Νέο πλαίσιο για την ένταξη των νοικοκυριών στη δράση «Ανακαίνιση Κατοικίας» διαμορφώνει η δεύτερη τροποποίηση της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης, η οποία δημοσιεύθηκε χθες στο ΦΕΚ (Β’ 5347). Η απόφαση τροποποιεί τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υλοποίησης της δράσης, η οποία είχε αρχικά θεσπιστεί τον Ιούνιο και είχε ήδη τροποποιηθεί μία φορά τον Ιούλιο.

Αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια

Η πρώτη αλλαγή αφορά τη διατύπωση και, κυρίως, τον τρόπο αποτύπωσης των οικογενειακών κριτηρίων. Στον σχετικό πίνακα η αναφορά σε «παιδί» ή «παιδιά» αντικαθίσταται πλέον ρητά από τους όρους «ανήλικο τέκνο» και «ανήλικα τέκνα», ώστε να αποσαφηνίζεται ποια μέλη του νοικοκυριού προσμετρώνται για την κατάταξη στις εισοδηματικές κατηγορίες.

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