Ανοίγουν τα στόματα στην υπόθεση της Κυψέλης. Για τον 43χρονο Έλληνα που συνελήφθη υπήρχε ποινικό παρελθόν. Καταγγελίες εναντίον του από το 2020, όμως καμία από τις αρμόδιες Αρχές δεν εκτίμησε σωστά την κατάσταση και άφηναν ελεύθερο τον αυτοαποκαλούμενο πατέρα, ακόμα και μετά την αρπαγή των παιδιών του από το Νοσοκομείο Παίδων. Τώρα, ο ιατροδικαστής μιλά για δολοφονημένο βρέφος με μαχαίρι.

Οι πρώτες καταγγελίες για την οικογένεια της φρίκης φαίνεται να μετρούν πάνω από πέντε χρόνια σε Αρχές και φορείς. Πολίτες της διπλανής πόρτας, που έβλεπαν τις συνθήκες στις οποίες ζούσαν τα ανήλικα παιδιά της οικογένειας, δεν είχαν κρατήσει το στόμα τους κλειστό.

Τον Απρίλιο του 2020, το «Χαμόγελο του Παιδιού» δέχεται ανώνυμη αναφορά για τρία παιδιά, ένα κορίτσι και δύο αγόρια. Η καταγγελία ανέφερε:

παραμέληση της υγιεινής των τριών παιδιών

οικονομική εκμετάλλευση της κόρης

χρήση ουσιών από τους γονείς

παραμέληση της εποπτείας των παιδιών

Κυψέλη: Πολλές καταγγελίες, καμία παρέμβαση για τη σωτηρία των Παιδιών

Οι πολίτες έβλεπαν και μιλούσαν για κακοποιήσεις και ναρκωτικά σε ανήλικους, αλλά δεν ήταν σε θέση να γνωρίζουν όλα τα στοιχεία και τα ονόματα. Η Εισαγγελία ενημερώθηκε, ωστόσο δεν έγινε, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, καμία ουσιαστική παρέμβαση.

Τον Δεκέμβριο του 2024, η Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 έλαβε νέα καταγγελία για τρία παιδιά, ένα κορίτσι και δύο αγόρια, στην οποία αναφέρονται:

πιθανή χρήση ουσιών από το κορίτσι

σωματική βία από τον πατέρα προς την κόρη

χρήση ουσιών από τους γονείς

κακοποίηση της κόρης από τον πατέρα

Τον Ιούνιο του 2025, οι αστυνομικοί εντόπισαν τυχαία τα τρία παιδιά να κυκλοφορούν παραμελημένα. Αυτή τη φορά, με εντολή εισαγγελέα, μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων. Τον Ιούλιο του ίδιου έτους, ο 43χρονος πατέρας μπήκε στο νοσοκομείο και τα άρπαξε.

Κυψέλη: Άρπαξε τα παιδιά του από τον Παίδων και δεν τον αναζήτησε κανείς

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκο, ο φερόμενος πατέρας άρπαξε τα παιδιά, με το νοσοκομείο να δηλώνει την αρπαγή των παιδιών στην αστυνομία. «Η αστυνομία όφειλε να φέρει τα παιδιά πίσω. Τι έκανε, αυτό δεν το γνωρίζουμε», σχολίασε ο κ. Γιαννάκος.

Κανένας δεν τον αναζήτησε. Καμία Αρχή δεν έλαβε υπόψη τις καταγγελίες που είχαν γίνει.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού» Κώστας Γιαννόπουλος επεσήμανε: «Δε μας δόθηκε εισαγγελική εντολή για Amber Alert, γιατί υποτίθεται τα παιδιά ήταν σε κίνδυνο, από τη στιγμή που πήγαιναν σε ένα περιβάλλον επικίνδυνο. Γιατί υπήρχαν κι άλλα, τα οποία δεν μπορώ να αναφέρω».

Σαν να μην έφτανε αυτό, κανείς δεν κοίταξε το ποινικό παρελθόν του 43χρονου πατέρα.

Κυψέλη: Το «βαρύ» ποινικό παρελθόν του 43χρονου

Τον Απρίλιο του 2020, την περίοδο δηλαδή που ξεκινούν οι πρώτες καταγγελίες για τα παιδιά, ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος του 43χρονου για σειρά σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων:

εμπορία ανθρώπων

Αρπαγή

Βιασμό

βαριά σωματική βλάβη

διακίνηση ναρκωτικών

παράνομη βία

κλοπή

Όλα ξεκίνησαν μετά από καταγγελία μιας Γερμανίδας, η οποία υποστήριξε: «Με έκλεισε σε διαμέρισμα και με πήγαινε σε ερωτικά ραντεβού με μαύρους και αλλοδαπούς σε διάφορα ξενοδοχεία του κέντρου της Αθήνας, αλλά και μέσα στο σπίτι όπου ζούσε η γυναίκα του και τα τρία του ανήλικα παιδιά».

Κυψέλη: Καμία αρχή δε συνέδεσε το ποινικό παρελθόν του με τις καταγγελίες γα τα παιδιά

Τότε κρίθηκε προφυλακιστέος. Μάλιστα, δημοσίευε φωτογραφίες μέσα από το κελί, μαζί με άλλους κρατούμενους, γεμάτος περηφάνια.

Η προσωρινή κράτηση αντικαταστάθηκε τον Οκτώβριο του ίδιου έτους από περιοριστικούς όρους και ο 43χρονος αποφυλακίστηκε. Κατά την κύρια ανάκριση, η καταγγέλλουσα ανασκεύασε ουσιωδώς την αρχική κατάθεσή της.

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