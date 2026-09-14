Μαζωνάκης: Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατηγορούνται οι γιατροί

Αναβαθμίστηκε η κατηγορία - Πήραν νέα προθεσμία για να απολογηθούν

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Αναβαθμίστηκε η κατηγορία των γιατρών σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο / Βίντεο Ερτ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο κατά δύο γιατρών για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών άσκησε νέα ποινική δίωξη, βασισμένη σε νέα στοιχεία από την ΕΛ.ΑΣ.
  • Σημαντικά ψηφιακά πειστήρια, όπως η έκθεση του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, εξετάζονται από τις δικαστικές Αρχές.
  • Οι δύο κατηγορούμενοι ζήτησαν νέα προθεσμία για να απολογηθούν.
  • Η έρευνα επικεντρώνεται στις συνθήκες του θανάτου του Μαζωνάκη και αναμένονται εργαστηριακές εξετάσεις.

Νέα εξέλιξη σημειώθηκε στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών στο ιατρείο των οποίων υπέστη ανακοπή ο τραγουδιστής.

Θάνατος Μαζωνάκη: Στο «μικροσκόπιο» 15 κρίσιμα λεπτά στο μοιραίο ιατρείο

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών άσκησε νέα ποινική δίωξη, με αποτέλεσμα το ζευγάρι να βρίσκεται πλέον αντιμέτωπο με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο.

Στην εξέλιξη αυτή φέρεται να έπαιξαν ρόλο και νέα στοιχεία που διαβίβασε η ΕΛ.ΑΣ. στη Δικαιοσύνη. Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για εκθέσεις σχετικά με ψηφιακά πειστήρια που συλλέχθηκαν κατά τις αυτοψίες στον χώρο.

Ο γιατρός του Γιώργου Μαζωνάκη

Οι δύο γιατροί οδηγήθηκαν το πρωί της Δευτέρας στον ανακριτή / Φωτογραφίες Eurokinissi (Μιχάλης Καραγιάννης)

Η γιατρός του Γιώργου Μαζωνάκη που του έκανε την πλασμαφαίρεση

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η έκθεση που αφορά το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, καθώς από τα δεδομένα του προκύπτουν καταγεγραμμένες λειτουργίες κατά το χρονικό διάστημα που ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο ιατρείο.

Τα νέα ευρήματα αναμένεται να αξιολογηθούν από τις δικαστικές Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο τραγουδιστής υπέστη την ανακοπή και τελικά κατέληξε.

Mετά την αναβάθμιση της κατηγορίας, οι δύο κατηγορουμένη ζήτησαν και έλαβαν νέα προθεσμία για να απολογηθούν. 

Τι εξετάζουν οι Αρχές για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Η πλήρης καταγραφή όσων συνέβησαν μέχρι τη στιγμή που το ΕΚΑΒ εντόπισε τον Γιώργο Μαζωνάκη χωρίς καρδιακή λειτουργία θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την έρευνα. Μέσα από αυτή θα προσπαθήσουν οι δικαστικές Αρχές να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη και αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες.

Σημαντικά στοιχεία αναμένεται να δώσουν και οι εργαστηριακές εξετάσεις της ιατροδικαστικής έρευνας, μεταξύ άλλων οι ιστολογικές εξετάσεις, που θα βοηθήσουν να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του θανάτου του τραγουδιστή.

 

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