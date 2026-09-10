Με δύο συγκινητικές φωτογραφίες και με λόγια αγάπης αποχαιρέτησε η Δέσποινα Μοιραράκη τον Γιώργο Μαζωνάκη, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως ο δημοφιλής καλλιτέχνης θα πάει να «συναντήσει» τον σύζυγό της Γιάννη Κοντούλη, που πέθανε πριν τέσσερα χρόνια.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έπαθε ανακοπή μέσα σε ιδιωτικό ιατρείο/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / NDP PHOTO

Η γνωστή επιχειρηματίας και παρουσιάστρια της εκπομπής Cash or Trash, δημοσίευσε ένα παλαιότερο viral βίντεο, στο οποίο ο δημοφιλής τραγουδιστής την είχε μιμηθεί με το δικό του στην προσπάθειά του να… πουλήσει χαλιά.

“Το δίνω το χαλί γιατί τρελάθηκα» ακουγόταν να λέει ο δημοφιλής τραγουδιστής που προσπάθησε εκτός από τη χαρακτηριστική φωνή να κάνει και τις κινήσεις της.

Η οικοδέσποινα της εκπομπής που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, αποχαιρέτησε τον τραγουδιστή δημοσιεύοντας μία κοινή τους φωτογραφία και γράφοντάς του πως τώρα θα συναντήσει τον σύζυγό της, τον Ναύαρχο εν αποστρατεία Γιάννη Κοντούλη, με τον οποίο η επιχειρηματίας ήταν μαζί 14 χρόνια.

«Καλό παράδεισο… Μεγάλε Μαζω!! Ήταν μεγάλη μου τιμή να με μιμείσαι… Τώρα θα συναντήσεις τον ναύαρχο!» έγραψε στο Instagram.

Η Δέσποινα Μοιραράκη μαζί με τον σύζυγό της -Γιάννης Κοντούλης, ο οποίος πέθανε πριν από 3 χρόνια/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / NDP PHOTO

Ο ξαφνικός θάνατος του δημοφιλή καλλιτέχνη έχει καταρρακώσει όλη τη showbiz, ενώ διενεργούνται έρευνες σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του που συνέβη στο ιδιωτικό ιατρείο που πήγε για να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση.