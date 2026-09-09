Μαρία Κλάρα Μαχαιρίτσα: «Χορτάσαμε από σ’ αγαπώ»

Η κόρη του συγκινεί επτά χρόνια μετά τον θάνατο του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.09.26 , 18:27 Γιώργος Μαζωνάκης: Έφτασε στο «Ελπίς» νεκρός - Από τι πέθανε
09.09.26 , 18:22 Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα έτοιμη για κάθε ενδεχόμενο με την Τουρκία
09.09.26 , 17:56 Μαρία Κλάρα Μαχαιρίτσα: «Χορτάσαμε από σ’ αγαπώ»
09.09.26 , 17:47 Πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης - Έπαθε ανακοπή καρδιάς
09.09.26 , 17:28 Γαρμπή - Σχοινάς: «Ήττα» στο Εφετείο - Καλούνται να πληρώσουν 100.000 ευρώ
09.09.26 , 17:20 Απάτη - μαμούθ κατά Δημοσίου με παράνομες επιστροφές φόρων 40 εκατ. ευρώ
09.09.26 , 16:41 Κτηματολόγιο: Έρχεται η πλατφόρμα «metavoles» για διορθώσεις
09.09.26 , 16:39 Άγιος Ιωάννης Ρέντης: Ολλανδός έκλεψε ταξί και «πάτησε» τον ταξιτζή
09.09.26 , 16:20 «Παγκόσμια Μέρα Του Ψεύτη»: Η Κατερίνα Λιόλιου λάμπει στο νέο fashion film
09.09.26 , 16:20 Αντίνοος Αλμπάνης: Το ξέσπασμα για τις AI εικόνες που τον δείχνουν άρρωστο
09.09.26 , 16:15 ΟΑΣΑ: 4 νέες λεωφορειακές γραμμές - Ποιες περιοχές εξυπηρετούν
09.09.26 , 16:01 Ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από το Blue Lagoon: «Άφησα το καλύτερο για το τέλος»
09.09.26 , 16:00 Δημοσκόπηση του Star και της GPO στο Κεντρικό Δελτίο με τη Μάρα Ζαχαρέα
09.09.26 , 16:00 Οι νέες τάσεις στο χρώμα των μαλλιών που ξεχωρίζουν για το φθινοπωρινό
09.09.26 , 15:47 Αντώνης Ρέμος: Παρέλαση καλλιτεχνών στη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη
Πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης - Έπαθε ανακοπή καρδιάς
Νίκος Ευαγγελάτος και Νικόλας: Πανηγύρισαν με την ψυχή τους το 5-0 της ΑΕΚ
Βρέθηκε ο «Φαιδώργιος» που έγινε viral από την παιδική τούρτα
Αγνώριστοι στα ’80s η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης
Κατερίνα Καινούργιου: Νέο hair look για την παρουσιάστρια!
Φαίη Σκορδά: Έτσι διατηρεί τη φόρμα της - Φωτογραφία από την προπόνησή της
Μαρία Κλάρα Μαχαιρίτσα: «Χορτάσαμε από σ’ αγαπώ»
Ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από το Blue Lagoon: «Άφησα το καλύτερο για το τέλος»
Γαρμπή - Σχοινάς: «Ήττα» στο Εφετείο - Καλούνται να πληρώσουν 100.000 ευρώ
Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Σπάνιες φωτογραφίες με τα αδέλφια & τα ανίψια του
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρία Κλάρα Μαχαιρίτσα μιλά για τον πατέρα της, Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, επτά χρόνια μετά τον θάνατό του.
  • Περιγράφει τον πατέρα της ως τρυφερό και εκφραστικό, αποκαλώντας τον με χαϊδευτικά ονόματα.
  • Αναφέρεται στις ιδιοτροπίες του, όπως η αφηρημάδα και η εκρηκτική του φύση, αλλά και την ικανότητά του να ζητά συγγνώμη.
  • Εξομολογείται ότι πρόλαβε να του πει 'σ' αγαπώ', αλλά δεν πρόλαβε να τον ευχαριστήσει δημόσια.
  • Η δημόσια αναφορά στο έργο του είναι δύσκολη για εκείνη, αλλά την θεωρεί τρόπο να εκφράσει ευγνωμοσύνη.

