός, έχω κάνει τόσα καλά»

Η γιατρός που έκανε την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη απολογήθηκε πρώτη και φέρεται να απέρριψε την κατηγορία περίδόλου.

Η γιατρός του Γιώργου Μαζωνάκη φέρεται να ισχυρίστηκε ότι εφάρμοσε όλα τα πρωτόκολλα

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε, το ιατρείο τους λειτουργούσε νόμιμα και τα μηχανήματα που βρίσκονταν εκεί ήταν δηλωμένα στον Ιατρικό Σύλλογο τα έτη 2025 και 2026.

«Είμαι καλή γιατρός και έχω κάνει τόσα καλά και έτυχε αυτό. Έχω δεχτεί ότι μπορεί να πάω φυλακή, αλλά τα έχω καλά με τον εαυτό μου», φέρεται να ισχυρίστηκε η γιατρός.

Όσον αφορά στις φωτογραφίες και το βίντεο που τράβηξε η ίδια κατά τη διάρκεια της θεραπείας του τραγουδιστή, υποστήριξε πως αποτελεί πάγια πρακτική της και ότι δεν τις έστειλε στον σύζυγό της, αλλά σε τρίτο πρόσωπο, το οποίο κατονόμασε.

Θάνατος Μαζωνάκη: Τι ισχυρίστηκε για την πλασμαφαίρεση

Κατά την 8ωρη απολογία της, η γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι τήρησε όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, αλλά και όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης φάνηκε να μην είναι καλά.

Όσον αφορά στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης και τα alarm που χτύπησαν κατά τη διάρκεια της θεραπείας, φέρεται να υποστήριξε ότι η ενεργοποίηση του συναγερμού δε σημαίνει απαραίτητα ότι ο ασθενής βρίσκεται σε κίνδυνο ανακοπής.

Η γιατρός του Μαζωνάκη φέρεται επίσης να υποστήριξε ότι τα alarm από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης δε σημαίνει απαράιτητα ότι ο ασθενής παθαίνει ανακοπή

Όπως φέρεται να εξήγησε, ένα alarm μπορεί να σχετίζεται με διαφορετικό πρόβλημα, όπως ζήτημα στις φλέβες ή στους φλεβοκαθετήρες που είχαν τοποθετηθεί στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Θάνατος Μαζωνάκη: Τα 49 λεπτά, τα τέσσερα alarm και το restart

Ιδιαίτερη σημασία είχε για την ανακριτική διαδικασία το χρονικό διάστημα από την πρώτη ένδειξη συναγερμού του μηχανήματος μέχρι την κλήση του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες στη δικογραφία περιλαμβάνονται ψηφιακά δεδομένα από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, στα οποία έχει καταγραφεί ένα χρονικό διάστημα 49 λεπτών από την πρώτη παύση της θεραπείας έως την κλήση στο ΕΚΑΒ.

Για τις φωτογραφίες του τραγουδιστή η γιατρός είπε ότι είναι πάγια πρακτική της να φωτογραφίζει τους ασθενείς της κατά τη θεραπεία

Στο ίδιο διάστημα αυτό φέρονται να έχουν καταγραφεί τέσσερα alarm και ένα restart.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τα συγκεκριμένα σήματα αγνοήθηκαν από τους γιατρούς. Η πλευρά των κατηγορουμένων, ωστόσο, φέρεται να δίνει διαφορετική ερμηνεία στα alarm, υποστηρίζοντας ότι αυτά μπορούσαν να οφείλονται σε πρόβλημα με τις φλέβες του ασθενούς.

Ο ανακριτής όρισε δύο τεχνικούς πραγματογνώμονες για να εξετάσουν τη λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, ώστε να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και το μηχάνημα σήμανε συναγερμό τέσσερις φορές.

Θάνατος Μαζωνάκη: Ένιωσε αδιαθεσία η γιατρός

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας της, η γιατρός αισθάνθηκε αδιαθεσία έξω από τα ανακριτικά γραφεία.

Μετά την απολογία της η γιατρός φέρεται να ένιωσε αδιαθεσία

Αστυνομικοί τη βοήθησαν να ξαπλώσει στα καθίσματα, ενώ ο σύζυγός της, που εκείνη την ώρα απολογούνταν, φέρεται να διέκοψε για να τη βοηθήσει.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως η γιατρός φέρεται να βρισκόταν σε έντονη συναισθηματική φόρτιση και, κλαίγοντας, αρνούνταν την ιατρική βοήθεια των διασωστών.

Θάνατος Μαζωνάκη: Οι μάρτυρες υπεράσπισης

Στο πλευρό των δύο γιατρών κατέθεσαν δύο μάρτυρες υπεράσπισης, η γραμματέας του ιατρείου και ένας πελάτης.

Οι δύο μάρτυρες είχαν ήδη καταθέσει στον ανακριτή από την προηγούμενη Δευτέρα και φέρεται να επιβεβαίωσαν τον ισχυρισμό του παθολόγου - αιματολόγου ότι ενημερώθηκε για το περιστατικό μετά τις 16:00.

Στον ανακριτή κατέθεσαν και δύο μάρτυρες υπεράσπισης του γιατρού

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή κράτησή τους για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο τελεσθείσας διά παραλείψεως.

Ο μεν παθολόγος κρατείται στη ΓΑΔΑ μέχρι να αποφασιστεί σε ποια φυλακή θα μεταφερθεί, ενώ η σύζυγός του κρατείται προς ώρας στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Αθηνών.