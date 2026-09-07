Από την 1η Ιανουαρίου 2027 θα αναπροσαρμόζονται ετησίως τα αναπηρικά επιδόματα που χορηγούνται από τον ΟΠΕΚΑ, καθώς και το εξωιδρυματικό επίδομα και το επίδομα απολύτου αναπηρίας του e-ΕΦΚΑ, τα οποία σήμερα δεν αναπροσαρμόζονται.

Στα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ περιλαμβάνονται το επίδομα κίνησης για παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους, το διατροφικό επίδομα για νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους, η οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά αναπηρία, η οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση, η οικονομική ενίσχυση παραπληγικών, τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων, η οικονομική ενίσχυση ατόμων με συγγενή αιμολυτική αναιμία ή συγγενή αιμορραγική διάθεση, η οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά αναπηρία όρασης, η οικονομική ενίσχυση κωφών και βαρήκοων και η οικονομική ενίσχυση ατόμων με εγκεφαλική παράλυση.