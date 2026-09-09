Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτή ήταν η τελευταία δημόσια εμφάνισή του

Ο τραγουδιστής έκανε βόλτα στο κέντρο της Αθήνας

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Πηγή: Φωτογραφίες: NDP
Πέθανε από ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης, στα 54 του έτη/ Mega

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς.
  • Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς» όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης.
  • Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του ήταν στο κέντρο της Αθήνας, όπου φωτογραφήθηκε σε πολυσύχναστο δρόμο.
  • Είχε προγραμματίσει μεγάλη συναυλία για τα 33 χρόνια καριέρας του στις 20 Σεπτεμβρίου, που δεν πρόλαβε να πραγματοποιήσει.
  • Ο θάνατός του έχει βυθίσει στο πένθος τον καλλιτεχνικό κόσμο και τους θαυμαστές του.

Σοκ έχει προκαλέσει στο Πανελλήνιο ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από ανακοπή καρδιάς.

Πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης - Έπαθε ανακοπή καρδιάς

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο δημοφιλής τραγουδιστής είχε μεταβεί σε ιδιωτικό παθολογικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Από εκεί έγινε κλήση στο ΕΚΑΒ, καθώς ο καλλιτέχνης υπέστη ανακοπή. Διασώστης που έφτασε στο σημείο ξεκίνησε αμέσως καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, ενώ λίγο αργότερα ο Γιώργος Μαζωνάκης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Ελπίς».

Οι γιατροί συνέχισαν τις προσπάθειες ανάνηψης στα Επείγοντα, χωρίς δυστυχώς να καταφέρουν να τον επαναφέρουν στη ζωή. Εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του, βυθίζοντας στο πένθος τον καλλιτεχνικό κόσμο και τους χιλιάδες ανθρώπους που τον αγάπησαν μέσα από τα τραγούδια και τη μακρόχρονη παρουσία του στις πίστες.

Γιώργος Μαζωνάκης: Οι τελευταίες φωτογραφίες του στο κέντρο της Αθήνας

Ο φωτογραφικός φακός είχε απαθανατίσει τον Γιώργο Μαζωνάκη σε μία από τις τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις του, κατά τη διάρκεια βόλτας του στο κέντρο της Αθήνας.

Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτή ήταν η τελευταία δημόσια εμφάνισή του

Στις φωτογραφίες, ο τραγουδιστής περπατούσε μόνος του σε πολυσύχναστο δρόμο της πρωτεύουσας, κρατώντας μία μαύρη δερμάτινη τσάντα. Πιστός στο ιδιαίτερο και ανατρεπτικό στιλ που τον χαρακτήριζε σε ολόκληρη την πορεία του, είχε επιλέξει ένα total black σύνολο.

Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτή ήταν η τελευταία δημόσια εμφάνισή του

Χωρίς να τραβά ο ίδιος την προσοχή και με τα χέρια στις τσέπες, περπατούσε ανάμεσα στον κόσμο. Οι εικόνες αυτές αποκτούν πλέον ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση, καθώς συγκαταλέγονται στις τελευταίες φωτογραφίες του αγαπημένου ερμηνευτή πριν από τον αιφνίδιο θάνατό του.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης επρόκειτο να γιορτάσει τα 33 χρόνια της μουσικής του διαδρομής με μεγάλη συναυλία στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, στις 20 Σεπτεμβρίου. Ένα ραντεβού με το κοινό του που δεν πρόλαβε να πραγματοποιηθεί.

Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτή ήταν η τελευταία δημόσια εμφάνισή του

Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτή ήταν η τελευταία δημόσια εμφάνισή του

Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτή ήταν η τελευταία δημόσια εμφάνισή του

Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτή ήταν η τελευταία δημόσια εμφάνισή του

Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτή ήταν η τελευταία δημόσια εμφάνισή του

Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτή ήταν η τελευταία δημόσια εμφάνισή του

Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτή ήταν η τελευταία δημόσια εμφάνισή του

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
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