Χιλιάδες πολίτες και θαυμαστές του Γιώργου Μαζωνάκη βρίσκονται από νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, προκειμένου να του πουν το τελευταίο «αντίο».
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Η σορός του τραγουδιστή έφτασε στον ναό λίγο μετά τις 19:00. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα ο κόσμος που έφτανε στη λαϊκή αγρυπνία, με την περιοχή να γεμίζει από θαυμαστές που θέλησαν να τον αποχαιρετήσουν.
Γιώργος Μαζωνάκης: Συντετριμμένη η οικογένειά του στη λαϊκή αγρυπνία
Λόγω της μεγάλης προσέλευσης, οι αρμόδιες αρχές του Ιερού Ναού αποφάσισαν η είσοδος στην εκκλησία να γίνεται με συγκεκριμένο τρόπο, προκειμένου να αποφευχθεί συνωστισμός.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιώργου Σαραντάκου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, η είσοδος στον ναό γίνεται σε μικρές ομάδες, περίπου 10-15 ατόμων, ενώ άνοιξε και πλαϊνή είσοδος προς το παρεκκλήσι του Αγίου Φανουρίου, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός. Παράλληλα, αναμένεται να λειτουργήσει και δεύτερη είσοδος.
Σημειώνεται ότι λόγω της κοσμοπλημμύρας στην περιοχή της Νίκαιας, η Τροχαία έχει προχωρήσει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
Γιώργος Μαζωνάκης: Μέχρι το μεσημέρι σε λαϊκό προσκύνημα η σορός
Η λαϊκή αγρυπνία την οποία ανακοίνωσε η οικογένεια θα διαρκέσει έως τη 13:00 το μεσημέρι της Δευτέρας, οπότε και θα ξεκινήσει η εξόδιος ακολουθία.
Όπως διευκρινίστηκε από την οικογένεια θα είναι «ανοιχτή» για το κοινό.
Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Γ' Νεκροταφείο, σε στενό οικογενειακό κύκλο.
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