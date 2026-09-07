Σε ελληνικά χέρια ο πηγαίος κώδικας της «Ασπίδας του Αχιλλέα»

Τεράστιος αντιαεροπορικός ιστός σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελλάδα εξασφάλισε τον πηγαίο κώδικα της «Ασπίδας του Αχιλλέα» από τους Ισραηλινούς, ενισχύοντας την αεράμυνά της.
  • Η συμφωνία αυτή προκαλεί ανησυχία στην Τουρκία, καθώς ανατρέπει τα σχέδιά της στην περιοχή.
  • Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» θα μπορεί να διασυνδεθεί με αντίστοιχα συστήματα στην Κύπρο, ενισχύοντας τη συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.
  • Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί μια κοινή επιχειρησιακή εικόνα στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο.
  • Η συνεργασία αυτή είναι μοναδική, καθώς άλλες χώρες δεν παραχωρούν τον πηγαίο κώδικα των συστημάτων τους.

Αυτό το οποίο φυσάνε και δεν κρυώνει οι Τούρκοι είναι η συμφωνία της Ελλάδας με τους Ισραηλινούς για την «Ασπίδα του Αχιλλέα». Στα νέα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας για αυτή τη συμφωνία, αναφέρθηκε ο Ηλίας Παπανικολάου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα.   

Μήνυμα Δένδια για τον τουρκικό αναθεωρητισμό στη σύνοδο ΥΠΑΜ ΕΕ

Όπως επισήμανε ο διευθυντής σύνταξης του Star, πρόκειται για άλλη μια εξέλιξη που χαλάει τα αναθεωρητικά σχέδια των Τούρκων. Πλέον μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε ότι το πολυστρωματικό σύστημα αεράμυνας, που ονομάζεται «Ασπίδα του Αχιλλέα», ανήκει εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα. 

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Εμβληματικό βίντεο των Ισραηλινών με τον Δαβίδ

Και αυτό γιατί οι Ισραηλινοί θα δώσουν στα αρμόδια επιτελεία και τον πηγαίο κώδικα του συστήματος, το «κλειδί»  δηλαδή, το σύνολο των εντολών προγραμματισμού. «Άρα και το δουλεύουν ελληνικά χέρια και το αντιγράφουν ελληνικά χέρια, αν χρειαστεί. Δεν είναι αυτονόητο, καθώς η εταιρία Ραφαέλ έχει συνεργαστεί με τις αεράμυνες πολλών Ευρωπαϊκών χωρών, χωρίς να παραχωρήσει τον πηγαίο κώδικα. Να εξηγήσω ότι οι Αμερικανοί δεν κάνουν κάτι ανάλογο στα F-35» τόνισε ο Η. Παπανικολάου.  

Σε ελληνικά χέρια εξολοκλήρου η Ασπίδα του Αχιλλέα

Σε ελληνικά χέρια εξολοκλήρου  η Ασπίδα του Αχιλλέα  

Όσον αφορά το αν πλέον οι Τούρκοι αισθάνονται ότι έχουν απέναντί τους μια ισχυρή συμμαχία χωρών της Ανατολικής Μεσογείου, ανέφερε ότι οι Τούρκοι εξοργίζονται ακόμα περισσότερο, βλέποντας και την Κύπρο να μπαίνει στο παιχνίδι, μιας και η «Ασπίδα»  έχει τη δυνατότητα διασύνδεσης με ανάλογα συστήματα που θα διαθέσουν οι Ισραηλινοί στην Κύπρο. Ειδικοί μάλιστα εκτιμούν ότι το πραγματικό κέρδος είναι η δημιουργία μιας κοινής επιχειρησιακής εικόνας για τις τρεις χώρες.  Η Ανατολική Μεσόγειος και το Αιγαίο γίνονται μέρος ενός τεράστιου αντιαεροπρικού ιστού.


 

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