Αυτό το οποίο φυσάνε και δεν κρυώνει οι Τούρκοι είναι η συμφωνία της Ελλάδας με τους Ισραηλινούς για την «Ασπίδα του Αχιλλέα». Στα νέα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας για αυτή τη συμφωνία, αναφέρθηκε ο Ηλίας Παπανικολάου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα.

Όπως επισήμανε ο διευθυντής σύνταξης του Star, πρόκειται για άλλη μια εξέλιξη που χαλάει τα αναθεωρητικά σχέδια των Τούρκων. Πλέον μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε ότι το πολυστρωματικό σύστημα αεράμυνας, που ονομάζεται «Ασπίδα του Αχιλλέα», ανήκει εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα.

Και αυτό γιατί οι Ισραηλινοί θα δώσουν στα αρμόδια επιτελεία και τον πηγαίο κώδικα του συστήματος, το «κλειδί» δηλαδή, το σύνολο των εντολών προγραμματισμού. «Άρα και το δουλεύουν ελληνικά χέρια και το αντιγράφουν ελληνικά χέρια, αν χρειαστεί. Δεν είναι αυτονόητο, καθώς η εταιρία Ραφαέλ έχει συνεργαστεί με τις αεράμυνες πολλών Ευρωπαϊκών χωρών, χωρίς να παραχωρήσει τον πηγαίο κώδικα. Να εξηγήσω ότι οι Αμερικανοί δεν κάνουν κάτι ανάλογο στα F-35» τόνισε ο Η. Παπανικολάου.

Σε ελληνικά χέρια εξολοκλήρου η Ασπίδα του Αχιλλέα

Όσον αφορά το αν πλέον οι Τούρκοι αισθάνονται ότι έχουν απέναντί τους μια ισχυρή συμμαχία χωρών της Ανατολικής Μεσογείου, ανέφερε ότι οι Τούρκοι εξοργίζονται ακόμα περισσότερο, βλέποντας και την Κύπρο να μπαίνει στο παιχνίδι, μιας και η «Ασπίδα» έχει τη δυνατότητα διασύνδεσης με ανάλογα συστήματα που θα διαθέσουν οι Ισραηλινοί στην Κύπρο. Ειδικοί μάλιστα εκτιμούν ότι το πραγματικό κέρδος είναι η δημιουργία μιας κοινής επιχειρησιακής εικόνας για τις τρεις χώρες. Η Ανατολική Μεσόγειος και το Αιγαίο γίνονται μέρος ενός τεράστιου αντιαεροπρικού ιστού.



