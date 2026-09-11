Θάνατος Μαζωνάκη: Στην Ευελπίδων οι δύο γιατροί

Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δύο γιατροί οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της Ευελπίδων για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση μετά από ανακοπή κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης.
  • Αναμένονται κατηγορίες από τον εισαγγελέα.
  • Ολοκληρώθηκε η νεκροψία, με απροσδιόριστα αίτια θανάτου.
  • Περιμένουν τα αποτελέσματα τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων για να διευκρινιστούν οι ευθύνες.

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν χθες το βράδυ, για τον θάνατο τού Γιώργου Μαζωνάκη.

Γιώργος Μαζωνάκης: Απροσδιόριστη η αιτία θανάτου - Τι έδειξε η νεκροψία

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων έφτασαν οι γιατροί που συνελήφθησαν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων έφτασαν οι γιατροί που συνελήφθησαν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Το ζευγάρι των γιατρών κατηγορείται για θανατηφόρα έκθεση καθώς ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης που έκανε στο ιατρείο τους. Και οι δύο αναμένεται να βρεθούν ενώπιων εισαγγελέα ο οποίος θα τους απαγγείλει κατηγορίες για την υπόθεση.

Θάνατος Μαζωνάκη: Το «κενό» των 3 ωρών και το βίντεο που «έκαψε» τη γιατρό

Tα στοιχεία που συγκέντρωσε η Ασφάλεια Αθηνών φαίνεται να δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα τόσο για όσα συνέβησαν τις τελευταίες ώρες πριν από την κατάρρευση του τραγουδιστή όσο και για τη λειτουργία του ιατρείου στο Κολωνάκι.

Μέχρι στιγμής, κρίσιμο βάρος στην έρευνα έχουν αποκτήσει οι καταθέσεις, το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, τα δεδομένα από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και το ζήτημα της αδειοδότησης του εξοπλισμού.

Ποιος είναι ο επικεφαλής του ιατρείου που πέθανε ο Μαζωνάκης

Σήμερα ολοκληρώθηκε και η νεκροψία – νεκροτομή στη σορό του Γιώργου Μαζωνάκη, με τους ιατροδικαστές όμως να κάνουν λόγο στο πόρισμά τους για απροσδιόριστα αίτια θανάτου.

Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση

Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση

Οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών – ιστολογικών εξετάσεων για να διευκρινιστεί η αιτία που οδήγησε τον τραγουδιστή στο θάνατο αλλά και οι ευθύνες των δύο γιατρών.

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