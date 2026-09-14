Ανάβυσσος: Δραπέτης ο Αλκέτ Ριζάι - Αναζητείται μετά τους πυροβολισμούς

Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για το επεισόδιο στο beach bar

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Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία μετά το αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε περίπου στις 05:00 τα ξημερώματα της Κυριακής έξω από beach bar στην Ανάβυσσο, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν να αναζητούν τον Αλκέτ Ριζάι κι έναν ακόμη άνδρα από το Αφγανιστάν.

Εμπλοκή του Αλκέτ Ριζάι στο επεισόδιο με τους πυροβολισμούς στην Ανάβυσσο

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκονται ο 41χρονος ιδιοκτήτης του beach bar και η 39χρονη σύζυγός του. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση και ηθική αυτουργία σε παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Ο 41χρονος αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες για υπόθαλψη εγκληματία και παρεμπόδιση της Δικαιοσύνης.

Ο Αλκέτ Ριζάι δεν επέστρεψε όπως όφειλε στις φυλακές και αναζητείται μετά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στην Ανάβυσσο

Ο Αλκέτ Ριζάι δεν επέστρεψε όπως όφειλε στις φυλακές και αναζητείται μετά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στην Ανάβυσσο

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο 48χρονος Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος εκτίει την ποινή του στις φυλακές Δομοκού και βρισκόταν εκτός φυλακής με επταήμερη άδεια. Βάσει των όρων της άδειάς του, θα έπρεπε να επιστρέψει το πρωί της Δευτέρας, κάτι που δεν έγινε.

Πυροβολισμοί έξω από beach bar στην Ανάβυσσο

Μετά τη συμπλοκή, η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του. Παράλληλα, αναζητείται και ο άνδρας από το Αφγανιστάν που φέρεται επίσης να πυροβόλησε.

Ανάβυσσος: Πώς ξεκίνησε η συμπλοκή

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι Αρχές, όλα ξεκίνησαν όταν σταμάτησε η μουσική στο beach bar, λόγω της περασμένης ώρας.

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής έξω από beach bar στην Ανάβυσσο

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής έξω από beach bar στην Ανάβυσσο

Η παρέα του Αλκέτ Ριζάι βρισκόταν αρχικά μέσα στο κατάστημα. Στη συνέχεια αποχώρησε και κατευθύνθηκε προς αυτοκίνητο που είχε σταθμεύσει έξω από το beach bar, όπου φέρεται να έβαλε μουσική σε ιδιαίτερα υψηλή ένταση.

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης βγήκε από το κατάστημα και έκανε παρατήρηση. Ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός, ενώ έξω από το beach bar βγήκαν εργαζόμενοι και αρκετοί θαμώνες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Αλκέτ Ριζάι φέρεται να έβγαλε όπλο και να πυροβόλησε στον αέρα.

Ανάβυσσος: Ο ρόλος του άνδρα από το Αφγανιστάν

Στο επεισόδιο φέρεται να παρενέβη ένας άνδρας από το Αφγανιστάν, ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δοθεί, εργαζόταν ως «προσωπικό ασφαλείας» στο beach bar.

Ο συγκεκριμένος άνδρας αναζητείται από τις Αρχές και, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, φέρεται να πυροβόλησε προς την κατεύθυνση του Αλκέτ Ριζάι.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν πλέον εάν χρησιμοποιήθηκαν και τα δύο όπλα, πόσοι πυροβολισμοί έπεσαν συνολικά, αλλά και από ποιο σημείο και προς ποια κατεύθυνση κινήθηκαν οι σφαίρες.

Στο σημείο εντοπίστηκαν δύο κάλυκες των 9 mm, καθώς και κηλίδες αίματος. Τα ευρήματα έχουν αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για εξέταση.

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν δύο άτομα. Πρόκειται για έναν 41χρονο Πακιστανό, εργαζόμενο στο beach bar, ο οποίος δέχθηκε σφαίρα, και έναν 20χρονο Έλληνα, επίσης εργαζόμενο στην επιχείρηση, ο οποίος τραυματίστηκε από σπασμένα γυαλιά. Κανένας από τους δύο τραυματίες δεν κινδυνεύει.

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