Με λόγια γεμάτα συγκίνηση και αγάπη αποχαιρέτησε ο Μανώλης Κονταρός τον Γιώργο Μαζωνάκη, μιλώντας για έναν άνθρωπο που, όπως είπε, δεν έκρυψε ποτέ την περηφάνια και την αγάπη του για την Κρήτη.

Ο γνωστός καλλιτέχνης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» και, ανάμεσα σε όσα είπε για τα νέα του επαγγελματικά βήματα, αναφέρθηκε και στην απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ιδιαίτερα συγκινημένος, ο Μανώλης Κονταρός στάθηκε στην αγάπη που είχε ο τραγουδιστής για την ιδιαίτερη πατρίδα του και στον τρόπο με τον οποίο εξέφραζε πάντα την κρητική καταγωγή του.

«Είναι λυπηρό. Έφυγε ένας μεγάλος τραγουδιστής. Ένας καλός Κρητικός, ήτανε περήφανος για την καταγωγή του, το έδειχνε με κάθε τρόπο, οπότε ότι αγαπούσε την Κρήτη πολύ, αγαπούσε τα κρητικά, χόρευε, τραγουδούσε. Κρίμα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μέσα από τα λόγια του, ο Μανώλης Κονταρός αποχαιρέτησε όχι μόνο έναν σπουδαίο καλλιτέχνη, αλλά και έναν άνθρωπο που είχε πάντα μέσα του την Κρήτη και δεν δίσταζε να το δείχνει μέσα από τη μουσική, το τραγούδι και τον τρόπο με τον οποίο ζούσε.

Ο Μανώλης Κονταρός βρέθηκε στην εκπομπή με αφορμή τη συμμετοχή του στη νέα δραματική σειρά «Δύο μαύρα πουκάμισα», και στους τίτλους αρχής της οποίας ακούγεται η φωνή του.

Παράλληλα, ο αγαπημένος καλλιτέχνης κάνει ένα νέο βήμα, καθώς δοκιμάζεται για πρώτη φορά και στην υποκριτική.

«Όταν μου έγινε η πρόταση από τη σεναριογράφο να παίξω, στην αρχή μου φάνηκε κάπως παράξενο γιατί είναι κάτι που δεν το έχω ξανακάνει, αλλά μου λέει “μη στενοχωριέσαι, δε θα κάνεις τίποτα ξένο για σένα. Θα κάνεις το Μανώλη Κονταρό”. Είναι κάτι καινούριο για μένα, αλλά ήδη στο πρώτο επεισόδιο που πήγαμε και γράψαμε, δεν κρύβω ότι είχα τρακ», είπε.