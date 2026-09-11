Σταμάτης Κραουνάκης: Όσα του είπε ο Γιώργος Μαζωνάκης μία ημέρα πριν την ανακοπή

Ιδιαίτερα συγκινητικό ήταν το φινάλε της παράστασης «Του Αγοριού Απέναντι», με τους συντελεστές να αποτίουν φόρο τιμής στον Γιώργο Μαζωνάκη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, ύστερα από ανακοπή καρδιάς.

Στο τέλος της παράστασης, ο Γιώργος Λιβάνης πήρε τον λόγο και μίλησε για τον σπουδαίο καλλιτέχνη, ζητώντας από το κοινό να του χαρίσει ένα μεγάλο χειροκρότημα.

Οι δύο καλλιτέχνες επρόκειτο να ενώσουν τις δυνάμεις τους τον φετινό χειμώνα, ωστόσο, μετά τις τελευταίες τραγικές εξελίξεις, η συνεργασία έμεινε στα σχέδια.

«Σήμερα αποχαιρετούμε έναν τεράστιο καλλιτέχνη, έναν ξεχωριστό καλλιτέχνη. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, εγώ προσωπικά είμαι πολύ συγκινημένος και στεναχωρημένος, όπως και όλα τα παιδιά εδώ. Θέλω να δώσουμε ένα τεράστιο χειροκρότημα για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Φέτος θα είχα τη χαρά να συνεργαστώ μαζί του, αλλά αυτό δεν ευδοκίμησε», είπε ο Γιώργος Λιβάνης.

Αμέσως μετά, οι πρώτες νότες από τις «Ώρες Μικρές», ενός από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη, ακούστηκαν στο θέατρο Άλσος.

Ο Γιώργος Λιβάνης άρχισε να ερμηνεύει το εμβληματικό τραγούδι, έχοντας στο πλευρό του τους υπόλοιπους συντελεστές. Πολύ γρήγορα έγιναν μια φωνή με το κοινό, δημιουργώντας ένα σύνολο που τίμησε τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Η βραδιά είχε μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς στη σκηνή του Άλσους θα εμφανιζόταν σε λίγες μέρες ο άτυχος τραγουδιστής, δίνοντας μάλιστα δύο συναυλίες.