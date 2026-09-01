Κυψέλη: Αγόρι περίπου 9 μηνών το νεκρό βρέφος - Το σκότωσαν με μαχαίρι

Εθισμένη στα ναρκωτικά η 15χρονη έγκυος αδερφή του

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Σοκάρουν τα στοιχεία της ιατροδικαστικής για το βρέφος στην Κυψέλη / ANT1

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Ολοένα και περισσότερα νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη σοκαριστική υπόθεση στην Κυψέλη με το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε σε βαλίτσα. 

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το βρέφος ήταν αγόρι που δολοφονήθηκε σε ηλικία περίπου εννέα μηνών. Αυτό προέκυψε από τη νεκροτομή στην οποία υποβλήθηκε η σορός του. Στη σορό του εντοπίστηκαν συνολικά 18 τραύματα από μαχαίρι, με τρία να έχουν προκληθεί πριν από τον θάνατο και τα υπόλοιπα μετά. Η ακριβής χρονική στιγμή του θανάτου παραμένει δύσκολο να προσδιοριστεί, καθώς η σορός είχε τοποθετηθεί σε κατάψυξη. Νέο στοιχείο αποτελεί, επίσης, το γεγονός ότι το μαχαίρι φέρεται να είχε μεγάλο μήκος λάμας.

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Κυψέλη: Εθισμένη στα ναρκωτικά η 15χρονη έγκυος

Παράλληλα, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση της 15χρονης κόρης, η οποία είναι έγκυος και φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα εξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες. Η ανήλικη μεταφέρθηκε σε γυναικολογική κλινική προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις, τόσο για την ίδια όσο και για το έμβρυο που κυοφορεί. Κατά τη διάρκεια της ιατρικής αξιολόγησης φέρεται να διαπιστώθηκε και η χρήση ουσιών.

Η 15χρονη βρισκόταν στο επίμαχο διαμέρισμα μαζί με δύο ακόμη ανήλικα παιδιά και έναν 26χρονο άνδρα, ο οποίος υποστηρίζει ότι διατηρεί σχέση μαζί της. Στον χώρο, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, εντοπίστηκαν ναρκωτικά χάπια, κάμερες και άλλες συσκευές και αντικείμενα που εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

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Σήμερα θα ξεκινήσει η διαδικασία εξέτασης των τριών ανήλικων παιδιών με την διαδικασία που προβλέπεται από το Σπίτι του Παιδιού με την παρουσία ειδικών παιδοψυχολόγων.

Όπως δήλωσε το πρωί της Τρίτης η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου «κανείς από τους συλληφθέντες δεν έχει εξηγήσει την κατάσταση στην οποία βρέθηκε το βρέφος, με την οικογένεια να λέει ότι έχει γεννηθεί σε μαιευτήριο, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες».

Κυψέλη: Πώς ξετυλίχθηκε το «κουβάρι» της υπόθεσης 

Καθοριστική φαίνεται πως ήταν η παρατηρητικότητα του διαχειριστή του διαμερίσματος. Ο ίδιος φέρεται να διαπίστωσε ότι στον χώρο υπήρχαν περισσότερα άτομα από εκείνα που είχαν δηλωθεί κατά την κράτηση. Παράλληλα, σύμφωνα με την κατάθεσή του, φέρεται να είδε τον 26χρονο να ασκεί βία στην 15χρονη.

Η αστυνομική έρευνα οδήγησε στον εντοπισμό τεσσάρων ενηλίκων και τριών ανηλίκων, ενώ κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές που έχουν σταλεί για περαιτέρω εξέταση.

Κυψέλη: Το βρέφος είχε 10 μαχαιριές στην πλάτη - Σοκάρει η ιατροδικαστική

Οι Αρχές προσπαθούν πλέον να εξακριβώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το βρέφος. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν αύριο ενώπιον του ανακριτή, ενώ για την υπόθεση των ναρκωτικών έχει ασκηθεί δίωξη για διακίνηση ουσιών σε βαθμό κακουργήματος.

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