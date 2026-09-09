Επτά χρόνια έχουν περάσει από εκείνο το πρωινό της 9ης Σεπτεμβρίου που ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, όμως για τους ανθρώπους που τον αγάπησαν πραγματικά, η απουσία του δεν μετριέται με ημερομηνίες.

Ο σπουδαίος τραγουδοποιός μπορεί να άφησε πίσω του τραγούδια που συνεχίζουν να συγκινούν και να συνοδεύουν γενιές, όμως για την κόρη του, Μαρία Κλάρα Μαχαιρίτσα, ήταν πάνω απ’ όλα ο μπαμπάς της. Ένας άνθρωπος τρυφερός, αυθόρμητος, εκρηκτικός, ακομπλεξάριστος και γεμάτος αγάπη.

Με αφορμή τη συμπλήρωση επτά χρόνων από τον θάνατό του, η Μαρία Κλάρα Μαχαιρίτσα μίλησε στη δημοσιογράφο Φάνη Πλατσατούρα και στην εκπομπή «Στούντιο 4», ανοίγοντας την καρδιά της για τη σχέση που είχε με τον πατέρα της.

Με λόγια γεμάτα τρυφερότητα, περιέγραψε τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα όχι ως τον αγαπημένο καλλιτέχνη που γνώριζε το κοινό, αλλά ως τον άνθρωπο που την αποκαλούσε «Μαράκι», «αστέρι μου» και «κουκλίτσα μου».

«Δεν ήταν γκρινιάρης, δεν ήταν ζηλιάρης, δεν ήταν κτητικός, δεν ήταν ανταγωνιστικός καθόλου. Με φώναζε χαϊδευτικά Μαράκι, αστέρι μου, κουκλίτσα μου… Τέτοια πράγματα. Ήταν πολύ τρυφερός μπαμπάς. Πάρα πολύ. Πολύ εκφραστικός. Με όλο τον κόσμο ήταν πολύ εκφραστικός. Δεν φοβόταν μην τον παρεξηγήσουν», είπε χαρακτηριστικά.

Δεν έκρυψε, μάλιστα, ούτε τις ιδιοτροπίες του. Εκείνες τις μικρές, καθημερινές συνήθειες που μπορεί κάποτε να την εκνεύριζαν, σήμερα όμως μοιάζουν να έχουν μετατραπεί σε πολύτιμα κομμάτια μιας ζωής που κρατά μέσα της.

«Είχε ιδιοτροπίες. Αρχικά ήταν μονίμως αφηρημένος. Αυτό είναι πολύ εκνευριστικό. Να είσαι με έναν άνθρωπο στο σπίτι και να είναι τόσο αφηρημένος. Ήταν πολύ χύμα. Πηγαίναμε στην Ιταλία, έβλεπε κάτι που του άρεσε, άφηνε το αμάξι στη μέση του δρόμου, κατέβαινε και το έβγαζε φωτογραφία», ανέφερε.

Η ίδια συνέχισε περιγράφοντας και την πιο εκρηκτική πλευρά του πατέρα της, αποκαλύπτοντας όμως πως πίσω από κάθε ένταση υπήρχε πάντα ένας άνθρωπος που δεν δίσταζε να αναγνωρίσει το λάθος του.

«Ήταν πολύ φωνακλάς και μπορεί να έλεγε χοντράδες αν νευρίαζε, τις οποίες μετά τις σκυλομετάνιωνε και είχε ενοχές για μια εβδομάδα. Εννοείται ότι μετά ζητούσε συγγνώμη. Ήταν ακομπλεξάριστος».

Ωστόσο, η πιο συγκινητική στιγμή της εξομολόγησής της ήρθε όταν μίλησε για όλα εκείνα που πρόλαβε –και δεν πρόλαβε– να πει στον πατέρα της.

«Πρόλαβα να του πω σ’ αγαπώ. Χορτάσαμε από σ’ αγαπώ. Ευχαριστώ όμως όχι, δεν πρόλαβα να το πω. Ίσως σε μια κάρτα που του είχα γράψει στην τελευταία του γιορτή… Του έλεγα “σε ευχαριστώ που είμαι κόρη σου”. Κάτι τέτοιο».

Μάλιστα, η συγκεκριμένη κάρτα βρέθηκε ξανά μπροστά της χρόνια αργότερα, μέσα στις κούτες μιας μετακόμισης, φέρνοντας στην επιφάνεια συναισθήματα και μνήμες που παραμένουν ζωντανές.

Η Μαρία Κλάρα Μαχαιρίτσα παραδέχτηκε ακόμη πως η δημόσια αναφορά στον πατέρα της και το έργο του είναι για εκείνη μια ιδιαίτερα δύσκολη διαδικασία.

«Επειδή μου είναι πολύ επίπονο να ασχολούμαι με το έργο του και να μιλάω δημόσια γι’ αυτόν και να πηγαίνω στις συναυλίες, δεν το μπορώ καθόλου πλέον, θεωρώ το ότι το κάνω ότι είναι ένας τρόπος τώρα να πω ευχαριστώ».