Μαζωνάκης: Το χρονοδιάγραμμα με όσα έγιναν τις κρίσιμες ώρες στο ιατρείο

Υπό εξέταση τα στοιχεία από τις Αρχές

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Με το αναβαθμισμένο κατηγορητήριο της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, βρίσκονται αντιμέτωποι οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζωνάκη.

Θάνατος Μαζωνάκη: «Έκανα όσα προβλέπει η επιστήμη μου»

Η Κατερίνα Ρίστα ανέλυσε στο ρεπορτάζ της στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, τo χρονοδιάγραμμα με όσα φέρεται να έγιναν τις κρίσιμες ώρες μέσα στο μοιραίο ιατρείο.

Μαζωνάκης: Το χρονοδιάγραμμα με όσα έγιναν τις κρίσιμες ώρες στο ιατρείο

Οι χρόνοι που έγιναν όλα είναι για την Ασφάλεια οι σημαντικότεροι και αδιάψευστοι μάρτυρες:

  • Στις 13:55 ο Γιώργος Μαζωνάκης φτάνει στο ιατρείο. Ο γιατρός λείπει, καθώς στις 13.59 πίνει καφέ σε επιχείρηση στο Κολωνάκι.
  • Στις 14:14 η γιατρός ενεργοποιεί το μηχάνημα.
  • 11 λεπτά μετά, στις 14:25 και στις 14:26 χτυπά δύο φορές ο συναγερμός. Η γιατρός δεν κλείνει το μηχάνημα, συνεχίζει κανονικά και στις 14:37 ξεκινά η ανταλλαγή του αίματος.
  • 6 λεπτά μετά, στις 14:43, ο γιατρός βγαίνει από το καφέ στο Κολωνάκι.
  • Ένα λεπτό αργότερα, η γιατρός τραβά την πρώτη φωτογραφία τον Γ. Μαζωνάκη και ξανά στις 14:45. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο τραγουδιστής έχει τα μάτια του κλειστά.
  • 37 λεπτά μετά, στις 15:22, χτυπά ξανά συναγερμός και το μηχάνημα σταματά.
  • Ένας ακόμη συναγερμός στις 15:23.
  • Μετά καμία κινητικότητα και ξαφνικά, στις 15:45, ξανά συναγερμός.
  • 16:11 γίνεται κλήση στο ΕΚΑΒ.

Γιώργος Μαζωνάκης: Ερώτημα αν χορηγήθηκε μέθη στον τραγουδιστή

Εν τω μεταξύ, εντύπωση προκαλούν όσα ανέφερε συνεργάτης της γιατρού, η οποία υποστήριξε ότι είδε τον Μαζωνάκη εν ζωή, τη στιγμή που ο τραγουδιστής φέρεται να είχε ήδη αφήσει την τελευταία του πνοή.

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν στο γραφείο της γιατρού περίπου 45 λεπτά, όταν βγήκε και μου ζήτησε να καλέσω το ΕΚΑΒ. Πήραν τον τραγουδιστή με καρέκλα και, όπως τον είδα, ήταν εν ζωή» ανέφερε χαρακτηριστικά γραμματέας του ιατρείου.

Παράλληλα, ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκη, μιλώντας στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star και τον Γιώργο Ευγενίδη, αμφισβήτησε τα όσα έχουν καταθέσει οi συνεργάτιδες των δύο γιατρών και τόνισε πως πρέπει να κληθούν και πάλι, αυτή τη φορά ως κατηγορούμενες.

«Θα πρέπει να επανακληθούν όχι με την ιδιότητα του μάρτυρα, αλλά με την ιδιότητα των κατηγορουμένων οι τέσσερις εργαζόμενες.Έχουν δώσει ψευδείς καταθέσεις για να λειτουργήσουν συγκαλυπτικά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χαράλαμπος Λυκούδης.

Ένα ακόμα στοιχείο που φέρνει στο φως το Star και εξετάζεται από την Ασφάλεια, είναι ένα παραπεμπτικό.

Το παραπεμπτικό εκδόθηκε την ημέρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέληξε στα χέρια τους.

Το παραπεμπτικό εκδόθηκε την ημέρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέληξε στα χέρια τους. Ώρα 16:05, δηλαδή 6 λεπτά πριν καλέσουν το ΕΚΑΒ, την ώρα που, όπως λένε, έδιναν μάχη για να σώσουν τον τραγουδιστή. 

 

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
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