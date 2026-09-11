Θάνατος Μαζωνάκη: Στην Ευελπίδων οι δύο γιατροί

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν χθες το βράδυ, για τον θάνατο τού Γιώργου Μαζωνάκη.

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων έφτασαν οι γιατροί που συνελήφθησαν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Το ζευγάρι των γιατρών κατηγορείται για θανατηφόρα έκθεση καθώς ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης που έκανε στο ιατρείο τους. Και οι δύο αναμένεται να βρεθούν ενώπιων εισαγγελέα ο οποίος θα τους απαγγείλει κατηγορίες για την υπόθεση.

Tα στοιχεία που συγκέντρωσε η Ασφάλεια Αθηνών φαίνεται να δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα τόσο για όσα συνέβησαν τις τελευταίες ώρες πριν από την κατάρρευση του τραγουδιστή όσο και για τη λειτουργία του ιατρείου στο Κολωνάκι.

Μέχρι στιγμής, κρίσιμο βάρος στην έρευνα έχουν αποκτήσει οι καταθέσεις, το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, τα δεδομένα από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και το ζήτημα της αδειοδότησης του εξοπλισμού.

Σήμερα ολοκληρώθηκε και η νεκροψία – νεκροτομή στη σορό του Γιώργου Μαζωνάκη, με τους ιατροδικαστές όμως να κάνουν λόγο στο πόρισμά τους για απροσδιόριστα αίτια θανάτου.

Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση

Οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών – ιστολογικών εξετάσεων για να διευκρινιστεί η αιτία που οδήγησε τον τραγουδιστή στο θάνατο αλλά και οι ευθύνες των δύο γιατρών.