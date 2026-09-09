Την ανάγκη να αποφεύγεται κάθε κίνηση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση με την Τουρκία, χωρίς όμως η Αθήνα να κάνει βήμα πίσω από τα κυριαρχικά δικαιώματά της, υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.

«Δεν μπορούμε ταυτοχρόνως να ερχόμαστε και να λέμε ότι η Ελλάδα επιδιώκει την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή, και από την άλλη να κλείνουμε την πόρτα», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση δεν διακατέχεται από κανένα φοβικό σύνδρομο και πως η χώρα μας είναι έτοιμη ανά πάσα στιγμή να απαντήσει στο πεδίο.

«Καταρχάς, να επισημάνουμε ότι ανιστόρητοι και πολεμοχαρείς υπάρχουν πολλοί, οι οποίοι θα βγουν και θα επιχειρήσουν να δημιουργήσουν έναν τόνο εχθροπάθειας και ματαιοδοξίας, η οποία είναι πραγματικά επικίνδυνη για την ασφάλεια και την ευημερία στην περιοχή», τόνισε.

Μάλιστα, ο κ. Γεραπετρίτης έσπευσε να διευκρινίσει ότι η συγκεκριμένη ρητορική δεν αφορά αποκλειστικά την Τουρκία υποστηρίζοντας πως «δεν υπάρχουν μόνο στην Τουρκία. Υπάρχουν και στην Ελλάδα, υπάρχουν και παντού». Όπως είπε, καθήκον μίας υπεύθυνης κυβέρνησης είναι να λειτουργεί αποτρεπτικά απέναντι στις κρίσεις.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο κρίσης, ο κ. Γεραπετρίτης εμφανίστηκε καθησυχαστικός: «Η αίσθησή μας είναι ότι δεν υπάρχει κίνδυνος επί του πεδίου. Πάντοτε, βεβαίως, αγρυπνούμε. Εμείς έχουμε έτοιμα όλα τα σενάρια για την οποιαδήποτε ένταση, για την οποιαδήποτε αύξηση της πίεσης». «Προφανώς και είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στο πεδίο», πρόσθεσε.

«Η πραγματική ισχύς δεν είναι στα λόγια, είναι στη διεύρυνση του διπλωματικού αποτυπώματος, στην αμυντική ανθεκτικότητα, στην ισχυρή οικονομία. Όποιος φωνάζει δεν είναι πάντοτε εκείνος ο οποίος είναι ο πιο ισχυρός. Μάλλον ο αδύναμος είναι», υπογράμμισε για να συμπληρώσει: «Την τελευταία τριετία η Ελλάδα έχει αναπτύξει όλα αυτά τα πεδία. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτού του τύπου η υπερένταση, που πολλές φορές βλέπουμε από κύκλους από τη γειτονική Τουρκία, οφείλεται και στο γεγονός ότι η Ελλάδα έχει αποκτήσει μια πραγματική ισχύ, μια φωνή η οποία ακούγεται περισσότερο από ποτέ».

Ερωτηθείς για την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, επανέλαβε πως «αποτελεί προνόμιο της ελληνικής πολιτείας που απορρέει από το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Ουδέποτε το έχουμε απεμπολήσει». «Θα το ασκήσει η ελληνική πολιτεία στον χρόνο και με τον τρόπο που κρίνει σκόπιμο. Όπως το πράξαμε για το Ιόνιο και έως το ακρωτήριο Ταίναρο. Έτσι θα γίνει πραγματικότητα και όταν κριθεί από την ελληνική πολιτεία. Δεν μπορώ προφανώς να σας δώσω χρονοδιάγραμμα για το ζήτημα αυτό. Είναι όμως ένα μονομερές δικαίωμα», πρόσθεσε.

Οι δίαυλοι επικοινωνίας με την Τουρκία

Ο υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι η Ελλάδα πρέπει να διατηρεί ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας με την Άγκυρα, ακόμη και σε περιόδους αυξημένης έντασης. «Βεβαίως και υπάρχουν δίαυλοι επικοινωνίας. Είναι ακριβώς αυτό το οποίο εγκαταστήσαμε πριν από τρία χρόνια μέσω του δομημένου διαλόγου του ελληνοτουρκικού διαλόγου και της διακήρυξης των Αθηνών. Η δικιά μας πεποίθηση είναι ότι ο διάλογος αυτός θα πρέπει να συνεχιστεί. Νομίζω ότι το να συζητάς με τον γείτονά σου, ιδίως με τον γείτονά σου με τον οποίο έχεις ιστορικές διαφορές, είναι μια αναγκαιότητα. Όσοι θεωρούν ότι με το να κλείνουμε το τραπέζι του διαλόγου, να μην καθόμαστε να συζητήσουμε, κερδίζουμε κάτι, είναι απλά, νομίζω, βαθιά νυχτωμένοι», σημείωσε.

