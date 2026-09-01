Κυψέλη: Οι καταγγελίες που δεν ακούστηκαν, η αρπαγή και το νεκρό βρέφος

Οι Αρχές γνώριζαν, τα παιδιά έμειναν απροστάτευτα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.09.26 , 20:37 Ο Sami Pajari στα ουράνια με ιστορικό χατ-τρικ για την TGR-WRT
01.09.26 , 20:24 Κυψέλη: Οι καταγγελίες που δεν ακούστηκαν, η αρπαγή και το νεκρό βρέφος
01.09.26 , 20:16 Τουρκία: Νέα πρόκληση με ερευνητικό νότια του Καστελόριζου
01.09.26 , 19:34 «Ανακαίνιση Κατοικίας»: Τι αλλάζει στα εισοδηματικά κριτήρια
01.09.26 , 19:22 Περιοδεία της Όλγας Κεφαλογιάννη την Τετάρτη στη Χαλκιδική
01.09.26 , 19:20 Citroёn ΒΧ GTi: Γιορτάζει τα 40 χρόνια του
01.09.26 , 19:15 Έπιασε δουλειά η Κατερίνα Καινούργιου: Οι αλλαγές στη «Super Κατερίνα»
01.09.26 , 19:10 Επίδομα Στέγασης: Τα 6 βήματα για την αίτηση στον ΟΠΕΚΑ
01.09.26 , 19:06 Φωτιά τώρα στο πεδίο βολής στο Μεσολόγγι - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα
01.09.26 , 18:41 H Honda στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης,
01.09.26 , 18:25 Σχολικά είδη: Σε ποια θα υπάρξουν μειώσεις μετά τη «συμφωνία κυρίων»
01.09.26 , 18:19 Ηλίας Βρεττός: Η ερωτική εξομολόγηση στη σύζυγό του για την επέτειό τους
01.09.26 , 17:46 Μήνυμα Δένδια για τον τουρκικό αναθεωρητισμό στη σύνοδο ΥΠΑΜ ΕΕ
01.09.26 , 17:39 Πασχάλης: Νέες φωτογραφίες από τον γάμο της κόρης του
01.09.26 , 17:32 Κυψέλη: «Το μωρό μου ήταν στην κατάψυξη από το 2023», λέει η 38χρονη
Πασχάλης & Αχιλλέας Τσαρούχας: Mπαμπάς και γιος στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου
Οι δικαιούχοι για Market pass, «δώρα» συνταξιούχων και επίδομα έως 800 ευρώ
Επίδομα παιδιού, επίδομα 300 ευρώ και τρίτεκνοι: Τέσσερα μέτρα στο τραπέζι
Τριανταφυλλίδου - Κουρής: Η βάπτιση του γιου τους, το όνομα & ο στολισμός
Ίων του Ευριπίδη: Πλήθος κόσμου στο φινάλε του Φεστιβάλ Επιδαύρου 2026
Κυψέλη: «Το μωρό μου ήταν στην κατάψυξη από το 2023», λέει η 38χρονη
«Του αγοριού απέναντι»: Ποιοι παρακολούθησαν την παράσταση στο θέατρο Άλσος
Πασχάλης: Νέες φωτογραφίες από τον γάμο της κόρης του
Έπιασε δουλειά η Κατερίνα Καινούργιου: Οι αλλαγές στη «Super Κατερίνα»
«Ήταν όνειρο ζωής»: Το μαγευτικό ταξίδι της Τσιμτσιλή με την οικογένειά της
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο ειδήσεων Star
Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στην υπόθεση της Κυψέλης, 43χρονος πατέρας με ποινικό παρελθόν συνελήφθη μετά από καταγγελίες για κακοποίηση και παραμέληση των παιδιών του.
  • Καταγγελίες από το 2020 δεν οδήγησαν σε παρέμβαση των Αρχών, παρά τις αναφορές για χρήση ναρκωτικών και σωματική βία.
  • Το βρέφος βρέθηκε δολοφονημένο με μαχαίρι, ενώ οι πολίτες είχαν ενημερώσει για τις κακές συνθήκες διαβίωσης των παιδιών.
  • Ο πατέρας είχε κατηγορηθεί για σοβαρά αδικήματα, όπως εμπορία ανθρώπων και βιασμό, αλλά αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.
  • Η αστυνομία δεν αντέδρασε στην αρπαγή των παιδιών από το νοσοκομείο, παρά την ενημέρωση για την επικινδυνότητα του περιβάλλοντος.

