Υπόθεση Πελικό στη Βρετανία: Nάρκωνε & βίαζε τη σύζυγό του επί 20 χρόνια!

Κατηγορούνται ακόμα 12 άτομα για την υπόθεση

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STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία αρχείου AP (Kin Cheung)
Βρετανία: Nάρκωνε Και Βίαζε Τη Σύζυγό Του Επί 20 Χρόνια
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • 60χρονος άνδρας στη Βρετανία ομολόγησε ότι νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του για 20 χρόνια.
  • Δηλώθηκε ένοχος για 45 κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων βιασμών και σεξουαλικών επιθέσεων.
  • Η κακοποίηση συνέβαινε στο σπίτι τους από το 2004 έως το 2025.
  • 12 άλλοι άνδρες κατηγορούνται για σεξουαλική κακοποίηση της ίδιας γυναίκας από το 2018 έως το 2025.
  • Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες.

Υπόθεση που θυμίζει την ιστορία της Ζιζέλ Πελικό συγκλονίζει την κοινή γνώμη στη Μεγάλη Βρετανία, όπου άνδρας ομολόγησε ότι νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του στο σπίτι τους επί δυο δεκαετίες.  

Ο 60χρονος άνδρας, κάτοικος βόρειας Αγγλίας - τα στοιχεία του οποίου δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα προκειμένου να μην αποκαλυφθεί η ταυτότητα του θύματος – δήλωσε ένοχος ενώπιον κακουργιοδικείου του Μάντσεστερ για 45 κατηγορίες που τον βαρύνουν.  

Μεταξύ αυτών για βιασμούς, σεξουαλικές επιθέσεις και κοινοποίηση ευαίσθητου προσωπικού υλικού χωρίς συγκατάθεση κατά την περίοδο μεταξύ 2004 και 2025. Παραδέχθηκε εξάλλου ότι χορηγούσε ουσίες στη σύζυγό του με σκοπό να τη ναρκώσει. 

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι η γυναίκα είχε πέσει κατ’ επανάληψη θύμα βιασμού και σεξουαλικών επιθέσεων μέσα στο ίδιο της το σπίτι, έχοντας ναρκωθεί από τον σύζυγό της. 

Άλλοι 12 άνδρες, ηλικίας από 28 έως 74 ετών, κατηγορούνται επίσης για σεξουαλική κακοποίηση της ίδιας γυναίκας μεταξύ 2018 και 2025. Όλοι τους έχουν αρνηθεί τις κατηγορίες.  

Η ακροαματική διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες. 

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ΖΙΖΕΛ ΠΕΛΙΚΟ
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