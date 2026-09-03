O Γιώργος Ευγενίδης μετέδωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star τις τελευταίες πληροφορίες για το τι περιλαμβάνει για αγρότες και συνταξιούχους το πρωθυπουργικό πακέτο της ΔΕΘ.

Όπως ανέφερε οι αγρότες περιμένουν να ακούσουν και άλλα μέτρα, πέρα από το αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία που θα ισχύσει από 1ης Νοεμβρίου (θα αφαιρείται ο ειδικός φόρος στη συναλλαγή). Για τους αγρότες θα υπάρξει και μέτρο φορολογικής ελάφρυνσης, καθώς πλήττονται από το αυξημένο κόστος παραγωγής.

Πότε ενισχύεται το επίδομα των συνταξιούχων – Αυξάνονται οι δικαιούχοι

Οι συνταξιούχοι έχουν δύο χαρακτηριστικά: είναι κοινωνική ομάδα που στηρίζει πολύ τη ΝΔ, αλλά και κοινωνική ομάδα που πλήττεται δυσανάλογα από την ακρίβεια, γιατί δεν μπορεί να αυξήσει το εισόδημά της. Εδώ λοιπόν έρχεται η εξαγγελία που αφορά το επίδομα που παίρνουν πλέον κάθε Νοέμβριο.

Τα μέτρα για τους συνταξιούχους που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ

Το επίδομα αυτό θα ενισχυθεί πάνω από τα 400 ευρώ-ακόμα και στα επίπεδα της εθνικής σύνταξης που είναι 446-και θα διευρυνθεί η περίμετρος. Άρα πάνω από το 80% θα παίρνει. Επίσης, τελειώνει εν πολλοίς η προσωπική διαφορά, άρα θα δουν σχεδόν όλοι αυξήσεις, οι οποίες θα είναι της τάξης του 2,5-3% από τη σύνταξη Ιανουαρίου.