Ανοίγουν τα στόματα στην υπόθεση της Κυψέλης. Για τον 43χρονο Έλληνα που συνελήφθη υπήρχε ποινικό παρελθόν. Καταγγελίες εναντίον του από το 2020, όμως καμία από τις αρμόδιες Αρχές δεν εκτίμησε σωστά την κατάσταση και άφηναν ελεύθερο τον αυτοαποκαλούμενο πατέρα, ακόμα και μετά την αρπαγή των παιδιών του από το Νοσοκομείο Παίδων. Τώρα, ο ιατροδικαστής μιλά για δολοφονημένο βρέφος με μαχαίρι.

Κυψέλη: «Το μωρό μου ήταν στην κατάψυξη από το 2023», λέει η 38χρονη

Οι πρώτες καταγγελίες για την οικογένεια της φρίκης φαίνεται να μετρούν πάνω από πέντε χρόνια σε Αρχές και φορείς. Πολίτες της διπλανής πόρτας, που έβλεπαν τις συνθήκες στις οποίες ζούσαν τα ανήλικα παιδιά της οικογένειας, δεν είχαν κρατήσει το στόμα τους κλειστό. 

Κυψέλη: «Δεν ήταν δικό μου παιδί, ήρθαν οι Ιλλουμινάτι και το άλλαξαν»

Τον Απρίλιο του 2020, το «Χαμόγελο του Παιδιού» δέχεται ανώνυμη αναφορά για τρία παιδιά, ένα κορίτσι και δύο αγόρια. Η καταγγελία ανέφερε: 

  • παραμέληση της υγιεινής των τριών παιδιών 
  • οικονομική εκμετάλλευση της κόρης 
  • χρήση ουσιών από τους γονείς 
  • παραμέληση της εποπτείας των παιδιών 

Κυψέλη: Οι καταγγελίες που δεν ακούστηκαν, η αρπαγή και το νεκρό βρέφος

Κυψέλη: Πολλές καταγγελίες, καμία παρέμβαση για τη σωτηρία των Παιδιών 

Οι πολίτες έβλεπαν και μιλούσαν για κακοποιήσεις και ναρκωτικά σε ανήλικους, αλλά δεν ήταν σε θέση να γνωρίζουν όλα τα στοιχεία και τα ονόματα. Η Εισαγγελία ενημερώθηκε, ωστόσο δεν έγινε, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, καμία ουσιαστική παρέμβαση. 

Τον Δεκέμβριο του 2024, η Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 έλαβε νέα καταγγελία για τρία παιδιά, ένα κορίτσι και δύο αγόρια, στην οποία αναφέρονται: 

  • πιθανή χρήση ουσιών από το κορίτσι 
  • σωματική βία από τον πατέρα προς την κόρη 
  • χρήση ουσιών από τους γονείς 
  • κακοποίηση της κόρης από τον πατέρα 

Τον Ιούνιο του 2025, οι αστυνομικοί εντόπισαν τυχαία τα τρία παιδιά να κυκλοφορούν παραμελημένα. Αυτή τη φορά, με εντολή εισαγγελέα, μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων. Τον Ιούλιο του ίδιου έτους, ο 43χρονος πατέρας μπήκε στο νοσοκομείο και τα άρπαξε. 

Κυψέλη: Άρπαξε τα παιδιά του από τον Παίδων και δεν τον αναζήτησε κανείς 

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκο, ο φερόμενος πατέρας άρπαξε τα παιδιά, με το νοσοκομείο να δηλώνει την αρπαγή των παιδιών στην αστυνομία. «Η αστυνομία όφειλε να φέρει τα παιδιά πίσω. Τι έκανε, αυτό δεν το γνωρίζουμε», σχολίασε ο κ. Γιαννάκος.  

Κανένας δεν τον αναζήτησε. Καμία Αρχή δεν έλαβε υπόψη τις καταγγελίες που είχαν γίνει. 

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού» Κώστας Γιαννόπουλος επεσήμανε: «Δε μας δόθηκε εισαγγελική εντολή για Amber Alert, γιατί υποτίθεται τα παιδιά ήταν σε κίνδυνο, από τη στιγμή που πήγαιναν σε ένα περιβάλλον επικίνδυνο. Γιατί υπήρχαν κι άλλα, τα οποία δεν μπορώ να αναφέρω». 

