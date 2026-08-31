Κιάρα Φεράνι: Περιπέτεια υγείας στο ταξίδι στο Περού – Με μάσκα οξυγόνου

«Ένιωθα ότι δεν μπορούσα να αναπνεύσω»

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Μια απρόσμενη περιπέτεια υγείας αντιμετώπισε η Κιάρα Φεράνι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της στο Περού, όπως αποκάλυψε η ίδια μέσα από τα social media.

Η γνωστή Ιταλίδα επιχειρηματίας και influencer βρίσκεται στο Περού μαζί με τον σύντροφό της, Χοσέ Ερνάντες, πραγματοποιώντας ένα ταξίδι στις Άνδεις, με πολλές εξορμήσεις και δραστηριότητες. Ωστόσο, μετά από μία από τις εκδρομές τους, η Κιάρα Φεράνι αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία.

Όπως περιέγραψε η ίδια, μετά την επιστροφή της από την εκδρομή έκανε ντους και βγήκε ξανά στην πόλη, θεωρώντας πως είχε ανταποκριθεί καλά στις απαιτητικές συνθήκες της ημέρας. Η κατάσταση, όμως, άλλαξε μετά το φαγητό.

«Μετά την εκδρομή έφαγα πίτσα και αμέσως μετά ένιωσα ένα πολύ δυνατό κύμα ζέστης», ανέφερε, εξηγώντας πως στη συνέχεια άρχισε να αισθάνεται έντονη δυσφορία.

«Ήταν σαν το σώμα μου να μην ανταποκρίνεται καλά, σαν να μην μπορούσα να αναπνεύσω σωστά, σαν οι πνεύμονές μου να μην άνοιγαν καλά και τα χέρια μου να μην ανταποκρίνονταν», περιέγραψε.

Χρειάστηκε οξυγόνο

Η Κιάρα Φεράνι και ο σύντροφός της επέστρεψαν άμεσα στο ξενοδοχείο, όπου υπήρχε διαθέσιμη φιάλη οξυγόνου. Η 39χρονη χρησιμοποίησε μάσκα οξυγόνου για περίπου 15 λεπτά και, όπως ανέφερε, στη συνέχεια αισθάνθηκε καλύτερα.

Η ίδια εκτίμησε πως η αδιαθεσία πιθανότατα συνδεόταν με το μεγάλο υψόμετρο, καθώς τις προηγούμενες ημέρες είχε πραγματοποιήσει αρκετές δραστηριότητες και αναβάσεις στην περιοχή των Άνδεων. Όπως εξήγησε, τα ξενοδοχεία στην περιοχή διαθέτουν φιάλες οξυγόνου για περιπτώσεις επισκεπτών που μπορεί να αντιμετωπίσουν παρόμοια συμπτώματα λόγω υψομέτρου.

Παράλληλα, όπως αποκάλυψε, στην παρέα της βρίσκονταν και φίλοι της που είναι γιατροί, γεγονός που τη βοήθησε να παραμείνει ψύχραιμη κατά τη διάρκεια της περιπέτειάς της.

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ΚΙΑΡΑ ΦΕΡΑΝΙ
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