Μαζωνάκης: Μιλάει στο star.gr ο άνθρωπος που τον κατέγραψε έφηβο στη σκηνή

«Ήταν δημοφιλής φυσικά , ειδικά στα κορίτσια!» ανέφερε συμμαθητής του

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Ένα σπάνιο βίντεο-ντοκουμέντο που δείχνει τον 18χρονο τότε Γιώργο Μαζωνάκη να τραγουδά το 1990 σε εκδήλωση του σχολείου του είδε το φως της δημοσιότητας.

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Μαζωνάκης: Μιλάει στο star.gr ο άνθρωπος που τον κατέγραψε έφηβο στη σκηνή

Το πολύτιμο υλικό- αρχείο που δείχνει τον δημοφιλή τραγουδιστή να τραγουδάει το «Σαν τρελό φορτηγό», μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Γιάννη Πάριου, δημοσίευσε ο o Aπόστολος Καζακίδης ο οποίος ήταν στο Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο Αιγάλεω Ε.Π.Λ, την ίδια χρονιά με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

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Μαζωνάκης: Μιλάει στο star.gr ο άνθρωπος που τον κατέγραψε έφηβο στη σκηνή

"Ήταν δημοφιλής φυσικά , ειδικά στα κορίτσια! Σχεδόν κάθε πρωί ερχόμενος, στους διαδρόμους του σχολείου που έκαναν ηχώ, αυτός τραγουδούσε και ήταν σαν να ήταν η φωνή του από ενισχυτή... και νατος από τη γωνία έφτανε στην τάξη  του. Είχε το τραγούδι μέσα του", δήλωσε χαρακτηριστικά στο star.gr και τη δημοσιογράφο Σοφία Βάγκα. 

Μαζωνάκης: Μιλάει στο star.gr ο άνθρωπος που τον κατέγραψε έφηβο στη σκηνή

Στην εκδήλωση που έγινε για την ενίσχυση της εκδρομής ο Γιώργος Μαζωνάκης ο οποίος πέθανε χθες από ανακοπή καρδιάς, είχε καστανό πλούσιο μαλλί και φορούσε ένα ανοιχτόχρωμο πουλόβερ ριγμένο στους ώμους του.

Οι συμμαθητές του τον αποθέωναν και τον χειροκροτούσαν δυνατά. Από τότε φαινόταν πως ο νεαρός τότε Γιώργος είχε αυθεντικό ταλέντο και θα γινόταν ένας από τους πιο καλούς τραγουδιστές της γενιάς του.

 

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΖΑΚΙΔΗΣ
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