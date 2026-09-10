Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται η κλινική στο Κολωνάκι όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη καρδιακή ανακοπή χθες το απόγευμα. Η έρευνα των αρχών επικεντρώνεται στις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέρρευσε ο γνωστός τραγουδιστής, τις ιατρικές πράξεις που είχαν προηγηθεί και τα κρίσιμα λεπτά μέχρι τη διακομιδή του στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την ίδια ώρα στην κατάθεσή της, η γιατρός που θα έκανε τη θεραπεία, φέρεται να ισχυρίστηκε πως ο τραγουδιστής όταν έφτασε στο ιατρείο ήταν σε υπερδιέγερση.

«Ήταν σε υπερδιέγερση όταν ήρθε και μου είπε τον λόγο», φέρεται να ανέφερε η γιατρός στην Ασφάλεια.

H γιατρός που θα έκανε τη θεραπεία πλασμαφαίρεσης στον Γιώργο Μαζωνάκη φέρεται να κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής ήταν σε υπερδιέγερση

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε στους αστυνομικούς, ο τραγουδιστής απευθύνθηκε στο ιατρείο τους ενόψει μιας συναυλίας που θα έδινε σε 20 ημέρες.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες η γιατρός φέρεται επίσης να είπε στους αστυνομικούς ότι αυτή ήταν που πρότεινε στον Γιώργο Μαζωνάκη τη θεραπείας της πλασμαφαίρεσης.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής είχε μεταβεί σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, για προγραμματισμένη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στον χώρο φέρεται να αισθάνθηκε αδιαθεσία και στη συνέχεια υπέστη ανακοπή.

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Στην Ασφάλεια Κυψέλης οι δύο γιατροί

Το βράδυ της Τετάρτης, ο γιατρός, στο ιδιωτικό ιατρείο του οποίου φέρεται να υπέστη την ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης, καθώς και η σύζυγός του, έδωσαν καταθέσεις στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Γιώργος Μαζωνάκης ένιωσε αδιαθεσία και κατέρρευσε στο ιατρείο στο Κολωνάκι

Οι δύο γιατροί αφέθηκαν ελεύθεροι μετά τις καταθέσεις τους και αποχώρησαν χωρίς να κάνουν δηλώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο γιατρός φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δεν ήταν εκείνος που έκανε τη θεραπεία στον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά η σύζυγός του.

«Δεν το έκανα εγώ το έκανε η γυναίκα μου, αυτή παρακολουθούσε τον Μαζωνάκη και του έκανε θεραπείες», φέρεται να κατέθεσε.

Φέρεται επίσης να υποστήριξε ότι το ιατρείο, το διαχειριζόταν εξ ολοκλήρου η σύζυγός του και ότι εκείνη έκανε τις συγκεκριμένες θεραπείες και παρακολουθούσε τους ασθενείς, ενώ ο ίδιος δεν είχε καμία συμμετοχή.

Ωστόσο το ιατρείο είναι στο όνομά του και οι αρχές εξετάζουν ένα προς ένα τα στοιχεία για να διαπιστώσουν αν μπορεί να προκύπτουν ευθύνες για τους δύο γιατρούς.

Το ιατρείο, όπου πήγε ο Γιώργος Μαζωνάκης για να υποβληθεί σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης

Ο δικηγόρος των δύο γιατρών από την πλευρά του, Νίκος Αγαπηνός, ζήτησε να μην υπάρξει προκαταβολική ενοχοποίηση των πελατών του και τόνισε ότι κρίσιμο στοιχείο για την υπόθεση θα είναι το αποτέλεσμα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

«Αυτό όμως που είναι το σημαντικό, είναι η ιατροδικαστική εξέταση, τα ιατροδικαστικά ευρήματα. Όποιος βιάζεται δεν πρέπει να βιάζεται, πρέπει να περιμένει και ειδικά εν όψει του τεκμηρίου αθωότητας, το οποίο πρέπει να το λέμε και να το τηρούμε στην πράξη. Όπως κανείς δεν μπορεί να αθωώνει προκαταβολικά, δεν μπορεί και να ενοχοποιεί ανθρώπους προκαταβολικά και ειδικά ανθρώπους με μια επιστημονική καριέρα. Γνωρίζοντας λοιπόν και προσωπικά τους συγκεκριμένους ανθρώπους, περιμένουμε τα ιατροδικαστικά ευρήματα και εδώ είμαστε για τη συνέχεια», είπε.