Επτά χρόνια έχουν περάσει από εκείνο το πρωινό της 9ης Σεπτεμβρίου που ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, όμως για τους ανθρώπους που τον αγάπησαν πραγματικά, η απουσία του δεν μετριέται με ημερομηνίες.

Ο σπουδαίος τραγουδοποιός μπορεί να άφησε πίσω του τραγούδια που συνεχίζουν να συγκινούν και να συνοδεύουν γενιές, όμως για την κόρη του, Μαρία Κλάρα Μαχαιρίτσα, ήταν πάνω απ’ όλα ο μπαμπάς της. Ένας άνθρωπος τρυφερός, αυθόρμητος, εκρηκτικός, ακομπλεξάριστος και γεμάτος αγάπη.

Μαρία Κλάρα Μαχαιρίτσα: «Χορτάσαμε από σ’ αγαπώ»

Με αφορμή τη συμπλήρωση επτά χρόνων από τον θάνατό του, η Μαρία Κλάρα Μαχαιρίτσα μίλησε στη δημοσιογράφο Φάνη Πλατσατούρα και στην εκπομπή «Στούντιο 4», ανοίγοντας την καρδιά της για τη σχέση που είχε με τον πατέρα της.

Με λόγια γεμάτα τρυφερότητα, περιέγραψε τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα όχι ως τον αγαπημένο καλλιτέχνη που γνώριζε το κοινό, αλλά ως τον άνθρωπο που την αποκαλούσε «Μαράκι», «αστέρι μου» και «κουκλίτσα μου».

«Δεν ήταν γκρινιάρης, δεν ήταν ζηλιάρης, δεν ήταν κτητικός, δεν ήταν ανταγωνιστικός καθόλου. Με φώναζε χαϊδευτικά Μαράκι, αστέρι μου, κουκλίτσα μου… Τέτοια πράγματα. Ήταν πολύ τρυφερός μπαμπάς. Πάρα πολύ. Πολύ εκφραστικός. Με όλο τον κόσμο ήταν πολύ εκφραστικός. Δεν φοβόταν μην τον παρεξηγήσουν», είπε χαρακτηριστικά.

Δεν έκρυψε, μάλιστα, ούτε τις ιδιοτροπίες του. Εκείνες τις μικρές, καθημερινές συνήθειες που μπορεί κάποτε να την εκνεύριζαν, σήμερα όμως μοιάζουν να έχουν μετατραπεί σε πολύτιμα κομμάτια μιας ζωής που κρατά μέσα της.

Μαρία Κλάρα Μαχαιρίτσα: «Χορτάσαμε από σ’ αγαπώ»

«Είχε ιδιοτροπίες. Αρχικά ήταν μονίμως αφηρημένος. Αυτό είναι πολύ εκνευριστικό. Να είσαι με έναν άνθρωπο στο σπίτι και να είναι τόσο αφηρημένος. Ήταν πολύ χύμα. Πηγαίναμε στην Ιταλία, έβλεπε κάτι που του άρεσε, άφηνε το αμάξι στη μέση του δρόμου, κατέβαινε και το έβγαζε φωτογραφία», ανέφερε.

Η ίδια συνέχισε περιγράφοντας και την πιο εκρηκτική πλευρά του πατέρα της, αποκαλύπτοντας όμως πως πίσω από κάθε ένταση υπήρχε πάντα ένας άνθρωπος που δεν δίσταζε να αναγνωρίσει το λάθος του.