«Ποτέ να μην κλείνεις την πόρτα του διαλόγου. Το να κλείνεις την πόρτα του διαλόγου, ουσιαστικά, αποτελεί μια παρακαταθήκη πολέμου και όχι ειρήνης», τόνισε, επισημαίνοντας πως η κυβέρνηση δεν διακατέχεται από κανένα φοβικό σύνδρομο: «Δεν φοβηθήκαμε να κάνουμε το θαλάσσιο χωροταξικό. Δεν φοβηθήκαμε να κάνουμε τα θαλάσσια πάρκα. Δεν φοβηθήκαμε να δημιουργήσουμε δομή δυνάμεων η οποία ενισχύει τα νησιά μας παρά τα όσα λέγονταν. Δεν φοβηθήκαμε να επεκτείνουμε τα χωρικά ύδατα. Δεν φοβηθήκαμε να κάνουμε συμφωνίες οριοθέτησης με γειτονικές χώρες».

«Θα γίνει η πόντιση του καλωδίου»

«Βεβαίως και θα υπάρχουν τα εφαρμοστικά διατάγματα για τα θαλάσσια πάρκα, και βεβαίως θα υπάρξει και η πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου», υπογράμμισε, συμπληρώνοντας πως άλλωστε η ηλεκτρική διασύνδεση αποτελεί και ευρωπαϊκή υποχρέωση της Ελλάδας και θα προχωρήσει βάσει του προγραμματισμού της εταιρείας.

Υπενθύμισε, ακόμη, ότι η Αθήνα ήδη έχει ενημερώσει τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τα κράτη-μέλη για τις τουρκικές θέσεις: «Από την πρώτη στιγμή που διαπιστώσαμε μια σημαντική κλιμάκωση στις θέσεις της Τουρκίας, ενημερώθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενημερώθηκαν όλες οι Αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι προφανές ότι εφόσον υπάρξει κλιμάκωση η οποία θα διαπιστωθεί, τότε υπάρχουν οι δυνατότητες εκείνες να αναζητηθεί από τους συμμάχους μας και η έμπρακτη αλληλεγγύη».

Όπως είπε ο κ. Γεραπετρίτης, η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει θέματα κυριαρχίας της, ούτε τις λεγόμενες «γκρίζες ζώνες» ούτε την αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών.

Επανέλαβε ότι η Αθήνα επιδιώκει μία λειτουργική σχέση με την Άγκυρα, χωρίς όμως «αιθεροβάμονα αντίληψη» ότι η Τουρκία θα εγκαταλείψει τις πάγιες θέσεις της. Η λύση, σύμφωνα με την ελληνική θέση, περνά αποκλειστικά μέσα από το διεθνές δίκαιο.

«Η Ελλάδα θεωρεί ότι υπάρχει μία και μόνο διαφορά, η οποία μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας, ενώ η Τουρκία θεωρεί ότι υπάρχουν και παράπλευρα ζητήματα. Σε αυτό μέση οδός δεν υπάρχει. Όσο υπάρχει η εκκρεμότητα της οριοθέτησης, τα γεγονότα αυτά θα υπάρχουν», σημείωσε.

Η Ελλάδα λειτουργεί ως εξαγωγέας ασφαλείας

Ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε εκτενώς και στο διεθνές αποτύπωμα της Ελλάδας, κάνοντας ειδική μνεία στις σχέσεις με τις χώρες του Κόλπου, την Ινδία, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ισραήλ.

«Η άμυνά μας έχει εξοπλιστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να έχει αποκτήσει μία ισχύ η οποία δεν είναι μόνο πραγματική, έχει να κάνει και με την παράσταση της ισχύος», επεσήμανε και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ελληνική παρουσία στην Κύπρο και στον Κόλπο, με τη φρεγάτα και τα αναβαθμισμένα F-16, λέγοντας ότι η Ελλάδα, πλέον, λειτουργεί ως «εξαγωγέας ασφαλείας».

«Το μόνο βέβαιο είναι ότι δεν θα καθορίσουμε τις διεθνείς συμμαχίες με βάση τις επιθυμίες άλλων χωρών. Αυτό ας το ξεχάσουμε», επεσήμανε και συμπλήρωσε: «Η αδράνεια δεν παράγει ισχύ. Η ισχύς παράγεται από τις ισχυρές συμμαχίες, παράγεται από την ισχυρή οικονομία και την ισχυρή άμυνα, και πάνω απ' όλα παράγεται από μια κυβέρνηση η οποία έχει την αξιοπιστία και την ισχύ να πράττει εκείνα για τα οποία δεσμεύεται».

Ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε, ακόμη, ότι η Αθήνα θα συνεχίσει να αναπτύσσει τη συνεργασία της με το Ισραήλ και δεν πρόκειται να περιορίσει τη συνεργασία της λόγω των αντιδράσεων άλλων χωρών.