Υποστήριξε ακόμη ότι δεν έχει προκύψει σύνδεση ανάμεσα στην ιατρική πράξη και τον θάνατο του τραγουδιστή.

Τις έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών και το ελληνικό FBI

«Είναι μια προκαταρκτική εξέταση που γίνεται. Η ιατροδικαστική θα δείξει αν υπάρχει κάποια σύνδεση ανάμεσα στον θάνατο του γνωστού καλλιτέχνη και στη συγκεκριμένη την όποια ιατρική πράξη έλαβε χώρα. Εφόσον δεν υπάρχει, που η θέση η δική μας είναι ότι δεν υπάρχει καμία σύνδεση ανάμεσα στα δύο, δεν υπάρχει και καμία ουσιαστικά ποινική ευθύνη, ούτε τίποτα προς έρευνα».

Ο ίδιος σημείωσε ακόμα πως τα μηχανήματα στο ιατρείο είχαν δηλωθεί νόμιμα στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και δεν υπάρχει τίποτα παράνομο.

Η τελευταία εμφάνιση του Γιώργου Μαζωνάκη

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Τα κρίσιμα λεπτά πριν από το «Ελπίς»

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει έως τώρα γνωστά η κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε στις 16:21. Στις 16:28 έφτασε στο σημείο διασώστης του ΕΚΑΒ με μοτοσικλέτα και ξεκίνησε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνώ το ιατρείο όπου πήγε ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου

Ακολούθησε η άφιξη ασθενοφόρου, το οποίο παρέλαβε τον Γιώργο Μαζωνάκη και τον μετέφερε στο εφημερεύον νοσοκομείο «Ελπίς», που ήταν και το κοντινότερο. Το ασθενοφόρο έφτασε στο νοσοκομείο στις 16:45.

Όπως αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν από το νοσοκομείο «Ελπίς» «στις 9/9/2026 και ώρα 16:45 το απόγευμα προσεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό, ο Γιώργος Μαζωνάκης γεννηθείς το 1972. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου χωρίς επιτυχή έκβαση. Επίσημη ώρα θανάτου 17:40».

Οι γιατροί στο νοσοκομείο συνέχισαν την προσπάθεια ανάνηψης, χωρίς όμως να καταφέρουν να κρατήσουν στη ζωή τον τραγουδιστή.

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Τι ακριβώς συνέβη στην κλινική

Οι Αρχές αναζητούν απαντήσεις για το τι συνέβη πριν από την ανακοπή, αλλά και για τη διαχείριση του περιστατικού από τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζωνάκης αισθάνθηκε αδιαθεσία.

Την έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, η οποία σχηματίζει τη σχετική δικογραφία, ενώ αναμένεται αναμένεται να συνδράμουν και στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το λεγόμενο «ελληνικό FBI», με στόχο να διερευνηθεί εάν προκύπτει κάποια αξιόποινη πράξη.

Μάλιστα σε παρέμβασή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης είπε πως σε αυτό το υπουργείο δεν επιτρέπεται να γίνονται θεραπείες πλασμαφαίρεσης

Αστυνομικοί μετέβησαν στην κλινική, ενώ αναμένεται να ολοκληρωθεί ο κύκλος των καταθέσεων από τα πρόσωπα που μπορούν να δώσουν πληροφορίες για τις τελευταίες ώρες του τραγουδιστή.

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης εξετάζεται, μεταξύ άλλων, αν ο συγκεκριμένος χώρος διέθετε τις απαιτούμενες άδειες για τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνταν εκεί και αν η διαδικασία που φέρεται να είχε προγραμματιστεί για τον τραγουδιστή πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το προβλεπόμενο πλαίσιο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πλασμαφαίρεση, καθώς η εισαγγελία ζήτησε περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να πραγματοποιείται η συγκεκριμένη διαδικασία.

Παράλληλα, εξετάζεται αν πριν από την έναρξη της θεραπείας είχαν γίνει όλες οι απαιτούμενες εξετάσεις και ποια ακριβώς ήταν η κατάσταση της υγείας του τραγουδιστή κατά την άφιξή του στην κλινική.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή όταν πήγε σε ιατρείο στο Κολωνάκι για να υποβληθεί σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης

Ένα ακόμη στοιχείο που βρίσκεται υπό διερεύνηση αφορά τον φλεβοκαθετήρα που, σύμφωνα με τις πληροφορίες του υλικού, φέρεται να τοποθετήθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη. Οι αστυνομικοί θέλουν να αποσαφηνίσουν πότε έγινε η συγκεκριμένη πράξη, από ποιον, για ποιον λόγο και ποια διαδικασία ακολουθήθηκε.

Αστυνομικοί πήραν καταθέσεις από εργαζόμενους της κλινικής, τους γιατρούς και κάθε άλλο πρόσωπο που είχε επαφή με τον Γιώργο Μαζωνάκη πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την παραμονή του στον χώρο.

Οι Αρχές θα πραγματοποιήσουν επίσης έρευνα και στην κατοικία του τραγουδιστή, καθώς αναζητούν στοιχεία που μπορεί να βοηθήσουν στην ανασύνθεση των γεγονότων που προηγήθηκαν της μετάβασής του στην κλινική.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η ιατροδικαστική εξέταση, καθώς από τα ευρήματά της θα αποσαφηνιστούν τα αίτια του θανάτου και θα προκύψει αν υπάρχει οποιαδήποτε σχέση με όσα προηγήθηκαν της ανακοπής.

Άδωνις Γεωργιάδης: «Το ιατρείο είχε άδεια παθολογικού ιατρείου»

Διαφορετική εικόνα για το καθεστώς λειτουργίας του χώρου έδωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος, σε δημόσια παρέμβασή του ζήτησε από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να προχωρήσει σε ενδελεχή έλεγχο.

Ο υπουργός ανέφερε ότι το ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου και υποστήριξε ότι σε έναν τέτοιο χώρο δεν επιτρέπεται να πραγματοποιείται πλασμαφαίρεση.

Συντετριμμένη είναι η κοινή γνώμη από τον ξαφνικό θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη από ανακοπή

Στην ανάρτησή του ανέφερε:

«Από τις πρώτες πληροφορίες ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή σε υποτιθέμενη κλινική, σε μια διαδικασία, όπως λέγεται, πλασμαφαίρεσης.

Φυσικά, τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα εξηγηθούν από την ιατροδικαστική έρευνα και αν υπάρχει και σε ποιον ευθύνη. Οφείλουμε όμως να ελέγξουμε τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Στην πραγματικότητα λοιπόν η άδεια εκεί ήταν απλού παθολογικού ιατρείου και σε απλό ιατρείο δεν επιτρέπεται να διενεργείται μία τέτοια ιατρική πράξη.

Ζήτησα από τον Πρόεδρο του ΙΣΑ να διενεργήσει άμεσα τον προβλεπόμενο έλεγχο, καθώς η αρμοδιότητα του ελέγχου των ιατρείων είναι στους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους.

Η διαδικασία του ελέγχου ήδη ξεκίνησε. Σε κάθε περίπτωση καλώ τους ασθενείς να είναι προσεκτικοί σε όσα διαβάζουν στο διαδίκτυο και να μην διακινδυνεύουν την υγεία τους σε αμφίβολες συνθήκες».