Ασπροβάλτα: Άνδρας Εντοπίστηκε Νεκρός Σε Κάμπινγκ

Συναγερμός έχει σημάνει στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης, μετά τον εντοπισμό σορού σε κάμπινγκ της περιοχής.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η υπεύθυνη του κάμπινγκ ήταν εκείνη που ενημέρωσε τις Αρχές λίγο πριν τις 8 το βράδυ της Δευτέρας, όταν ο άνδρας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στον χώρο.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις που ερευνούν το συμβάν.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, πρόκειται για αλλοδαπό άνδρα, πιθανότατα υπήκοο Ινδίας. Τα στοιχεία της ταυτότητάς του δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά.

Οι αστυνομικοί παραμένουν στο κάμπινγκ και εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το θύμα έχασε τη ζωή του, με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά.