Στο πένθος έχει βυθιστεί η Ελλάδα μετά την είδηση του ξαφνικού θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου 2026, μετά από ανακοπή καρδιάς.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής πέθανε, λίγες ημέρες πριν από τη μεγάλη επετειακή συναυλία που είχε προγραμματίσει για τις 20 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη, με αφορμή τη συμπλήρωση 33 χρόνων στη μουσική. 33 χρόνια καριέρας συμπληρώνονταν για τον «Μαζώ».

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ετοιμαζόταν να ανέβει ξανά στη σκηνή και να γιορτάσει μαζί με το κοινό του μια διαδρομή που ξεπερνά τις τρεις δεκαετίες. Μια καριέρα γεμάτη μεγάλες επιτυχίες, ξεχωριστές εμφανίσεις και τραγούδια που αγαπήθηκαν από πολλές γενιές.

Και μέσα σε όλα αυτά, σήμερα αποκτά διαφορετική σημασία η τελευταία του ανάρτηση στα social media. «Γιώργοοο βγαίνεις…» είχε γράψει ο ίδιος στη λεζάντα της ανάρτησής του. Μια φράση που μέχρι πριν λίγες ώρες μάς δημιουργούσε προσμονή για την επόμενη εμφάνισή του. Το γνώριμο σύνθημα λίγο πριν ανοίξουν τα φώτα, ξεκινήσει η μουσική και ο Γιώργος Μαζωνάκης βρεθεί και πάλι μπροστά στους ανθρώπους που τον ακολουθούσαν πιστά όλα αυτά τα χρόνια.

Η ανάρτηση αφορούσε τη μεγάλη συναυλία στην Τεχνόπολη, μια βραδιά που είχε σχεδιαστεί ως γιορτή για τα 33 χρόνια της μουσικής του πορείας. Τραγούδια, αναμνήσεις και στιγμές από μια ολόκληρη ζωή πάνω στη σκηνή ήταν όλα όσα ετοίμαζε να μοιραστεί με το κοινό του.

Το «Γιώργοοο βγαίνεις…» που έγραψε ο ίδιος στην τελευταία του ανάρτηση μοιάζει σήμερα σχεδόν προφητικό. Όχι γιατί έκρυβε ένα αντίο, αλλά γιατί ήταν ένα κάλεσμα για μια ακόμη εμφάνιση που, δυστυχώς, δεν πρόλαβε να πραγματοποιήσει.

Η σκηνή τον περίμενε. Το κοινό του τον περίμενε.

Η ανάρτηση του Γιώργου Μαζωνάκη: