Απροσδιόριστη η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Ολοκληρώθηκε το πρωί της Παρασκευής η νεκροψία - νεκροτομή στη σορό του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιατροδικαστική εξέταση δεν κατέληξε σε σαφές συμπέρασμα για το γιατί υπέστη την καρδιακή ανακοπή και η αιτία θανάτου παραμένει απροσδιόριστη.

Απαντήσεις αναμένονται να δοθούν από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένονται εντός των επόμενων ημερών. Οι Αρχές εκτιμούν ότι θα δώσουν απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες «έσβησε» ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Τη νεκροτομή που διενήργησαν οι ιατροδικαστές Σωτήρης Μπουζιάνης, Νίκος Καλόγρηας και Κωνσταντίνος Κουβάρης στο Νεκροτομείο Αθηνών διήρκησε περίπου 3 ώρες, παρουσία του τεχνικού συμβούλου που διόρισε η οικογένεια του τραγουδιστή.

Γιώργος Μαζωνάκης: Στο «μικροσκόπιο» η πλασμαφαίρεση – Ερευνάται εάν πέθανε πάνω στη διαδικασία

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών βρίσκεται η διαδικασία πλασμαφαίρεσης στην οποία είχε προγραμματιστεί να υποβληθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γιατρός φέρεται να υποστήριξε στην αρχική της κατάθεση ότι η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης δεν είχε ξεκινήσει και ότι ο τραγουδιστής κατέρρευσε την ώρα που επιχειρούσε να τοποθετήσει τον δεύτερο φλεβοκαθετήρα.

Ωστόσο, διαφορετική εικόνα φέρεται να έδωσαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έφτασαν στο ιατρείο, οι οποίοι κατέθεσαν ότι το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης βρισκόταν σε λειτουργία όταν έφτασαν στο ιατρείου. Μάλιστα, εκτιμάται ότι οι γιατροί προσπαθούσαν εκείνη την ώρα να το καθαρίσουν και να το θέσουν εκτός λειτουργίας.

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο ιατρείο, τα τεχνικά δεδομένα της συγκεκριμένης συσκευής φέρεται να έδειξαν ότι το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης είχε πράγματι τεθεί σε λειτουργία για 45 λεπτά.

Το στοιχείο αυτό έρχεται σε αντίθεση με όσα φέρεται να υποστήριξαν οι γιατροί στις καταθέσεις τους και αποτελεί πλέον αντικείμενο διερεύνησης.

Παράλληλα, κατά την ίδια έρευνα εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο, οι οποίες δεν είχαν καταγραφεί στον εξοπλισμό του χώρου κατά τους προηγούμενους ελέγχους του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Οι δύο εμπλεκόμενοι ιατροί έχουν συλληφθεί για θανατηφόρα έκθεση και αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα.