Θάνατος Μαζωνάκη: Είχε αφήσει διαθήκη; Ποιος κληρονομεί την περιουσία του;

Τι είπε στο star.gr ο δικηγόρος του Χαράλαμπος Λυκούδης

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Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά των δύο γιατρών και κατά παντός υπευθύνου - Βίντεο Star

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Την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα για τις συνθήκες και τα αίτια θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο στο Κολωνάκι, ένα από τα ερωτήματα που ανακύπτουν είναι αν ο τραγουδιστής που λατρεύτηκε τόσο από το κοινό του είχε αφήσει διαθήκη

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Σύμφωνα με πληροφορίες, η περιουσία του από τη μακρά καλλιτεχνική του πορεία περιλαμβάνει ακίνητα, εταιρικές συμμετοχές, επαγγελματικές δραστηριότητες και οικονομικά δικαιώματα.

Θάνατος Μαζωνάκη: Είχε αφήσει διαθήκη; Ποιος κληρονομεί την περιουσία του;

Ο δικηγόρος του, Χαράλαμπος Λυκούδης, μιλώντας στο star.gr σημείωσε πως ο τραγουδιστής δε φαίνεται να είχε αφήσει διαθήκη. 

«Δε γνωρίζω αν είχε αφήσει διαθήκη ο Γιώργος Μαζωνάκης, εκτιμώ πως όχι», είπε και στο ερώτημα σε αυτή την περίπτωση ποιος θα κληρονομήσει την περιουσία του απάντησε:

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«Οι νόμιμοι κληρονόμοι του, όπως ισχύει για όλους στο κληρονομικό δίκαιο. Στην προκειμένη περίπτωση η γονείς και οι δύο αδελφές του».

Θάνατος Μαζωνάκης: Η περιουσία του τραγουδιστή

Σύμφωνα με την εφημερίδα Espresso η περιουσία του Γιώργου Μαζωνάκη περιλαμβάνει ακίνητα στη Βουλιαγμένη, τον Λυκαβηττό και την Κρήτη, καθώς και περιουσιακά στοιχεία από εταιρικές δραστηριότητες. 

Θάνατος Μαζωνάκη: Είχε αφήσει διαθήκη; Ποιος κληρονομεί την περιουσία του;

Ανάμεσά τους ένα ακίνητο στη Χώρα της Μυκόνου, κοντά στα Ματογιάννια και το Παλιό Λιμάνι, περίπου 54 τ.μ. το οποίο ο τραγουδιστής αξιοποιούσε τουριστικά. 

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Όπως αναφέρει η εφημερίδα, κατά την υψηλή τουριστική περίοδο, η βραχυχρόνια μίσθωσή του μπορούσε να φτάσει περίπου τα 660 ευρώ τη βραδιά, ενώ η αξία του είχε εκτιμηθεί σε πάνω από 500.000 ευρώ. 

Θάνατος Μαζωνάκη: Οι εταιρείες και η αλλαγή στα ποσοστά

Σημαντικό κομμάτι της οικονομικής εικόνας του Γιώργου Μαζωνάκη αποτελούσαν και οι εταιρικές δραστηριότητες που συνδέονταν με την επαγγελματική του πορεία.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, σε εταιρεία που διαχειριζόταν την καλλιτεχνική του δραστηριότητα από το 2004, ο ίδιος και η αδελφή του Βάσω Μαζωνάκη φέρονταν αρχικά να κατέχουν από 50%.

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Το 2023 η εταιρική σύνθεση άλλαξε. Η Βάσω Μαζωνάκη φέρεται να αποχώρησε από το 49%, με αποτέλεσμα το ποσοστό του Γιώργου Μαζωνάκη να ανέλθει στο 99%, ενώ το υπόλοιπο 1% πέρασε σε τρίτο πρόσωπο.

Θάνατος Μαζωνάκη: Είχε αφήσει διαθήκη; Ποιος κληρονομεί την περιουσία του;

Θάνατος Μαζωνάκη: Η δικαστική διαμάχη με την αδελφή του

Από τότε οι σχέσεις του τραγουδιστή με την οικογένειά του είχαν διαταραχθεί. Ακολούθησε δικαστική διαμάχη με την αδελφή του, με τον Γιώργο Μαζωνάκη να υποστηρίζει ότι είχαν γίνει εταιρικές μεταβολές και μεταβιβάσεις χωρίς τη συναίνεσή του. 

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Είχε υποστηρίξει επίσης ότι η υπόθεση είχε ξεπεράσει κατά πολύ τα όρια μιας απλής οικονομικής διαφωνίας, κάνοντας λόγο για ζήτημα επαγγελματικό, προσωπικό και ηθικό.

Οι επιμέρους ισχυρισμοί των εμπλεκόμενων μερών αποτελούν αντικείμενο της δικαστικής διαδικασίας και δεν έχουν κριθεί τελεσίδικα χωρίς τις σχετικές αποφάσεις.

Θάνατος Μαζωνάκη: Είχε αφήσει διαθήκη; Ποιος κληρονομεί την περιουσία του;

Το σημαντικό είναι ότι η δικαστική διαμάχη δεν είχε κλείσει οριστικά πριν από τον θάνατο του τραγουδιστή.

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Γιώργος Μαζωνάκης: Τα τραγούδια και τα δικαιώματα μετά τον θάνατό του

Ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε πίσω του επίσης περισσότερες από τρεις δεκαετίες παρουσίας στην ελληνική μουσική. Τραγούδια του εξακολουθούν να μεταδίδονται, να ακούγονται σε ψηφιακές πλατφόρμες και να αξιοποιούνται εμπορικά.

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Αυτό σημαίνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν έσοδα που συνδέονται με τη χρήση του καλλιτεχνικού έργου του. Ωστόσο, τα δικαιώματα στη μουσική βιομηχανία δεν είναι ενιαία. Διαφορετικά δικαιώματα μπορεί να αφορούν ερμηνευτές, δημιουργούς, παραγωγούς ή δισκογραφικές εταιρείες, ανάλογα με τα συμβόλαια και τις συμφωνίες που είχαν συναφθεί.

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