Εργαζόμενοι Συνταξιούχοι: Πότε Κατάσχεται Η Σύνταξη;

Εργαζόμενοι Συνταξιούχοι: Πότε κινδυνεύουν με κατάσχεση σύνταξης;

Τι προβλέπει εγκύκλιος του ΕΦΚΑ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.09.26 , 14:40 Γεωργία Μεσαρίτη: Η ηλικία, η καταγωγή και το πτυχίο Οικονομικών
03.09.26 , 14:28 Κυψέλη: Επιτέθηκε σε αστυνομικούς και προσπάθησε να αποδράσει ο 43χρονος
03.09.26 , 14:24 Συμβουλές για την αποφυγή παιδικών ατυχημάτων τη νέα σχολική χρονιά
03.09.26 , 14:00 Ετοιμάζεσαι να επιστρέψεις στο γυμναστήριο; Μην ξεχνάς ποτέ το stretching!
03.09.26 , 13:32 Φωτογραφίες από την άσκηση της Φινλανδίας για πιθανή επίθεση της Ρωσίας
03.09.26 , 13:30 Όταν η Ζήνα Κουτσελίνη σου χτυπάει την πόρτα για τον πρώτο καφέ!
03.09.26 , 13:09 Γιοχάνα και Βάσιας: Πώς είναι σήμερα τα παιδιά του Αλέκου Αλεξανδράκη
03.09.26 , 13:05 Εργαζόμενοι Συνταξιούχοι: Πότε κινδυνεύουν με κατάσχεση σύνταξης;
03.09.26 , 12:50 ΟΗΕ: Το Ελ Νίνιο θα φτάσει σε πολύ ισχυρή ένταση τους επόμενους 5 μήνες
03.09.26 , 12:49 Ευγενία Δημητροπούλου: Το party για τα 6α γενέθλια της κόρης της
03.09.26 , 12:32 CUPRA RAVAL: Πήρε «παράσημο» 5 αστέρων στην ασφάλεια
03.09.26 , 12:27 Jeep Compass: To αμιγώς ηλεκτρικό με τιμή 37990 ευρώ
03.09.26 , 12:22 Φωτιά τώρα στο Καλοχώρι Χαλκίδας - Επιχειρούν 5 εναέρια μέσα
03.09.26 , 12:21 Αναστασία Παντούση: Πόζαρε topless και έκλεψε τις εντυπώσεις
03.09.26 , 12:13 Πάτρα: Της έκανε βιντεοκλήση ο... Ρονάλντο, ζήτησε λεφτά και του τα έδωσε
Τζένη Μπαλατσινού: «Oι στιγμές που γίνονται αναμνήσεις... με εμάς Μαζί»
Δήμητρα Ματσούκα - Πέτρος Κόκκαλης: Η σπάνια κοινή εμφάνιση του ζευγαριού
Γιοχάνα και Βάσιας: Πώς είναι σήμερα τα παιδιά του Αλέκου Αλεξανδράκη
Πασχάλης & Αχιλλέας Τσαρούχας: Mπαμπάς και γιος στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου
Ίων του Ευριπίδη: Πλήθος κόσμου στο φινάλε του Φεστιβάλ Επιδαύρου 2026
Σταφύλι: Πόσες θερμίδες έχει και πώς βοηθά στο αδυνάτισμα
Αύξηση στον κατώτατο μισθό και το επίδομα των συνταξιούχων
Κυψέλη: Επιτέθηκε σε αστυνομικούς και προσπάθησε να αποδράσει ο 43χρονος
Market Pass 2026: Έως 1.200 ευρώ αναδρομικά – Ποιοι τα δικαιούνται
Στέλιος Χανταμπάκης: Η 10χρονη κόρη του, υπέγραψε στην Ατλέτικο Μαδρίτης
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Εργαζόμενοι Συνταξιούχοι: Πότε Κατάσχεται Η Σύνταξη;
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο ΕΦΚΑ προχωρά σε παρακράτηση χρημάτων από τη σύνταξη εργαζόμενων συνταξιούχων που δεν πληρώνουν εισφορές για πάνω από 2 μήνες.
  • Η «κόκκινη γραμμή» για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους συνταξιούχους είναι οι 2 μήνες μη πληρωμής.
  • Η παραβίαση της προθεσμίας ενεργοποιεί αυτόματη παρακράτηση οφειλών από τη μηνιαία σύνταξη.
  • Οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι πρέπει να είναι προσεκτικοί με τις εισφορές τους για να αποφύγουν κατασχέσεις.

Σε παρακράτηση χρημάτων απο τη σύνταξη προχωράει ο ΕΦΚΑ στις περιπτώσεις που ο εργαζόμενος συνταξιούχος ως ελεύθερος επαγγελματίας δεν πληρώνει εισφορές για πάνω απο 2 μήνες.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους συνταξιούχους, ο νόμος προβλέπει μια «κόκκινη γραμμή» δύο μηνών, η παραβίαση της οποίας ενεργοποιεί την άμεση και αυτόματη παρακράτηση των οφειλών τους απευθείας από τη μηνιαία σύνταξη.

Διαβάστε ολόκληρο στο άρθρο στο DNews.gr

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
 |
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
 |
ΕΦΚΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κατώτατος Μισθός: Ποιοι & Τι «Κερδίζουν» Από Τη Διπλή Αύξηση
Οικονομια
Αύξηση στον κατώτατο μισθό και το επίδομα των συνταξιούχων
ράλι ανόδου λόγω Ιράν στις τιμές πετρελαίου
Οικονομια
«Ράλι» στις τιμές πετρελαίου μετά τη νέα «ανάφλεξη» στο Ιράν
Καλοριφέρ ευρώ
Οικονομια
Έρχεται αύξηση στο επίδομα θέρμανσης
οικογένεια με παιδί
Οικονομια
Δημογραφικό: Τα 8 μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση για οικογένειες με παιδιά
Motor Oil: Δύο Βραβεία Στα WITSA Global AI Awards
Οικονομια
Motor Oil: Διπλή διάκριση στα 2026 WITSA Global AI Awards
Market Pass: Ποιοι Δικαιούνται Έως 1.200 Ευρώ Αναδρομικά
Οικονομια
Market Pass 2026: Έως 1.200 ευρώ αναδρομικά – Ποιοι τα δικαιούνται
«Ανακαίνιση Κατοικίας» Mε Eπιδότηση Έως 36.000 Ευρώ
Οικονομια
«Ανακαίνιση Κατοικίας» με επιδότηση έως 36.000 ευρώ - Τι αλλάζει
ανακαίνιση κτιρίου
Οικονομια
«Ανακαίνιση Κατοικίας»: Τι αλλάζει στα εισοδηματικά κριτήρια
ΟΠΕΚΑ
Οικονομια
Επίδομα Στέγασης: Τα 6 βήματα για την αίτηση στον ΟΠΕΚΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top