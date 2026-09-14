Ο Good Job Nicky ξέσπασε σε κλάματα για τον Γιώργο Μαζωνάκη

«Ήταν ένας άνθρωπος που σήμαινε πάρα πολλά για μένα. Ήταν ένας πολύ ευαίσθητος και καλός άνθρωπος» είπε επί σκηνής o Good Job Nicky στη χθεσινή του συναυλία ξεσπώντας σε κλάματα.

O Good Job Nicky ξέσπασε σε κλάματα για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Ο τραγουδιστής, που ήταν στενός φίλος του Γιώργου Μαζωνάκη, ακόμα δεν μπορεί να πιστέψει πως έφυγε από τη ζωή τόσο άδικα.

Όπως είπε με τρεμάμενη φωνή, ο Γιώργος, μας έδειξε τι πάει να πει ελεύθερος άνθρωπος και έκανε αυτό που πραγματικά του άρεσε.

O Good Job Nicky ξέσπασε σε κλάματα On stage για τον Γιώργο Μαζωνάκη

«Μας έδειξε ειλικρινέστατα τι πάει να πει ελεύθερος άνθρωπος, γούσταρε πάρα πολύ αυτό που έκανε και αυτό τον κρατούσε παιδί... Σας εκλιπαρώ παιδιά να δείχνετε ότι αγαπάτε τους ανθρώπους σας όσο είναι εδώ. Ελπίζω να του δείξαμε πόσο τον αγαπούσαμε. Να το ξέρετε, σας αγαπούσε όλους» είπε στους fans του.

Οι δύο άντρες είχαν συνεργαστεί στο “The Voice” και είχαν τραγουδήσει μαζί επί σκηνής.

Στο τέλος του κομματιού που ερμήνευσαν, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε στηρίξει δημοσίως τον Good Job Nicky για τη συμμετοχή του στη Eurovision, πριν από περίπου έναν χρόνο.

O Γιώργος Μαζωνάκης με τον Good Job Nicky και τον Γιώργο Καπουτζίδη στο Τhe Voice το 2025



