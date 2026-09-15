Τραμπ: Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν για παύση ενεργειακών πληγμάτων

Το Star είχε αναδείξει τον ενεργειακό κίνδυνο από τον Μάρτιο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε Ρωσία και Ουκρανία να σταματήσουν τα χτυπήματα στις ενεργειακές υποδομές.
  • Η πρόταση Τραμπ θεωρείται ενθαρρυντική για την ενεργειακή αγορά, καθώς οι τιμές του Brent είναι γύρω από 107 δολάρια το βαρέλι.
  • Ο Ζελένσκι συμφώνησε στην αποκλιμάκωση υπό την προϋπόθεση αξιόπιστων εγγυήσεων από τη Ρωσία.
  • Το Κρεμλίνο χαρακτήρισε την πρόταση «πολύ καλή ιδέα», ζητώντας ασφαλή διέλευση πετρελαιοφόρων για μείωση τιμών.
  • Η ενεργειακή εκεχειρία δεν έχει επιτευχθεί, με συνέχιση επιθέσεων και από τις δύο πλευρές.

Μία ελπίδα να ανακοπεί το ράλι του πετρελαίου φέρνει η πρόταση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσουν Ρωσία και Ουκρανία τα χτυπήματα στις ενεργειακές υποδομές.  

Πρόκειται για μία πρώτη ενθαρρυντική εξέλιξη για την ενεργειακή αγορά, την ώρα που το Brent κινείται σήμερα γύρω από τα 107 δολάρια το βαρέλι. 

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν να σταματήσουν τα χτυπήματα στις ενεργειακές υποδομές. Ο Ζελένσκι είπε επί της ουσίας «ναι» στην αποκλιμάκωση, εφόσον υπάρχουν αξιόπιστες εγγυήσεις ότι θα σταματήσει και η Ρωσία.  

Τραμπ: Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν για παύση ενεργειακών πληγμάτων

Το Κρεμλίνο χαρακτηρίζει την πρόταση Τραμπ «πολύ καλή ιδέα», αλλά λέει ότι για να υποχωρήσουν οι τιμές χρειάζεται και ασφαλής διέλευση των πετρελαιοφόρων.  

Και τον κίνδυνο από τα συνεχή χτυπήματα στις ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, το STAR τον είχε αναδείξει ήδη από τον Μάρτιο, όταν προβλήθηκε το πλήγμα στο Ουστ-Λούγκα στη Βαλτική και την πίεση που μπορεί να προκαλέσει η απώλεια ρωσικής παραγωγής στην αγορά καυσίμων και στις τιμές.  

Σήμερα, όμως, η λεγόμενη ενεργειακή εκεχειρία δεν έχει φανεί ακόμη. Η Ρωσία έπληξε πρατήρια καυσίμων στο Κίεβο, ενώ η Ουκρανία χτύπησε το ρωσικό διυλιστήριο του Σιζράν. 

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