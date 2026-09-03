ΔΕΘ: Μέτρο – έκπληξη για τη φοροελάφρυνση των αγροτών

Πότε και πόσο θα ενισχυθεί το επίδομα των συνταξιούχων

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STAR.GR
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Πηγή: Ρεπορτάζ Γιώργος Ευγενίδης, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Μέτρο - έκπληξη για φοροελάφρυνση στους αγρότες στη ΔΕΘ (βίντεο STAR)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Από 1η Νοεμβρίου, οι αγρότες θα επωφεληθούν από αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, με αφαίρεση του ειδικού φόρου.
  • Θα υπάρξει μέτρο φορολογικής ελάφρυνσης για αγρότες λόγω αυξημένου κόστους παραγωγής.
  • Το επίδομα των συνταξιούχων θα ενισχυθεί πάνω από 400 ευρώ, φτάνοντας έως την εθνική σύνταξη των 446 ευρώ.
  • Η περίμετρος δικαιούχων του επιδόματος θα διευρυνθεί, με πάνω από 80% να επωφελείται.
  • Αυξήσεις 2,5-3% στις συντάξεις από τον Ιανουάριο για σχεδόν όλους τους συνταξιούχους.

O Γιώργος Ευγενίδης μετέδωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star τις τελευταίες πληροφορίες για το τι περιλαμβάνει για αγρότες και συνταξιούχους το πρωθυπουργικό πακέτο της ΔΕΘ

Αύξηση στον κατώτατο μισθό και το επίδομα των συνταξιούχων

Όπως ανέφερε οι αγρότες περιμένουν να ακούσουν και άλλα μέτρα, πέρα από το αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία που θα ισχύσει από 1ης Νοεμβρίου (θα αφαιρείται ο ειδικός φόρος στη συναλλαγή). Για τους αγρότες θα υπάρξει και μέτρο φορολογικής ελάφρυνσης, καθώς πλήττονται από το αυξημένο κόστος παραγωγής.  

Επανεκκίνηση πληρωμών ΟΠΕΚΕΠΕ στους αγρότες

Πότε ενισχύεται το επίδομα των συνταξιούχων – Αυξάνονται οι δικαιούχοι  

Οι συνταξιούχοι έχουν δύο χαρακτηριστικά: είναι κοινωνική ομάδα που στηρίζει πολύ τη ΝΔ, αλλά και κοινωνική ομάδα που πλήττεται δυσανάλογα από την ακρίβεια, γιατί δεν μπορεί να αυξήσει το εισόδημά της. Εδώ λοιπόν έρχεται η εξαγγελία που αφορά το επίδομα που παίρνουν πλέον κάθε Νοέμβριο. 

Τα μέτρα για τους συνταξιούχους που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ  

Τα μέτρα για τους συνταξιούχους που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ 

Το επίδομα αυτό θα ενισχυθεί πάνω από τα 400 ευρώ-ακόμα και στα επίπεδα της εθνικής σύνταξης που είναι 446-και θα διευρυνθεί η περίμετρος. Άρα πάνω από το 80% θα παίρνει. Επίσης, τελειώνει εν πολλοίς η προσωπική διαφορά, άρα θα δουν σχεδόν όλοι αυξήσεις, οι οποίες θα είναι της τάξης του 2,5-3% από τη σύνταξη Ιανουαρίου. 

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