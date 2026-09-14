Θάνατος Μαζωνάκη: Πόσο χρέωναν οι γιατροί την πλασμαφαίρεση

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Θάνατος Μαζωνάκη: Το κόστος που χρέωναν τις υπηρεσίες οι γιατροί (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το ιατρείο της Καρνεάδου ελέγχεται για υπερβολικές χρεώσεις και αμφιβόλου αξίας υπηρεσίες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Μια απλή επίσκεψη χρεωνόταν 300-350 ευρώ, ενώ η προετοιμασία για απόκτηση παιδιού 10.000 ευρώ.
  • Η πλασμαφαίρεση χρεωνόταν 180-400 ευρώ για διάγνωση και 10.000-15.000 ευρώ για θεραπεία 3-6 εβδομάδων.
  • Πολλές χρεώσεις γίνονταν χωρίς παραστατικά, με έρευνα για τα πραγματικά έσοδα και αντιπαραβολή με δηλωθέντα εισοδήματα.
  • Οι γιατροί ερευνώνται και από την Αρχή για το Ξέπλυμα «Μαύρου» Χρήματος.

Στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών Οικονομικών Αρχών έχει μπει το ιατρείο της Καρνεάδου, στο οποίο πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, με τις «χρυσές»  χρεώσεις και τις αμφιβόλου αξίας υπηρεσίες που διαφήμιζε. Ο Γιώργος Παππούς, εξήγησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star τι ακριβώς ψάχνουν και τι είναι αυτό που έχει κινήσει το ενδιαφέρον.

Κηδεία Μαζωνάκη: Με μπουζούκι και τραγούδια από τους θαυμαστές η ταφή

O έλεγχος είναι μόλις στην αρχή, καθώς υπάρχουν πολλά στοιχεία προς διερεύνηση και ακόμα περισσότερα προς αναζήτηση. 

Όπως επισήμανε, μια απλή επίσκεψη κόστιζε 300 με 350 ευρώ.

300 - 350 ευρώ το κόστος της επίσκεψης στο ιατρείο που πέθανε ο Γ. Μαζωνάκης

300 - 350 ευρώ το κόστος της επίσκεψης στο ιατρείο που πέθανε ο Γ. Μαζωνάκης  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει μαρτυρία σύμφωνα με την οποία η προετοιμασία για απόκτηση παιδιού είχε χρεωθεί γύρω στις 10.000 ευρώ!

Στις 10.000 ευρώ το κόστος της προετοιμασίας τεκνοποίησης  

Στις 10.000 ευρώ το κόστος της προετοιμασίας τεκνοποίησης  

Όσον αφορά την πλασμαφαίρεση, από συγκριτικά στοιχεία προκύπτει ότι η αρχική διάγνωση χρεώνεται 180 - 400 ευρώ, ο βασικός κύκλος συνεδριών 5.400- 5.800 ευρώ, μια θεραπεία 3-6 εβδομάδων 10.000 - 15.000 ευρώ, ενώ η ανάλυση των «αποβλήτων» αίματος γύρω στα 600 ευρώ.

Το κόστος της πλασμαφαίρεσης από το ζευγάρι των γιατρών

Το κόστος της πλασμαφαίρεσης από το ζευγάρι των γιατρών    

Μαζωνάκης: Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατηγορούνται οι γιατροί

Πολλά από τα παραπάνω φέρεται ότι γίνονταν χωρίς παραστατικά. 

Αφού προσδιοριστούν τα πραγματικά έσοδα, θα γίνει αναγωγή στην 15ετία που λειτουργούσε το ιατρείο κι εν συνεχεία θα γίνει αντιπαραβολή με τα δηλωθέντα εισοδήματα και την περιουσιακή κατάσταση. Ειδικό βάρος πέφτει στο άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, ειδικά στις κινήσεις από και προς το εξωτερικό. 

Τι είναι και πότε εφαρμόζεται η θεραπευτική πλασμαφαίρεση

Όπως επίσης ανέφερε ο Γ, Παππούς, το προφίλ των δύο γιατρών ερευνάται ήδη και από την Αρχή για το Ξέπλυμα «Μαύρου»  Χρήματος. 


 

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