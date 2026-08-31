Κώτσηρας για τροχαία: Πτώση 50% στα θύματα τον Αύγουστο

67 λιγότεροι νεκροί το 2026

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Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία Ευρωκίνηση/Γ. Παναγόπουλος
Ο αναπληρωτύς υπουργός Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας στους ''Αταίριαστους" (βίντεο Σκάι)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Μείωση 50% στα θύματα τροχαίων δυστυχημάτων τον Αύγουστο 2026 σε σχέση με τον Αύγουστο 2025.
  • Από τις αρχές του 2026, καταγράφονται 67 λιγότερες ανθρώπινες απώλειες από τροχαία σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.
  • Η Ελλάδα βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα θνησιμότητας από τροχαία των τελευταίων δεκαετιών.
  • Η υποχώρηση των θανάτων επηρεάζει θετικά τη συνολική εικόνα της οδικής ασφάλειας στη χώρα.
  • Τα στοιχεία δείχνουν καθοριστική βελτίωση στην οδική ασφάλεια σε εθνικό επίπεδο.

Σημαντική υποχώρηση καταγράφεται στα τροχαία δυστυχήματα, σύμφωνα με ανάρτηση του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Γιώργου  Κώτσηρα, ο οποίος έδωσε στη δημοσιότητα τα νεότερα στοιχεία για τις ανθρώπινες απώλειες στην άσφαλτο. Το βασικό εύρημα αφορά τον φετινό Αύγουστο, καθώς τα θύματα σε όλη τη χώρα εμφανίζονται μειωμένα περίπου κατά 50% σε σχέση με τον Αύγουστο του προηγούμενου έτους.

Τροχαία δυστυχήματα: Η Ελλάδα κατέγραψε μείωση 22% στους θανάτους το 2025

Η εικόνα που παρουσιάζεται δεν περιορίζεται σε έναν μόνο μήνα. Όπως επισημαίνεται στην ίδια ανάρτηση, η υποχώρηση του Αυγούστου επηρέασε καθοριστικά τη συνολική πορεία των στοιχείων από την αρχή του 2026 έως σήμερα, διαμορφώνοντας καλύτερη αποτύπωση σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Η ανάρτηση Κώτσηρα για τα τροχαία δυστυχήματα

Ο Γιώργος Κώτσηρας αναφέρει: «Τον φετινό Αύγουστο τα θύματα από τροχαία δυστυχήματα σε όλη τη χώρα μειώθηκαν κατά 50% περίπου σε σχέση με τον περσινό Αύγουστο. Η σημαντική αυτή μείωση συνέβαλε καθοριστικά στη συνολική βελτίωση της εικόνας από την αρχή του έτους. Συγκεκριμένα, από τις αρχές του 2026 έως σήμερα καταγράφονται 67 λιγότερες ανθρώπινες απώλειες από τροχαία σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Η χώρα μας βρίσκεται πλέον στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων δεκαετιών ως προς τον αριθμό των ανθρώπινων απωλειών στην άσφαλτο». 

 

Περιστέρι: Βίντεο - ντοκουμέντο ρίχνει φως στα αίτια του δυστυχήματος  

Η παρέμβασή του εστιάζει τόσο στο τι συνέβη όσο και στο πού αποτυπώνεται η μεταβολή: σε όλη την επικράτεια. Παράλληλα, προσδιορίζει και το πότε, συγκρίνοντας τον Αύγουστο του 2026 με τον Αύγουστο του 2025, αλλά και το σύνολο της περιόδου από την αρχή του έτους έως σήμερα.

Τι δείχνουν τα στοιχεία για την οδική ασφάλεια στην Ελλάδα

Με βάση τα στοιχεία που παραθέτει, η διαφορά σε ετήσια βάση μεταφράζεται σε 67 λιγότερες ανθρώπινες απώλειες από τροχαία δυστυχήματα σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα πέρυσι. Πρόκειται για το βασικό ποσοτικό στοιχείο της ανάρτησης, το οποίο συνδέεται άμεσα με τη συνολική βελτίωση της εικόνας μέσα στο 2026.

Νεκροί 51χρονη στην Κρήτη και 27χρονος στη Λέσβο σε τροχαία δυστυχήματα

Στο ίδιο μήνυμα υπογραμμίζεται και μια ευρύτερη διάσταση: η Ελλάδα βρίσκεται πλέον, ως προς τον αριθμό των θυμάτων στην άσφαλτο, στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων δεκαετιών. Η συγκεκριμένη αποτίμηση αποδίδει το εύρος της μεταβολής που περιγράφεται στην ανάρτηση.
 

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ΤΡΟΧΑΙΑ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΑ
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ΘΑΝΟΣ ΚΩΤΣΗΡΑΣ
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