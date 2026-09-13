Κηδεία Μαζωνάκη: Πώς θα εξυπηρετηθεί ο κόσμος στην Αγία Τριάδα

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Νίκαια

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Χιλιάδες θαυμαστές του Γιώργου Μαζωνάκη συγκεντρώθηκαν στην Αγία Τριάδα Νίκαιας για να τον αποχαιρετήσουν.
  • Η σορός του τραγουδιστή έφτασε στον ναό το απόγευμα της Κυριακής, με κόσμο να συμμετέχει στη λαϊκή αγρυπνία.
  • Η είσοδος στην εκκλησία γίνεται σε μικρές ομάδες για να αποφευχθεί ο συνωστισμός, με πρόσθετες εισόδους να έχουν ανοίξει.
  • Η λαϊκή αγρυπνία θα διαρκέσει έως τη Δευτέρα το μεσημέρι, πριν την εξόδιο ακολουθία.
  • Η ταφή θα γίνει στο Γ' Νεκροταφείο, σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Χιλιάδες πολίτες και θαυμαστές του Γιώργου Μαζωνάκη βρίσκονται από νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, προκειμένου να του πουν το τελευταίο «αντίο».  

«Γιατί, Γιώργο;» – Η συγκίνηση στη Νίκαια και η ανθρωπιά του Μαζωνάκη

Η σορός του τραγουδιστή έφτασε στον ναό λίγο μετά τις 19:00. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα ο κόσμος που έφτανε στη λαϊκή αγρυπνία, με την περιοχή να γεμίζει από θαυμαστές που θέλησαν να τον αποχαιρετήσουν.  

Γιώργος Μαζωνάκης: Συντετριμμένη η οικογένειά του στη λαϊκή αγρυπνία

Λόγω της μεγάλης προσέλευσης, οι αρμόδιες αρχές του Ιερού Ναού αποφάσισαν η είσοδος στην εκκλησία να γίνεται με συγκεκριμένο τρόπο, προκειμένου να αποφευχθεί συνωστισμός.  

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιώργου Σαραντάκου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, η είσοδος στον ναό γίνεται σε μικρές ομάδες, περίπου 10-15 ατόμων, ενώ άνοιξε και πλαϊνή είσοδος προς το παρεκκλήσι του Αγίου Φανουρίου, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός. Παράλληλα, αναμένεται να λειτουργήσει και δεύτερη είσοδος. 

Γιώργος Μαζωνάκης

Λαϊκό προσκύνημα Γιώργου Μαζωνάκη

Γιώργος Μαζωνάκης: Λαοθάλασσα στην λαϊκή αγρύπνια

Σημειώνεται ότι λόγω της κοσμοπλημμύρας στην περιοχή της Νίκαιας, η Τροχαία έχει προχωρήσει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.  

Γιώργος Μαζωνάκης: Μέχρι το μεσημέρι σε λαϊκό προσκύνημα η σορός 

Η λαϊκή αγρυπνία την οποία ανακοίνωσε η οικογένεια θα διαρκέσει έως τη 13:00 το μεσημέρι της Δευτέρας, οπότε και θα ξεκινήσει η εξόδιος ακολουθία. 

Όπως διευκρινίστηκε από την οικογένεια θα είναι «ανοιχτή» για το κοινό.  

Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Γ' Νεκροταφείο, σε στενό οικογενειακό κύκλο.  

 

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