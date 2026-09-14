Νέα εξέλιξη σημειώθηκε στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών στο ιατρείο των οποίων υπέστη ανακοπή ο τραγουδιστής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών άσκησε νέα ποινική δίωξη, με αποτέλεσμα το ζευγάρι να βρίσκεται πλέον αντιμέτωπο με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο.

Στην εξέλιξη αυτή φέρεται να έπαιξαν ρόλο και νέα στοιχεία που διαβίβασε η ΕΛ.ΑΣ. στη Δικαιοσύνη. Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για εκθέσεις σχετικά με ψηφιακά πειστήρια που συλλέχθηκαν κατά τις αυτοψίες στον χώρο.

Οι δύο γιατροί οδηγήθηκαν το πρωί της Δευτέρας στον ανακριτή / Φωτογραφίες Eurokinissi (Μιχάλης Καραγιάννης)

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η έκθεση που αφορά το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, καθώς από τα δεδομένα του προκύπτουν καταγεγραμμένες λειτουργίες κατά το χρονικό διάστημα που ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο ιατρείο.

Τα νέα ευρήματα αναμένεται να αξιολογηθούν από τις δικαστικές Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο τραγουδιστής υπέστη την ανακοπή και τελικά κατέληξε.

Mετά την αναβάθμιση της κατηγορίας, οι δύο κατηγορουμένη ζήτησαν και έλαβαν νέα προθεσμία για να απολογηθούν.

Τι εξετάζουν οι Αρχές για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Η πλήρης καταγραφή όσων συνέβησαν μέχρι τη στιγμή που το ΕΚΑΒ εντόπισε τον Γιώργο Μαζωνάκη χωρίς καρδιακή λειτουργία θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την έρευνα. Μέσα από αυτή θα προσπαθήσουν οι δικαστικές Αρχές να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη και αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες.

Σημαντικά στοιχεία αναμένεται να δώσουν και οι εργαστηριακές εξετάσεις της ιατροδικαστικής έρευνας, μεταξύ άλλων οι ιστολογικές εξετάσεις, που θα βοηθήσουν να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του θανάτου του τραγουδιστή.