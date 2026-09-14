Η οικογένεια του 31χρονου καμεραμάν του Ionian TV, Γιώργου αποφάσισε να προχωρήσει σε μια πράξη που αποδεικνύει μεγαλείο ψυχής και να δωρίσει τα όργανά του. Έδωσε, έτσι, ελπίδα σε ανθρώπους που περιμένουν ένα μόσχευμα.

Ο νεαρός είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά σε τροχαίο στις 6 Σεπτεμβρίου και νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας» στην Πάτρα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου δυστυχώς ο 31χρονος άφησε την τελευταία του πνοή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία λήψης πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή εξειδικευμένων μεταμοσχευτικών κλιμακίων από διάφορα κέντρα της χώρας, ενώ τον πλήρη συντονισμό της επιχείρησης και της ασφαλούς μεταφοράς των μοσχευμάτων είχε ο Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ).

Η ανάρτηση της τοπικής συντονίστριας του ΕΟΜ, Μαρισόφης Ζωγράφου

Η τοπική συντονίστρια του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, Μαρισόφη Ζωγράφου με ανάρτησή της εξέφρασε τα συλλυπητήριά της προς την οικογένεια του εκλιπόντος και εξήρε την ανιδιοτελή τους στάση.

«Μεγαλείο ψυχής από την οικογένεια του Γιώργου 31 ετών, θύμα τροχαίου στις 6/9. Με την ανακοίνωση της απώλειας του αγαπημένου τους, πήραν την γενναιόδωρη απόφαση να δωρίσουν τα όργανά του σε πάσχοντες συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε λίστες αναμονής για ένα μόσχευμα.

Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου έδωσε μάχη να τον κρατήσει στη ζωή και όταν αυτό πλέον δεν ήταν εφικτό συνέβαλε τα μέγιστα για να πραγματοποιηθεί η δωρεά.

Σύσσωμο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου σε συνεργασία με τις μεταμοσχευτικές ομάδες από όλη την Ελλάδα έφερε εις πέρας την λήψη των οργάνων και την ασφαλή μεταφορά τους στα μεταμοσχευτικά κέντρα. Την διαδικασία συντόνισε ο Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων.

Συλλυπητήρια στην οικογένεια του Γιώργου. Η ανιδιοτελής τους προσφορά ας απαλύνει τον πόνο για την απώλειά τους», έγραψε.