Όταν ο Μαζωνάκης έγινε «βασιλιάς των χαλιών»- Το «αντίο» της Μοιραράκη

«Θα συναντήσεις τον ναύαρχο» έγραψε η παρουσιάστρια του Cash or Trash

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δέσποινα Μοιραράκη αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη με συγκινητικές φωτογραφίες και λόγια αγάπης.
  • Ο Μαζωνάκης θα συναντήσει τον σύζυγό της, Γιάννη Κοντούλη, που είχε πεθάνει πριν τέσσερα χρόνια.
  • Δημοσίευσε ένα viral βίντεο όπου ο Μαζωνάκης την μιμείται προσπαθώντας να πουλήσει χαλιά.
  • Ο ξαφνικός θάνατος του Μαζωνάκη έχει σοκάρει τη showbiz και διεξάγονται έρευνες για τις συνθήκες του.
  • Ο θάνατος συνέβη σε ιδιωτικό ιατρείο κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης.

Με δύο συγκινητικές φωτογραφίες και με λόγια αγάπης αποχαιρέτησε η Δέσποινα Μοιραράκη τον Γιώργο Μαζωνάκη, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως ο δημοφιλής καλλιτέχνης θα πάει να «συναντήσει» τον σύζυγό της Γιάννη Κοντούλη, που πέθανε πριν τέσσερα χρόνια. 

 

 

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Ο Γιώργος Μαζωνάκης έπαθε ανακοπή μέσα σε ιδιωτικό ιατρείο/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / NDP PHOTO

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έπαθε ανακοπή μέσα σε ιδιωτικό ιατρείο/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / NDP PHOTO
 

Φυλάσσεται από την αστυνομία το σπίτι του Μαζωνάκη - Λουλούδια στην πόρτα

Η γνωστή επιχειρηματίας και παρουσιάστρια της εκπομπής Cash or Trash, δημοσίευσε ένα παλαιότερο viral βίντεο, στο οποίο ο δημοφιλής τραγουδιστής την είχε μιμηθεί με το δικό του στην προσπάθειά του να… πουλήσει χαλιά.

 

 

“Το δίνω το χαλί γιατί τρελάθηκα» ακουγόταν να λέει ο δημοφιλής τραγουδιστής που προσπάθησε εκτός από τη χαρακτηριστική φωνή να κάνει και τις κινήσεις της.

Η οικοδέσποινα της εκπομπής που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, αποχαιρέτησε τον τραγουδιστή δημοσιεύοντας μία κοινή τους φωτογραφία και γράφοντάς του πως τώρα θα συναντήσει τον σύζυγό της, τον Ναύαρχο εν αποστρατεία Γιάννη Κοντούλη, με τον οποίο η επιχειρηματίας  ήταν μαζί 14 χρόνια.

Όταν ο Μαζωνάκης έγινε «βασιλιάς των χαλιών»- Το «αντίο» της Μοιραράκη

 «Καλό παράδεισο… Μεγάλε Μαζω!! Ήταν μεγάλη μου τιμή να με μιμείσαι… Τώρα θα συναντήσεις τον ναύαρχο!» έγραψε στο Instagram.

Η Δέσποινα Μοιραράκη μαζί με τον σύζυγό της -Γιάννης Κοντούλης, ο οποίος πέθανε πριν από 3 χρόνια/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / NDP PHOTO

Η Δέσποινα Μοιραράκη μαζί με τον σύζυγό της -Γιάννης Κοντούλης, ο οποίος πέθανε πριν από 3 χρόνια/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / NDP PHOTO

Πλασμαφαίρεση: Τι είναι η θεραπεία που θα υποβαλλόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης

Ο ξαφνικός θάνατος του δημοφιλή καλλιτέχνη έχει καταρρακώσει όλη τη showbiz, ενώ διενεργούνται έρευνες σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του που συνέβη στο ιδιωτικό ιατρείο που πήγε για να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση.

 

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ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΙΡΑΡΑΚΗ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
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