Σαν να μην έφτανε αυτό, κανείς δεν κοίταξε το ποινικό παρελθόν του 43χρονου πατέρα. 

Κυψέλη: Άρπαξε τα παιδιά του από τον Παίδων και δεν τον αναζήτησε κανείς 

Κυψέλη: Το «βαρύ» ποινικό παρελθόν του 43χρονου 

Τον Απρίλιο του 2020, την περίοδο δηλαδή που ξεκινούν οι πρώτες καταγγελίες για τα παιδιά, ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος του 43χρονου για σειρά σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων: 

  • εμπορία ανθρώπων 

  • Αρπαγή 
  • Βιασμό 
  • βαριά σωματική βλάβη 
  • διακίνηση ναρκωτικών 
  • παράνομη βία 
  • κλοπή 

Όλα ξεκίνησαν μετά από καταγγελία μιας Γερμανίδας, η οποία υποστήριξε: «Με έκλεισε σε διαμέρισμα και με πήγαινε σε ερωτικά ραντεβού με μαύρους και αλλοδαπούς σε διάφορα ξενοδοχεία του κέντρου της Αθήνας, αλλά και μέσα στο σπίτι όπου ζούσε η γυναίκα του και τα τρία του ανήλικα παιδιά». 

Κυψέλη: Καμία αρχή δε συνέδεσε το ποινικό παρελθόν του με τις καταγγελίες γα τα παιδιά 

Τότε κρίθηκε προφυλακιστέος. Μάλιστα, δημοσίευε φωτογραφίες μέσα από το κελί, μαζί με άλλους κρατούμενους, γεμάτος περηφάνια. 

Η προσωρινή κράτηση αντικαταστάθηκε τον Οκτώβριο του ίδιου έτους από περιοριστικούς όρους και ο 43χρονος αποφυλακίστηκε. Κατά την κύρια ανάκριση, η καταγγέλλουσα ανασκεύασε ουσιωδώς την αρχική κατάθεσή της. 

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΥΨΕΛΗ
 |
ΒΡΕΦΟΣ
 |
ΝΕΚΡΟ ΒΡΕΦΟΣ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φωτιά Στο Πεδίο Βολής στο Μεσολόγγι - Σηκώθηκαν Εναέρια Μέσα
Ελλαδα
Φωτιά τώρα στο πεδίο βολής στο Μεσολόγγι - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα
Κυψέλη: Το Μωρό Μου Ήταν Στην Κατάψυξη Από Το 2023
Ελλαδα
Κυψέλη: «Το μωρό μου ήταν στην κατάψυξη από το 2023», λέει η 38χρονη
ασθενοφόρο
Ελλαδα
Σε κρίσιμη κατάσταση 24χρονη: Την παρέσυρε ο σύντροφός της με το αυτοκίνητο
Κυψέλη: Έγινε Χρήστης Ναρκωτικών Όταν Έχασε Το Παιδί Της
Ελλαδα
Κυψέλη: «Δεν ήταν δικό μου παιδί, ήρθαν οι Ιλλουμινάτι και το άλλαξαν»
Λ. Αλεξάνδρας τροχαίο
Ελλαδα
Τραγωδία Λ. Αλεξάνδρας: Η στιγμή της μοιραίας σύγκρουσης των δύο μηχανών
Παίδων Αγία Σοφία: To «Ευχαριστώ» Των Γονιών Της 12χρονης
Ελλαδα
Παίδων Αγία Σοφία: To «ευχαριστώ» των γονιών της 12χρονης από τις ΗΠΑ
Βιολάντα: Αποφυλακίστηκε Με Όρους Ο Τζιωρτζιώτης
Ελλαδα
Αποφυλακίστηκε με όρους ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, Κώστας Τζιωρτζιώτης
Φωτιά σε Σχολικό Λεωφορείο
Ελλαδα
Σχολικό λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες στη Λεωφόρο Αθηνών - Σουνίου
Κυψέλη: Ο 43χρονος Είχε Προφυλακιστεί Για Μαστροπεία Το 2020
Ελλαδα
Κυψέλη: Ο 43χρονος είχε προφυλακιστεί για μαστροπεία το 2020
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top