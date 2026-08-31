Ίων του Ευριπίδη: Πλήθος κόσμου στο φινάλε του Φεστιβάλ Επιδαύρου 2026

Ποιοι παρακολούθησαν την παράσταση σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου

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Ίων του Ευριπίδη: Στιγμιότυπα από τις παραστάσεις στην Επίδαυρο/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το Φεστιβάλ Επιδαύρου 2026 ολοκληρώθηκε με τις παραστάσεις του έργου «Ίων» του Ευριπίδη στις 28 και 29 Αυγούστου.
  • Σκηνοθέτης ήταν ο Θωμάς Μοσχόπουλος, με πρωταγωνιστές τους Γιάννη Τσουμαράκη, Στέλα Φυρογένη και Νεοκλή Νεοκλέους.
  • Παρακολούθησαν τις παραστάσεις πλήθος κόσμου, συμπεριλαμβανομένων γνωστών ηθοποιών.
  • Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν η Υρώ Μανέ, ο Γιάννης Βούρος και ο Πασχάλης Τσαρούχας.
  • Η εκδήλωση τράβηξε το ενδιαφέρον του κοινού και των ΜΜΕ.

Το Φεστιβάλ Επιδαύρου 2026 ολοκληρώθηκε με τις δύο παραστάσεις του έργου «Ίων» του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία του Θωμά Μοσχόπουλου, στις 28 και 29 Αυγούστου. 

Ίων του Ευριπίδη/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Ίων του Ευριπίδη/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Στον ρόλο του Ίωνα ήταν ο Γιάννης Τσουμαράκης, της Κρέουσας η Στέλα Φυρογένη, του Ξούθου ο Νεοκλής Νεοκλέους.

Στέλα Φυρογένη- Γιάννης Τσουμαράκης/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Στέλα Φυρογένη- Γιάννης Τσουμαράκης/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Τον Παιδαγωγό υποδύθηκε ο Βαλεντίνος Κόκκινος, τον Ερμή οι Ανδρέας Κουτσόφτας και Βασίλης Χαραλάμπους, την Αθηνά η Μαργαρίτα Ζαχαρίου, την Πυθία ο Ιωάννης Βαρβαρέσος και τον δούλο ο Δημήτρης Αντωνίου. Έπαιξαν ακόμη οι ηθοποιοί: Βασίλης Αθανασόπουλος, Γρηγόρης Γεωργίου, Νικόλας Γραμματικόπουλος, Μαρία Δράκου, Ιωάννα Κορδάτου, Θεοφάνης Κοσμάς, Μάριαν Κυπριανού, Δημήτρης Λαγούτης, Πέλλα Μακροδημήτρη, Θεόφιλος Μανόλογλου, Αθηνά Μουστάκα, Χρήστος Παπαδόπουλος, Χριστίνα Παπαδοπούλου, Ιωάννα Παπαμιχαλοπούλου, Κρις Σπύρου, Μαρία Τσιάκκα.

Κοραλία Σωτηριάδου- Θωμάς Μοσχόπουλος- Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Κοραλία Σωτηριάδου- Θωμάς Μοσχόπουλος- Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Τις παραστάσεις παρακολούθησε πλήθος κόσμου ανάμεσά τους πολλοί γνωστοί ηθοποιοί. Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε την Υρώ Μανέ με τον σύζυγό της Τάσο Νταϊόγλου, τον Γιάννη Βούρο με τη σύζυγό του, Λένα Κώνστα, τον Πασχάλη Τσαρούχα, τον Γιώργο Χρυσοστόμου, την Κοραλία Καράντη, τον Φώτη Σεργουλόπουλο, την Αντιγόνη Κουλουκάκου , τον Χάρη Ρώμα, τη Μυρτώ Αλικάκη, την Παναγιώτα Βλαντή κ.ά.

Τάσος Νταϊόγλου-Υρώ Μανέ/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Τάσος Νταϊόγλου-Υρώ Μανέ/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

 Γιάννης Βούρος- Λένα Κώνστα/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

 Γιάννης Βούρος- Λένα Κώνστα/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Παναγιώτα Βλαντή/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Παναγιώτα Βλαντή/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Ίων του Ευριπίδη: Πλήθος κόσμου στο φινάλε του Φεστιβάλ Επιδαύρου 2026

 

Γιώργος Χρυσοστόμου - Στέλα Φυρογένη/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Φώτης Σιώτας- Μυρτώ Αλικάκη- Στέλα Φυρογένη/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Φώτης Σιώτας- Μυρτώ Αλικάκη- Στέλα Φυρογένη/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

 Στέλα Φυρογένη- Πασχάλης Τσαρούχας/ NDP  ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

 Στέλα Φυρογένη- Πασχάλης Τσαρούχας/ NDP  ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Νεοκής Νεοκλέους-Κοραλία Καράντη/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Νεοκής Νεοκλέους-Κοραλία Καράντη/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Xάρης Ρώμας/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Xάρης Ρώμας/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Φώτης Σεργουλόπουλος- Αντιγόνη Κουλουκάκου- Τάσος Πυργιέρης/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Φώτης Σεργουλόπουλος- Αντιγόνη Κουλουκάκου- Τάσος Πυργιέρης/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
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