Σοκ έχει προκαλέσει στο Πανελλήνιο ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από ανακοπή καρδιάς.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο δημοφιλής τραγουδιστής είχε μεταβεί σε ιδιωτικό παθολογικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Από εκεί έγινε κλήση στο ΕΚΑΒ, καθώς ο καλλιτέχνης υπέστη ανακοπή. Διασώστης που έφτασε στο σημείο ξεκίνησε αμέσως καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, ενώ λίγο αργότερα ο Γιώργος Μαζωνάκης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Ελπίς».

Οι γιατροί συνέχισαν τις προσπάθειες ανάνηψης στα Επείγοντα, χωρίς δυστυχώς να καταφέρουν να τον επαναφέρουν στη ζωή. Εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του, βυθίζοντας στο πένθος τον καλλιτεχνικό κόσμο και τους χιλιάδες ανθρώπους που τον αγάπησαν μέσα από τα τραγούδια και τη μακρόχρονη παρουσία του στις πίστες.

Γιώργος Μαζωνάκης: Οι τελευταίες φωτογραφίες του στο κέντρο της Αθήνας

Ο φωτογραφικός φακός είχε απαθανατίσει τον Γιώργο Μαζωνάκη σε μία από τις τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις του, κατά τη διάρκεια βόλτας του στο κέντρο της Αθήνας.

Στις φωτογραφίες, ο τραγουδιστής περπατούσε μόνος του σε πολυσύχναστο δρόμο της πρωτεύουσας, κρατώντας μία μαύρη δερμάτινη τσάντα. Πιστός στο ιδιαίτερο και ανατρεπτικό στιλ που τον χαρακτήριζε σε ολόκληρη την πορεία του, είχε επιλέξει ένα total black σύνολο.

Χωρίς να τραβά ο ίδιος την προσοχή και με τα χέρια στις τσέπες, περπατούσε ανάμεσα στον κόσμο. Οι εικόνες αυτές αποκτούν πλέον ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση, καθώς συγκαταλέγονται στις τελευταίες φωτογραφίες του αγαπημένου ερμηνευτή πριν από τον αιφνίδιο θάνατό του.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης επρόκειτο να γιορτάσει τα 33 χρόνια της μουσικής του διαδρομής με μεγάλη συναυλία στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, στις 20 Σεπτεμβρίου. Ένα ραντεβού με το κοινό του που δεν πρόλαβε να πραγματοποιηθεί.