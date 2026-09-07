Καλεσμένοι στο «Στούντιο στις 3» ήταν ο Μπάμπης Στόκας και ο Φίλιππος Πλιάτσικας τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026. Οι δύο καλλιτέχνες μίλησαν για τη μακρά διαδρομή των Πυξ Λαξ, τις στιγμές που σημάδεψαν την πορεία τους, αλλά και άγνωστες ιστορίες από τα πρώτα χρόνια της μπάντας.

Μία από αυτές αποκάλυψε ο Φίλιππος Πλιάτσικας, μιλώντας για μια περίοδο κατά την οποία είχε αρχίσει να σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να αφήσει τη μουσική. Τότε, μαζί με τον αδελφό του, αποφάσισαν να ανοίξουν μια πιτσαρία στην oδό Αγίου Μελετίου.

Όπως παραδέχτηκε, η σχέση του με τη μαγειρική ήταν μάλλον… ανύπαρκτη, ενώ η οικονομική κατάσταση δεν τους επέτρεπε να προσλάβουν σεφ. Η επιχείρηση λειτούργησε για περίπου δύο με τρία χρόνια.

«Όταν ξεκινήσαμε ήταν μεγάλο το όνειρο αλλά δεν περιμέναμε ότι θα γεμίζαμε και το ΟΑΚΑ. Στην αρχή και οι δύο ήμασταν δύσκολα, εγώ έτσι κι αλλιώς, είχε ανοίξει πιτσαρία. Είχα πάρει άλλη κατεύθυνση. Ήταν στην Αγίου Μελετίου με τον αδελφό μου, δεν ήξερα να μαγειρεύω τίποτα», είπε αρχικά ο Φίλιππος Πλιάτσικας.

«Δεν υπήρχαν χρήματα για σεφ. Κράτησε 2-3 χρόνια. Δεν ήξερα να σουρώνω τα μακαρόνια και τα έβαζα στο πιάτο με νερό, αλλά ερχόντουσαν πελάτες γιατί μοιράζαμε πολλές κάρτες. Έτρωγε και δεν ξαναέτρωγε κάποιος. Είχαμε θράσος», συμπλήρωσε ο Φίλιππος Πλιάτσικας.

Οι Πυξ Λαξ που άφησαν εποχή

Οι Πυξ Λαξ αποτελούν ένα από τα συγκροτήματα που σημάδεψαν την ελληνική μουσική σκηνή, ιδιαίτερα κατά τη δεκαετία του ’90. Τα τραγούδια τους αγαπήθηκαν από πολλές γενιές και συνεχίζουν να ακούγονται και να τραγουδιούνται στις συναυλίες τους.

Με έναν χαρακτηριστικό ήχο που συνδύαζε το ελληνικό ροκ με την έντεχνη μουσική, δημιούργησαν τραγούδια για τον έρωτα, τις ανθρώπινες σχέσεις, τον χωρισμό, τη μοναξιά και τις απογοητεύσεις της ζωής. Ανάμεσα στις μεγάλες επιτυχίες τους βρίσκονται τραγούδια όπως τα «Μοναξιά μου όλα», «Γιατί», «Οι παλιές αγάπες πάνε στον παράδεισο», «Ανόητες αγάπες» και «Πούλα με», που παραμένουν διαχρονικά και συνδεδεμένα με μια ολόκληρη εποχή.

Ξεχωριστή θέση στην ιστορία του συγκροτήματος έχει ο Μάνος Ξυδούς, η απώλεια του οποίου το 2010 αποτέλεσε μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή για τους Πυξ Λαξ και τους ανθρώπους που συνδέθηκαν μαζί του μουσικά. Η παρουσία και η συμβολή του παραμένουν άρρηκτα δεμένες με την ιστορία και την ταυτότητα του συγκροτήματος.