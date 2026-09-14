Ξέσπασε σε κλάματα ο Good Job Nicky: Η κατάθεση ψυχής για τον Μαζώ

«Να δείχνετε ότι αγαπάτε τους ανθρώπους σας όσο είναι εδώ» ανέφερε

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Επιμέλεια STAR.GR
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Ο Good Job Nicky ξέσπασε σε κλάματα για τον Γιώργο Μαζωνάκη

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«Ήταν ένας άνθρωπος που σήμαινε πάρα πολλά για μένα. Ήταν ένας πολύ ευαίσθητος και καλός άνθρωπος» είπε επί σκηνής o Good Job Nicky στη χθεσινή του συναυλία ξεσπώντας σε κλάματα.

O Good Job Nicky ξέσπασε σε κλάματα για τον Γιώργο Μαζωνάκη

O Good Job Nicky ξέσπασε σε κλάματα για τον Γιώργο Μαζωνάκη

 

@nasiasouv Αποκλείεται να έπαιξε τυχαία στον δρόμο το ώρες μικρές. #fyp #viral #fy #mazonakis @goodjobnicky ♬ πρωτότυπος ήχος - Nasia Souvleri

 

Ο τραγουδιστής, που ήταν στενός φίλος του Γιώργου Μαζωνάκη, ακόμα δεν μπορεί να πιστέψει πως έφυγε από τη ζωή τόσο άδικα.

Μαζωνάκης: Πλήθος κόσμου– Τα τραγούδια του ακούγονται απ' τα μεγάφωνα

 

Όπως είπε με τρεμάμενη φωνή, ο Γιώργος, μας έδειξε  τι πάει να πει ελεύθερος άνθρωπος και έκανε αυτό που πραγματικά του άρεσε.

O Good Job Nicky ξέσπασε σε κλάματα On stage για τον Γιώργο Μαζωνάκη

O Good Job Nicky ξέσπασε σε κλάματα On stage για τον Γιώργο Μαζωνάκη

«Μας έδειξε ειλικρινέστατα τι πάει να πει ελεύθερος άνθρωπος, γούσταρε πάρα πολύ αυτό που έκανε και αυτό τον κρατούσε παιδί... Σας εκλιπαρώ παιδιά να δείχνετε ότι αγαπάτε τους ανθρώπους σας όσο είναι εδώ. Ελπίζω να του δείξαμε πόσο τον αγαπούσαμε. Να το ξέρετε, σας αγαπούσε όλους» είπε στους fans του.

Ξέσπασε σε κλάματα ο Good Job Nicky: Η κατάθεση ψυχής για τον Μαζώ

Οι δύο άντρες είχαν συνεργαστεί στο  “The Voice” και είχαν τραγουδήσει μαζί επί σκηνής.

Ξέσπασε σε κλάματα ο Good Job Nicky: Η κατάθεση ψυχής για τον Μαζώ

Στο τέλος του κομματιού που ερμήνευσαν, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε στηρίξει δημοσίως τον Good Job Nicky για τη συμμετοχή του στη Eurovision, πριν από περίπου έναν χρόνο.

O Γιώργος Μαζωνάκης με τον Good Job Nicky και τον Γιώργο Καπουτζίδη στο Τhe Voice το 2025

O Γιώργος Μαζωνάκης με τον Good Job Nicky και τον Γιώργο Καπουτζίδη στο Τhe Voice το 2025


Ξέσπασε σε κλάματα ο Good Job Nicky: Η κατάθεση ψυχής για τον Μαζώ

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
GOOD JOB NICKY
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
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