«Ήταν πολύ φωνακλάς και μπορεί να έλεγε χοντράδες αν νευρίαζε, τις οποίες μετά τις σκυλομετάνιωνε και είχε ενοχές για μια εβδομάδα. Εννοείται ότι μετά ζητούσε συγγνώμη. Ήταν ακομπλεξάριστος».

Ωστόσο, η πιο συγκινητική στιγμή της εξομολόγησής της ήρθε όταν μίλησε για όλα εκείνα που πρόλαβε –και δεν πρόλαβε– να πει στον πατέρα της.

«Πρόλαβα να του πω σ’ αγαπώ. Χορτάσαμε από σ’ αγαπώ. Ευχαριστώ όμως όχι, δεν πρόλαβα να το πω. Ίσως σε μια κάρτα που του είχα γράψει στην τελευταία του γιορτή… Του έλεγα “σε ευχαριστώ που είμαι κόρη σου”. Κάτι τέτοιο».

Μάλιστα, η συγκεκριμένη κάρτα βρέθηκε ξανά μπροστά της χρόνια αργότερα, μέσα στις κούτες μιας μετακόμισης, φέρνοντας στην επιφάνεια συναισθήματα και μνήμες που παραμένουν ζωντανές.

Η Μαρία Κλάρα Μαχαιρίτσα παραδέχτηκε ακόμη πως η δημόσια αναφορά στον πατέρα της και το έργο του είναι για εκείνη μια ιδιαίτερα δύσκολη διαδικασία.

«Επειδή μου είναι πολύ επίπονο να ασχολούμαι με το έργο του και να μιλάω δημόσια γι’ αυτόν και να πηγαίνω στις συναυλίες, δεν το μπορώ καθόλου πλέον, θεωρώ το ότι το κάνω ότι είναι ένας τρόπος τώρα να πω ευχαριστώ».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΛΑΥΡΕΝΤΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΤΣΑΣ
 |
ΜΑΡΙΑ ΚΛΑΡΑ
 |
ΜΑΡΙΑ-ΚΛΑΡΑ ΜΑΧΑΙΡΙΤΣΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γιώργος Μαζωνάκης: Έφτασε στο «Ελπίς» νεκρός
Celebrities & Gossip Νεα
Γιώργος Μαζωνάκης: Έφτασε στο «Ελπίς» νεκρός - Από τι πέθανε
Πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης - Έπαθε ανακοπή καρδιάς
Celebrities & Gossip Νεα
Πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης - Έπαθε ανακοπή καρδιάς
Κατερίνα Λιόλιου
Celebrities & Gossip Νεα
«Παγκόσμια Μέρα Του Ψεύτη»: Η Κατερίνα Λιόλιου λάμπει στο νέο fashion film
Αντίνοος Αλμπάνης: Ξέσπασε Για Τις AI εικόνες
Celebrities & Gossip Νεα
Αντίνοος Αλμπάνης: Το ξέσπασμα για τις AI εικόνες που τον δείχνουν άρρωστο
Ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από το Blue Lagoon: «Άφησα το καλύτερο για το τέλος»
Celebrities & Gossip Νεα
Ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από το Blue Lagoon: «Άφησα το καλύτερο για το τέλος»
Αντώνης Ρέμος
Celebrities & Gossip Νεα
Αντώνης Ρέμος: Παρέλαση καλλιτεχνών στη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη
Ευρυδίκη Βαλαβάνη - Γρηγόρης Μοργκαν
Celebrities & Gossip Νεα
Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Μίλησε στον γιο της μέσα από το ραδιόφωνο
Αργυρός: Κάνει lock in! Η Απαιτητική Γυμναστική Του
Celebrities & Gossip Νεα
Κωνσταντίνος Αργυρός: Κάνει lock in! Η απαιτητική γυμναστική του!
Ιωάννα Τούνη
Celebrities & Gossip Νεα
Ιωάννα Τούνη: Δείτε το εντυπωσιακό croissant bar στη Μονμάρτρη
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top