«Θα πάμε σε σύμβουλο γάμου», κατέθεσε η παρουσιάστρια στο δικαστήριο

Αθώος ο σύζυγός της για το ενδοοικογενειακό επεισόδιο

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Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ (αρχείου)
Πρώτη Δημοσίευση: 01.09.26, 12:43

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Αθωώθηκε ο σύζυγος της γνωστής παρουσιάστριας για το ενδοοικογενειακό επεισόδιο, με την παρουσιάστρια να καταθέτει ότι το ζευγάρι έχει αποφασίσει να απευθυνθεί σε σύμβουλο γάμου. 

Η ίδια βρέθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο και περιέγραψε πώς ακριβώς συνέβη το περιστατικό που καταγγέλθηκε στις 24 Αυγούστου από την ίδια. 

Στη συνέχεια δήλωσε ενώπιον του δικαστηρίου «Πάνω από όλα είμαστε γονείς, το θέμα πρέπει να λυθεί με ηρεμία». Παράλληλα, ανέφερε ότι οι δύο πλευρές έχουν αποφασίσει να απευθυνθούν σε ειδικό σύμβουλο γάμου, προκειμένου να μην ξανασυμβεί ανάλογο επεισόδιο και να διαχειριστούν την κατάσταση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Αθώος ο σύζυγος της παρουσιάστριας: «Έχω μετανοήσει», είπε στο δικαστήριο

Σημειώνεται ότι η κατηγορία που αντιμετώπιζε ο σύζυγός της ήταν ενδοοικογενειακή απλή σωματική βλάβη, η οποία φέρεται να είχε σημειωθεί παρουσία ανηλίκου και αντιμετωπίζεται ως πλημμέλημα.

Γνωστή παρουσιάστρια: «Ένιωσα ένα τράβηγμα στα μαλλιά»

Περιγράφοντας το ενδοοικογενειακό επεισόδιο που τους οδήγησε στις Αρχές, η παρουσιάστρια είπε ότι όλα ξεκίνησαν από έναν διαπληκτισμό ανάμεσά τους ενώ εκείνη ήθελε να μεταφέρει το παιδί τους στον γιατρό. 

Στη συνέχεια, ένιωσε ένα τράβηγμα στα μαλλιά της. Διευκρίνισε, ωστόσο, πως αυτό δεν της προκάλεσε κάποιον τραυματισμό. Κάλεσε την αστυνομία και στη συνέχεια πήρε το παιδί για το πάει στον γιατρό. Λίγο αργότερα, ο σύζυγός της την κάλεσε στο τηλέφωνο για να της ζητήσει συγγνώμη, μετανιωμένος. 

Ελεύθερος μετά το αυτόφωρο ο σύζυγος της γνωστής παρουσιάστριας

Με τα λεγόμενά του, και ο σύζυγός της επιβεβαιώσε την επιθυμία τους να απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό. «Έχω μετανοήσει, θα κοιτάξουμε να μη ξανασυμβεί, θα το δουλέψουμε με κάποιον ειδικό», είπε δείχνοντας ότι θέλει να αποκαταστήσει τη σχέση τους. 

 

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