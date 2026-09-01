Το Επίδομα Στέγασης αποτελεί προνοιακή ενίσχυση για νοικοκυριά που κατοικούν σε ενοικιαζόμενο ακίνητο και πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια. Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας ή με υποστήριξη από τα Κέντρα Κοινότητας, ενώ η σωστή καταχώρηση των στοιχείων είναι απαραίτητη για να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς εμπόδια.

Τι πρέπει να έχει έτοιμο ο αιτών

Η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται με τους κωδικούς Taxisnet. Απαραίτητος είναι επίσης ο ΑΜΚΑ όλων των μελών του νοικοκυριού, καθώς η πλατφόρμα ελέγχει τη σύνθεσή του και τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στη φορολογική δήλωση.

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