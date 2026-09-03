Εργαζόμενοι Συνταξιούχοι: Πότε Κατάσχεται Η Σύνταξη;

Σε παρακράτηση χρημάτων απο τη σύνταξη προχωράει ο ΕΦΚΑ στις περιπτώσεις που ο εργαζόμενος συνταξιούχος ως ελεύθερος επαγγελματίας δεν πληρώνει εισφορές για πάνω απο 2 μήνες.
Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους συνταξιούχους, ο νόμος προβλέπει μια «κόκκινη γραμμή» δύο μηνών, η παραβίαση της οποίας ενεργοποιεί την άμεση και αυτόματη παρακράτηση των οφειλών τους απευθείας από τη μηνιαία σύνταξη.
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