Επίδομα Στέγασης: Τα 6 βήματα για την αίτηση στον ΟΠΕΚΑ

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Πηγή: newpost.gr, φωτογραφία Ευρωκίνηση
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το Επίδομα Στέγασης είναι προνοιακή ενίσχυση για νοικοκυριά σε ενοικιαζόμενα ακίνητα.
  • Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά ή μέσω Κέντρων Κοινότητας.
  • Απαιτείται σωστή καταχώρηση στοιχείων για ολοκλήρωση της διαδικασίας.
  • Η είσοδος στην πλατφόρμα γίνεται με κωδικούς Taxisnet.
  • Απαραίτητος ο ΑΜΚΑ όλων των μελών του νοικοκυριού για έλεγχο στοιχείων.

Το Επίδομα Στέγασης αποτελεί προνοιακή ενίσχυση για νοικοκυριά που κατοικούν σε ενοικιαζόμενο ακίνητο και πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια. Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας ή με υποστήριξη από τα Κέντρα Κοινότητας, ενώ η σωστή καταχώρηση των στοιχείων είναι απαραίτητη για να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς εμπόδια.

Τι πρέπει να έχει έτοιμο ο αιτών

Η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται με τους κωδικούς Taxisnet. Απαραίτητος είναι επίσης ο ΑΜΚΑ όλων των μελών του νοικοκυριού, καθώς η πλατφόρμα ελέγχει τη σύνθεσή του και τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στη φορολογική δήλωση.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr 
 

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