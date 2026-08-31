Υπάρχουν ζώδια που δεν καταλαβαίνουν πότε μια γυναίκα τους φλερτάρει και πότε όχι, μιας και είναι λίγο στον κόσμο τους. Αν σου αρέσει κάποιος που εμπίπτει σε αυτά τα ζώδια, καλύτερα να δείξεις το ενδιαφέρον σου πιο ξεκάθαρα. Με υπονοούμενα και κουβεντούλα δεν θα προχωρήσει η κατάσταση.

Παρθένος

Ο άντρας Παρθένος έχει αρκετά προτερήματα και ταλέντα, αλλά σίγουρα το να ξεχωρίζει το πότε τον φλερτάρουν και πότε όχι, δεν είναι ένα από αυτά. Για να μπορέσει να το «πιάσει», θα πρέπει να πας με πανό κάτω από το σπίτι του ή να έχεις ένα μεγάφωνο να το φωνάξεις και να τους πεις «μου αρέσεις!»

Αιγόκερως

Όσο καλός είναι ο άντρας Αιγόκερως στα επαγγελματικά του και στην καριέρα του, άλλο τόσο… σκράπας είναι στα ερωτικά του ώρες ώρες. Αν σου αρέσει ένας Αιγόκερως και δεν καταλαβαίνει ότι τον φλερτάρεις ή βλέπεις ότι δεν ανταποκρίνεται, να ξέρεις ότι η μέθοδος μαζί του είναι μια. Πρέπει να πας να του το πεις στα ίσια ότι τον θες. Αν δεν του το πεις εσύ, μπορεί και να περιμένεις αιώνια για μια ανταπόκριση που δεν θα έρθει ποτέ.

Υδροχόος

Ο Υδροχόος δεν καταλαβαίνει άμεσα το φλερτ. Πρέπει να του το «φωτογραφίσεις» ή να του πεις στα ίσια ότι τον θες. Ένα παιχνίδι με υπονοούμενα κτλ μόνο χαμένος χρόνος είναι μαζί του γιατί πολύ απλά δεν μπορεί να το παίξει και δεν θα έχει καταλάβει τί είναι αυτό που θες ακριβώς από εκείνον. Οπότε ανάλαβε εσύ δράση για να έχεις μια ευτυχή κατάληξη.

Πηγή:mylife.com.cy