Food Divorce: Γιατί όλο και περισσότερα ζευγάρια τρώνε πλέον χωριστά;

Οι διαφορετικές διατροφικές συνήθειες και οι ειδικές δίαιτες παίζουν ρόλο

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Ένα ζευγάρι μπορεί να καταλήξει να ψωνίζει ξεχωριστά, να μαγειρεύει ξεχωριστά και τελικά να τρώει ξεχωριστά

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Κάποτε, το να μαγειρεύεις για δύο ανθρώπους σήμαινε απλώς ότι έφτιαχνες το βραδινό. Ίσως ο ένας να μην αγαπούσε τα μανιτάρια ή να έβγαζε τα κρεμμύδια από το πιάτο του, όμως η βασική ιδέα παρέμενε η ίδια: ένα κοινό γεύμα.

Food Divorce: Γιατί όλο και περισσότερα ζευγάρια τρώνε πλέον χωριστά;

Σήμερα, όμως, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ο ένας μπορεί να παίρνει φάρμακο αδυνατίσματος, ο άλλος να μετράει την πρωτεΐνη του, τα γαλακτοκομικά να αποτελούν πρόβλημα, οι υδατάνθρακες να είναι εκτός πλάνου και ένα απλό δείπνο για δύο να απαιτεί τελικά δύο διαφορετικά γεύματα. Αυτό είναι το λεγόμενο “food divorce”, δηλαδή το «διατροφικό διαζύγιο».

Έξι micro-συνήθειες που μόνο οι ζεν και ισορροπημένοι άνθρωποι έχουν

Οι Αμερικανοί έχουν γίνει πολύ πιο επιλεκτικοί - ή τουλάχιστον πολύ πιο συγκεκριμένοι - σχετικά με το τι βάζουν στο πιάτο τους. Το 2018, το 36% δήλωνε ότι ακολουθούσε κάποια συγκεκριμένη δίαιτα ή διατροφικό πλάνο. Μέχρι το 2025, το ποσοστό είχε ανέβει στο 57%, σύμφωνα με το International Food Information Council.

Στη συνέχεια ήρθε και η έκρηξη των φαρμάκων αδυνατίσματος. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της KFF τον Μάρτιο του 2026, το 12% των ενηλίκων στις ΗΠΑ έπαιρνε φάρμακα όπως το Ozempic ή το Wegovy για απώλεια βάρους, διαβήτη ή άλλες παθήσεις. Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία των CDC, το 6,7% των ανθρώπων έχει κάποια τροφική αλλεργία. Έτσι, δύο άνθρωποι μπορούν να μοιράζονται την ίδια κουζίνα και παρ' όλα αυτά να έχουν εντελώς διαφορετική άποψη για το τι πρέπει να φάνε το βράδυ.

Τι είναι το "food divorce" και γιατί χωρίζει το δείπνο

Food Divorce: Γιατί όλο και περισσότερα ζευγάρια τρώνε πλέον χωριστά;

Το παράδοξο είναι ότι το να τρώμε μαζί φαίνεται πως κάνει καλό στις σχέσεις μας. Μελέτη του 2026 που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Appetite παρακολούθησε περισσότερα από 12.000 ζευγάρια στη Γερμανία και διαπίστωσε ότι τα ζευγάρια που μοιράζονταν τακτικά γεύματα ανέφεραν μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη σχέση τους, λιγότερα συμπτώματα κατάθλιψης και καλύτερη συνολική υγεία.

Διαβάστε αναλυτικά για το φαινόμενο του Food Divorce στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Κλέλια Φατούρου

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