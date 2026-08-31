Το Φεστιβάλ Επιδαύρου 2026 ολοκληρώθηκε με τις δύο παραστάσεις του έργου «Ίων» του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία του Θωμά Μοσχόπουλου, στις 28 και 29 Αυγούστου.
Στον ρόλο του Ίωνα ήταν ο Γιάννης Τσουμαράκης, της Κρέουσας η Στέλα Φυρογένη, του Ξούθου ο Νεοκλής Νεοκλέους.
Τον Παιδαγωγό υποδύθηκε ο Βαλεντίνος Κόκκινος, τον Ερμή οι Ανδρέας Κουτσόφτας και Βασίλης Χαραλάμπους, την Αθηνά η Μαργαρίτα Ζαχαρίου, την Πυθία ο Ιωάννης Βαρβαρέσος και τον δούλο ο Δημήτρης Αντωνίου. Έπαιξαν ακόμη οι ηθοποιοί: Βασίλης Αθανασόπουλος, Γρηγόρης Γεωργίου, Νικόλας Γραμματικόπουλος, Μαρία Δράκου, Ιωάννα Κορδάτου, Θεοφάνης Κοσμάς, Μάριαν Κυπριανού, Δημήτρης Λαγούτης, Πέλλα Μακροδημήτρη, Θεόφιλος Μανόλογλου, Αθηνά Μουστάκα, Χρήστος Παπαδόπουλος, Χριστίνα Παπαδοπούλου, Ιωάννα Παπαμιχαλοπούλου, Κρις Σπύρου, Μαρία Τσιάκκα.
Τις παραστάσεις παρακολούθησε πλήθος κόσμου ανάμεσά τους πολλοί γνωστοί ηθοποιοί. Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε την Υρώ Μανέ με τον σύζυγό της Τάσο Νταϊόγλου, τον Γιάννη Βούρο με τη σύζυγό του, Λένα Κώνστα, τον Πασχάλη Τσαρούχα, τον Γιώργο Χρυσοστόμου, την Κοραλία Καράντη, τον Φώτη Σεργουλόπουλο, την Αντιγόνη Κουλουκάκου , τον Χάρη Ρώμα, τη Μυρτώ Αλικάκη, την Παναγιώτα Βλαντή κ.ά.