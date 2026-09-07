Τι αλλάζει στα αναπηρικά επιδόματα από το 2027

Θα αναπροσαρμόζονται ετησίως

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Πηγή: dnews.gr φωτογραφία pexels.com
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Από 1 Ιανουαρίου 2027, τα αναπηρικά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ και του e-ΕΦΚΑ θα αναπροσαρμόζονται ετησίως.
  • Τα επιδόματα περιλαμβάνουν οικονομική ενίσχυση για παραπληγικούς, τετραπληγικούς, ακρωτηριασμένους, νεφροπαθείς και άτομα με βαριά αναπηρία.
  • Η αναπροσαρμογή αφορά και το εξωιδρυματικό επίδομα και το επίδομα απολύτου αναπηρίας.
  • Σήμερα, αυτά τα επιδόματα δεν αναπροσαρμόζονται, κάτι που θα αλλάξει το 2027.

Από την 1η Ιανουαρίου 2027 θα αναπροσαρμόζονται ετησίως τα αναπηρικά επιδόματα που χορηγούνται από τον ΟΠΕΚΑ, καθώς και το εξωιδρυματικό επίδομα και το επίδομα απολύτου αναπηρίας του e-ΕΦΚΑ, τα οποία σήμερα δεν αναπροσαρμόζονται.

Στα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ περιλαμβάνονται το επίδομα κίνησης για παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους, το διατροφικό επίδομα για νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους, η οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά αναπηρία, η οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση, η οικονομική ενίσχυση παραπληγικών, τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων, η οικονομική ενίσχυση ατόμων με συγγενή αιμολυτική αναιμία ή συγγενή αιμορραγική διάθεση, η οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά αναπηρία όρασης, η οικονομική ενίσχυση κωφών και βαρήκοων και η οικονομική ενίσχυση ατόμων με εγκεφαλική παράλυση.

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